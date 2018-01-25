ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Pangalan ng CryptoZIL

RanggoNo.270

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.06%

Circulation Supply19,635,885,067.64734

Max Supply21,000,000,000

Kabuuang Supply20,317,040,493.357338

Rate ng Sirkulasyon0.935%

Petsa ng Pag-isyu2018-01-25 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.0081 USDT

All-Time High0.25629331,2021-05-06

Pinakamababang Presyo0.00247720674605,2020-03-13

Pampublikong BlockchainZIL

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Zilliqa
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (ZIL)
--
24h na Halaga (USDT)
--
