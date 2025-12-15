Habang ipinagdiriwang ng MEXC ang ikapitong anibersaryo nito, patuloy nitong tinatanggap ang "higit pa" bilang pangunahing diskarte nito—na bumubuo ng landas ng inobasyon sa buong lumalawak na unibersHabang ipinagdiriwang ng MEXC ang ikapitong anibersaryo nito, patuloy nitong tinatanggap ang "higit pa" bilang pangunahing diskarte nito—na bumubuo ng landas ng inobasyon sa buong lumalawak na unibers
Matuto pa/Mga Insight sa Merkado/Event Zone/Ipinagdiriw...Pa" sa Core

Ipinagdiriwang ang 7 Taon ng MEXC: Pagbuo ng Kinabukasan ng Crypto Infrastructure na may "Higit Pa" sa Core

Baguhan
Disyembre 15, 2025
0m
#Brand#Mga Sikat na Event
MAY
MAY$0.01426+1.35%
Core DAO
CORE$0.1222+0.24%
TokenFi
TOKEN$0.006411+2.42%
RealLink
REAL$0.07708+1.24%
DeFi
DEFI$0.000558-1.93%


Habang ipinagdiriwang ng MEXC ang ikapitong anibersaryo nito, patuloy nitong tinatanggap ang "higit pa" bilang pangunahing diskarte nito—na bumubuo ng landas ng inobasyon sa buong lumalawak na uniberso ng digital finance. Sa nakalipas na pitong taon, ang MEXC ay lumago sa higit pa sa isang trading platform—ito ay umunlad sa isang multidimensional na crypto ecosystem, kung saan ang pagkakaiba-iba ay tumatakbo sa bawat linya ng code tulad ng lifeblood.

1. Mainit na Token Matrix: Pagbuo ng Marketplace ng Digital Assets


Sa 2,905 Spot trading pairs at 1,130 Futures token, matatag na naninindigan ang MEXC bilang isang pandaigdigang lider sa bilang ng mga nakalistang mainit na token. Ngunit ito ay hindi lamang isang bagay ng dami-ito ay isang salamin ng real-time na market intelligence.


Mula sa tuluy-tuloy na ritmo ng Bitcoin hanggang sa paputok na paglago ng mga altcoin, mula sa pagbabagong inobasyon ng DeFi hanggang sa breakout momentum ng GameFi, ang MEXC ay gumawa ng network hindi lamang ng mga pares ng kalakalan kundi ng mga landas patungo sa kalayaan sa pananalapi.


Ang aming patuloy na umuusbong na library ng token ay gumaganap bilang isang pinong nakatutok na blockchain radar. Sa likod ng bawat lingguhang bagong listahan ay isang propesyonal na koponan na nagtatrabaho 24/7, nag-scan ng mga pandaigdigang uso sa proyekto, gumagamit ng mga algorithm ng AI, at nakakahimok na feedback ng komunidad. Ang "diverse yet refined" na pilosopiya na ito ay nagbibigay-daan sa mga baguhan na bumuo ng sari-saring mga portfolio nang walang kahirap-hirap, habang ang mga may karanasang mangangalakal ay nagbubunyag ng mataas na potensyal na hiyas sa mga umuusbong na niches.

2. Airdrop Feast: Paggawa ng Value Discovery Engine


Sa MEXC ecosystem, ang mga airdrop ay higit pa sa paminsan-minsang mga bonus—ang mga ito ay isang pundasyon ng pagtuklas ng halaga. Sa nakalipas na taon, 1,886 airdrop events ang nagpapaliwanag sa espasyo, na may average na higit sa 200 bawat buwan. Binubuo ng mga event na ito ang network ng halaga na may pinakamakapal na konektado sa industriya.


Ang kabuuang reward pool na 107 milyong USDT ay nagpalaki ng mga kalahok na may mga return na kasing taas ng 42.47% APY—isang figure na hindi lamang lumalampas sa mga tradisyonal na investment channel kundi pati na rin sa karamihan ng mga crypto fund.


Ang aming diskarte sa airdrop ay idinisenyo na may multidimensional na pag-iintindi sa kinabukasan: mula sa pagsuporta sa mga pangunahing blockchain ecosystem hanggang sa maagang yugto ng pag-back up ng mga umuusbong na sektor; mula sa inklusibong pampublikong pamamahagi hanggang sa mga eksklusibong kampanya para sa mga user na may mataas na halaga. Ang bawat event ay nagsisilbing isang stress test para sa pagbabago, na tumutulong sa mga premium na proyekto na makamit ang malamig na simulang traksyon habang nagbibigay sa mga user ng maagang access sa mga makabagong pag-unlad.

3. Ebolusyon ng Ecosystem: Mula sa Trading Platform hanggang sa Value Co-Creation


Sa pagninilay-nilay sa aming paglalakbay, ang pangako ng MEXC sa "higit pa" ay nagbunga ng makabuluhang bunga: mga estratehikong alyansa na may mahigit 50 pampublikong chain, ang paglulunsad ng 10+ in-house na produkto ng DeFi, at isang user network na umaabot sa 200+ bansa.


At ito ay simula pa lamang. Sa paglulunsad ng aming 7th-generation intelligent trading system, ang MEXC Launchpool na umuusbong bilang isang top-tier na token launchpad, at ang aming DEX platform ay lumalampas sa $10 milyon sa pang-araw-araw na dami, isang mas malaking pananaw ang nahuhubog ngayon.


Upang markahan ang milestone na ito, naghanda kami ng universe ng mga sorpresa: isang multi-million USDT trading competition, NFT mystery box airdrop event, programa ng komisyon ng affiliate, at isang eksklusibong 8,000 USDT welcome package para sa mga bagong user. Ang mga ito ay higit pa sa mga numero—sila ay buhay na patunay ng umuunlad na ecosystem ng MEXC at ang pangako nito sa pagbibigay-kapangyarihan ng user.


Ang pitong taon ng blockchain evolution ay humantong sa multidimensional synergy. Sa loob ng MEXC ecosystem, ang bawat numero ay pumipintig ng pagbabago, at ang bawat chain ay kumokonekta sa hinaharap. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbuo ng susunod na henerasyong digital na imprastraktura ng pananalapi—na hinihimok ng pagiging bukas, pagkakaiba-iba, at pagbibigay-kapangyarihan sa user—naaalagaan namin ang isang pandaigdigang komunidad ng crypto na handa nang umunlad.

Ang ika-7 anibersaryo na ito ay minarkahan hindi ang pagtatapos, ngunit ang simula ng isang bagong kabanata. Gamit ang "higit pa" bilang aming compass, tumulak kami sa walang hangganang karagatan ng mga posibilidad ng blockchain.


Pagkakataon sa Merkado
MAY Logo
MAY Live na Presyo (MAY)
$0.01426
$0.01426$0.01426
+0.42%
USD
MAY (MAY) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

MEXC Ika-7 Anibersaryo: Nangunguna sa Bagong Panahon ng Crypto Trading sa Pinakamabilis na Paglilista ng Token

MEXC Ika-7 Anibersaryo: Nangunguna sa Bagong Panahon ng Crypto Trading sa Pinakamabilis na Paglilista ng Token

Pitong taon na ang nakalipas nang pumasok ang MEXC sa mabilis at patuloy na nagbabagong mundo ng cryptocurrency, dala ang matinding pananabik at malinaw na bisyon. Sa loob ng pitong taon, namayagpag a

Pitong Taon ng Kahusayan! Ika-7 Anibersaryo ng MEXC: Inilalahad ang 5 Pangunahing Kalamangan ng Futures Trading

Pitong Taon ng Kahusayan! Ika-7 Anibersaryo ng MEXC: Inilalahad ang 5 Pangunahing Kalamangan ng Futures Trading

Habang ang merkado ng cryptocurrency ay nagpapatuloy sa mabilis nitong pag-unlad, ang Futures trading ay naging isang mahalagang kasangkapan para sa maraming trader dahil sa kahusayan at flexibility n

Pagbuo ng Kuta ng Seguridad: Paano Nakamit ng MEXC ang Proteksyon ng Buong Saklaw mula sa Pag-iwas sa Panganib hanggang sa Mga Pag-iingat sa Kalakalan

Pagbuo ng Kuta ng Seguridad: Paano Nakamit ng MEXC ang Proteksyon ng Buong Saklaw mula sa Pag-iwas sa Panganib hanggang sa Mga Pag-iingat sa Kalakalan

Ang merkado ng crypto ay puno ng mga pagtatangka ng hacking at lalong sopistikadong mga uri ng pandaraya. Ang isang sandali ng kapabayaan ay maaaring humantong sa malaking pagkalugi. Sa ganitong kapal

Ang Pitong Taon ng Paglago ng MEXC Tungo sa Kahusayan: Pagbuo ng Hinaharap nang Sama-sama sa Aming Mga User

Ang Pitong Taon ng Paglago ng MEXC Tungo sa Kahusayan: Pagbuo ng Hinaharap nang Sama-sama sa Aming Mga User

Ang 2025 ay ang ikapitong anibersaryo ng MEXC. Mula sa aming mga simula bilang isang maliit na innovator, kami ay lumaki sa isang kagalang-galang na platform ng kalakalan na pinagkakatiwalaan sa buong

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus