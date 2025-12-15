Ipinagdiriwang ang 7 Taon ng MEXC: Pagbuo ng Kinabukasan ng Crypto Infrastructure na may "Higit Pa" sa Core

Habang ipinagdiriwang ng MEXC ang ikapitong anibersaryo nito, patuloy nitong tinatanggap ang "higit pa" bilang pangunahing diskarte nito—na bumubuo ng landas ng inobasyon sa buong lumalawak na uniberso ng digital finance. Sa nakalipas na pitong taon, ang MEXC ay lumago sa higit pa sa isang trading platform—ito ay umunlad sa isang multidimensional na crypto ecosystem, kung saan ang pagkakaiba-iba ay tumatakbo sa bawat linya ng code tulad ng lifeblood.
Sa 2,905 Spot trading pairs at 1,130 Futures token, matatag na naninindigan ang MEXC bilang isang pandaigdigang lider sa bilang ng mga nakalistang mainit na token. Ngunit ito ay hindi lamang isang bagay ng dami-ito ay isang salamin ng real-time na market intelligence.
Mula sa tuluy-tuloy na ritmo ng Bitcoin hanggang sa paputok na paglago ng mga altcoin, mula sa pagbabagong inobasyon ng DeFi hanggang sa breakout momentum ng GameFi, ang MEXC ay gumawa ng network hindi lamang ng mga pares ng kalakalan kundi ng mga landas patungo sa kalayaan sa pananalapi.
Ang aming patuloy na umuusbong na library ng token ay gumaganap bilang isang pinong nakatutok na blockchain radar. Sa likod ng bawat lingguhang bagong listahan ay isang propesyonal na koponan na nagtatrabaho 24/7, nag-scan ng mga pandaigdigang uso sa proyekto, gumagamit ng mga algorithm ng AI, at nakakahimok na feedback ng komunidad. Ang "diverse yet refined" na pilosopiya na ito ay nagbibigay-daan sa mga baguhan na bumuo ng sari-saring mga portfolio nang walang kahirap-hirap, habang ang mga may karanasang mangangalakal ay nagbubunyag ng mataas na potensyal na hiyas sa mga umuusbong na niches.
Sa MEXC ecosystem, ang mga airdrop ay higit pa sa paminsan-minsang mga bonus—ang mga ito ay isang pundasyon ng pagtuklas ng halaga. Sa nakalipas na taon, 1,886 airdrop events ang nagpapaliwanag sa espasyo, na may average na higit sa 200 bawat buwan. Binubuo ng mga event na ito ang network ng halaga na may pinakamakapal na konektado sa industriya.
Ang kabuuang reward pool na 107 milyong USDT ay nagpalaki ng mga kalahok na may mga return na kasing taas ng 42.47% APY—isang figure na hindi lamang lumalampas sa mga tradisyonal na investment channel kundi pati na rin sa karamihan ng mga crypto fund.
Ang aming diskarte sa airdrop ay idinisenyo na may multidimensional na pag-iintindi sa kinabukasan: mula sa pagsuporta sa mga pangunahing blockchain ecosystem hanggang sa maagang yugto ng pag-back up ng mga umuusbong na sektor; mula sa inklusibong pampublikong pamamahagi hanggang sa mga eksklusibong kampanya para sa mga user na may mataas na halaga. Ang bawat event ay nagsisilbing isang stress test para sa pagbabago, na tumutulong sa mga premium na proyekto na makamit ang malamig na simulang traksyon habang nagbibigay sa mga user ng maagang access sa mga makabagong pag-unlad.
Sa pagninilay-nilay sa aming paglalakbay, ang pangako ng MEXC sa "higit pa" ay nagbunga ng makabuluhang bunga: mga estratehikong alyansa na may mahigit 50 pampublikong chain, ang paglulunsad ng 10+ in-house na produkto ng DeFi, at isang user network na umaabot sa 200+ bansa.
At ito ay simula pa lamang. Sa paglulunsad ng aming 7th-generation intelligent trading system, ang MEXC Launchpool na umuusbong bilang isang top-tier na token launchpad, at ang aming DEX platform ay lumalampas sa $10 milyon sa pang-araw-araw na dami, isang mas malaking pananaw ang nahuhubog ngayon.
Ang pitong taon ng blockchain evolution ay humantong sa multidimensional synergy. Sa loob ng MEXC ecosystem, ang bawat numero ay pumipintig ng pagbabago, at ang bawat chain ay kumokonekta sa hinaharap. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbuo ng susunod na henerasyong digital na imprastraktura ng pananalapi—na hinihimok ng pagiging bukas, pagkakaiba-iba, at pagbibigay-kapangyarihan sa user—naaalagaan namin ang isang pandaigdigang komunidad ng crypto na handa nang umunlad.
Ang ika-7 anibersaryo na ito ay minarkahan hindi ang pagtatapos, ngunit ang simula ng isang bagong kabanata. Gamit ang "higit pa" bilang aming compass, tumulak kami sa walang hangganang karagatan ng mga posibilidad ng blockchain.