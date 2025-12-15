Habang ang merkado ng cryptocurrency ay nagpapatuloy sa mabilis nitong pag-unlad, ang Futures trading ay naging isang mahalagang kasangkapan para sa maraming trader dahil sa kahusayan at flexibility nHabang ang merkado ng cryptocurrency ay nagpapatuloy sa mabilis nitong pag-unlad, ang Futures trading ay naging isang mahalagang kasangkapan para sa maraming trader dahil sa kahusayan at flexibility n
Pitong Taon ng Kahusayan! Ika-7 Anibersaryo ng MEXC: Inilalahad ang 5 Pangunahing Kalamangan ng Futures Trading

Disyembre 15, 2025
#Brand#Buzz ng Industriya
Habang ang merkado ng cryptocurrency ay nagpapatuloy sa mabilis nitong pag-unlad, ang Futures trading ay naging isang mahalagang kasangkapan para sa maraming trader dahil sa kahusayan at flexibility nito. Bilang isang pandaigdigang pinuno sa crypto trading, ang MEXC ay nakatuon sa pagbibigay ng propesyonal, ligtas, at mahusay na mga serbisyo sa pangangalakal para sa mga user sa buong mundo mula nang itatag ito noong 2018. Bilang pagdiriwang ng ika-7 anibersaryo ng MEXC, ang artikulong ito ay nagbubuod sa mga komprehensibong bentahe ng MEXC's Futures trading upang matulungan ang mga user na mas maunawaan kung bakit dapat nilang piliin ang MEXC para sa kanilang mga pangangailangan sa pangangalakal.

Pag-unawa sa Perpetual Futures Trading


Ang Perpetual Futures trading ay isang anyo ng derivative trading na nagpapahintulot sa mga trader na bumili o magbenta ng mga partikular na asset sa isang paunang natukoy na presyo sa hinaharap. Hindi tulad ng Spot trading, ang futures trading ay may mga sumusunod na katangian:
  • Walang Kinakailangang Paghahatid: Ang mga Perpetual futures ay walang petsa ng pag-expire, na nagpapahintulot sa mga posisyon na mahawakan nang walang katiyakan.
  • Dalawang Paraang Pagte-trade: Maaaring tumagal ang mga trader ng mahaba o panandaliang mga posisyon, na nagbibigay ng mga pagkakataong kumita kung tumaas man o bumaba ang market.
  • Funding Rate Mechanism: Tinutulungan ng mekanismong ito na matiyak na ang presyo ng futures ay mananatiling nakahanay sa presyo ng spot.
  • Pag-iwas sa Panganib: Maaaring gamitin ang futures trading bilang proteksyon laban sa panganib sa spot market at protektahan ang mga portfolio ng pamumuhunan.

MEXC Futures Trading: 5 Pangunahing Kalamangan


1) Pinakamababang Bayarin sa Trading sa Merkado


Sa cryptocurrency trading, ang mga bayarin sa transaksyon ay isang kritikal na salik na nakakaimpluwensya sa kakayahang kumita ng mga trader. Nag-aalok ang MEXC ng pinakamababang bayad sa pangangalakal sa industriya, na nagbibigay sa mga trader ng malaking kalamangan sa gastos:

  • Bayarin sa Perpetual Futures Trading: Ang maker fee ay 0.01%, habang ang taker fee ay 0.04% lamang (na may bahagyang regional variation; para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa MEXC fee schedule).
  • Maaaring magdeposito ang mga user ng mga MX token sa kanilang Futures Wallet upang makatanggap ng 20% na diskwento sa mga bayarin.
  • Kung ikukumpara sa iba pang mga platform, ang istraktura ng bayad ng MEXC ay makakapagtipid ng malalaking gastos sa mga trader na may mataas na dalas.

Ang low-cost trading environment na ito ay nagbibigay-daan sa mga trader na magsagawa ng mga diskarte nang mas flexible, at para sa mga high-frequency na trader, ang kalamangan sa bayad ay direktang nagsasalin sa mas malaking kakayahang kumita.

2) Pambihirang Lalim ng Market at Liquidity


Ipinagmamalaki ng MEXC Futures trading ang liquidity at market depth na nangunguna sa industriya:

  • Ayon sa mga ulat mula sa TokenInsight at Simplicity Group, ang market depth ng MEXC Futures ay lumampas sa $100 milyon sa parehong 0.05% at 0.1% na antas, na nagpapanatili ng nangungunang posisyon sa industriya.
  • Tinitiyak ng malaking user base na mahigit 36 milyon ang maayos na pagpapatupad ng transaksyon, kahit na sa matinding kondisyon ng merkado.
  • Ang mataas na liquidity ay nangangahulugan ng mas maliit na slippage at mas mabilis na pagpapatupad, na lalong mahalaga para sa malalaking transaksyon.

Ang mataas na kalidad na liquidity ay hindi lamang nakakabawas sa mga panganib sa pangangalakal ngunit nagbibigay din sa mga user ng tuluy-tuloy na karanasan sa pangangalakal, na isang mahalagang pundasyon para sa kakayahan ng MEXC na suportahan ang hanggang sa 400x na leverage na kalakalan.

3) Ligtas at Matatag na High-Performance System


Ang sistema ng kalakalan ng MEXC ay binuo sa isang multi-layer, multi-cluster na arkitektura na may mga teknolohiyang pangseguridad sa antas ng bangko:

  • Ang high-performance na trading engine ay maaaring magproseso ng hanggang 1.4 milyong mga transaksyon bawat segundo, na tinitiyak ang mabilis na pagpapatupad ng order.
  • Ang mga komprehensibong hakbang sa seguridad, kabilang ang KYC, two-factor authentication, at anti-phishing code, ay nagbibigay ng ganap na proteksyon para sa mga asset ng user.
  • Ang mga server ay independyenteng naka-host sa maraming bansa upang matiyak ang katatagan at seguridad ng system.
  • Ang MEXC ay nagpapanatili ng isang walang kamali-mali na rekord na may zero na pangunahing insidente sa seguridad mula noong ito ay nagsimula.

Ang malakas na pagtutok ng MEXC sa seguridad ay nagbibigay sa mga user ng isang pinagkakatiwalaang kapaligiran sa pangangalakal, na nagpapahintulot sa mga trader na tumutok sa pagsusuri sa merkado at isagawa ang kanilang mga estratehiya sa pangangalakal.

4) Flexible na Mga Tampok sa Trading


Ang MEXC Futures trading ay nag-aalok ng mataas na kakayahang umangkop na mga tampok upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga trader:

  • Sinusuportahan ang mga pagsasaayos ng leverage mula 1x hanggang 400x, na may USDT-M Futures na nag-aalok ng hanggang 400x na leverage at Coin-M Futures na nag-aalok ng hanggang 200x na leverage.
  • Maramihang uri ng order na available, kabilang ang limitasyon, market, trigger, trailing stop, at mga post-only na order, upang matugunan ang iba't ibang sitwasyon ng trading.
  • Ang Hedge Mode ay nagbibigay-daan sa mga user na hawakan ang parehong mga posisyon sa parehong kontrata na may independiyenteng pagkilos para sa bawat direksyon.

Ang kakayahang umangkop na ito ay nagbibigay-daan sa mga trader na mabilis na ayusin ang kanilang mga diskarte batay sa mga pagbabago sa merkado, na ginagawa itong angkop para sa parehong konserbatibo at agresibong mga trader.

5) Malawak na Pagpili ng Cryptocurrencies


Nag-aalok ang MEXC Futures ng maraming uri ng cryptocurrencies:

  • May kasamang USDT-M, metaverse, Layer-2, NFT, meme, at DeFi token, bukod sa iba pa.
  • Ang mabilis na listahan ng mga bagong token ay nagbibigay-daan sa mga user na lumahok sa Futures trading para sa mga umuusbong na token sa pinakamaagang pagkakataon.
  • Isang buong hanay ng mga kontrata sa Futures upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga trader.

Ang magkakaibang pagpili ng mga cryptocurrencies ay nagbibigay-daan sa mga trader na matugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa kalakalan sa Futures sa isang platform, na makabuluhang nagpapabuti sa kahusayan ng kalakalan.

Panimula sa MEXC Futures Trading Modes


USDT-M at Coin-M Futures


Nag-aalok ang MEXC ng dalawang pangunahing uri ng mga walang hanggang kontrata:

  • USDT-Margined Futures: Ang mga kontratang ito ay nakapresyo at binabayaran sa USDT, na angkop para sa mga trader na mas gustong kalkulahin ang mga pagbalik gamit ang mga stablecoin.
  • Coin-Margined Futures: Ang mga kontratang ito ay gumagamit ng isang partikular na cryptocurrency bilang collateral at para sa pagkalkula ng kita at pagkalugi, na ginagawa itong mas angkop para sa mga propesyonal na trader.

Flexible Position at Margin Mode


  • One-Way Mode at Hedge Mode: Ang mga trader ay maaaring pumili ng isang direksyon o humawak ng parehong mahaba at maikling posisyon nang sabay-sabay batay sa kanilang diskarte sa pangangalakal.
  • Isolated Margin at Cross Margin: Nililimitahan ng nakahiwalay na margin ang potensyal na pagkawala sa partikular na posisyon, habang nagbibigay-daan ang cross margin para sa mas nababaluktot na paggamit ng kapital sa lahat ng posisyon.

Ang mga flexible trading mode na ito ay ginagawang madaling ibagay ang MEXC sa mga kagustuhan sa panganib at mga diskarte sa pangangalakal ng iba't ibang trader.

Bakit Pinipili ng Mga Sanay na Trader ang MEXC Futures?


Ang mga karanasang trader ay partikular na pinahahalagahan ang mga sumusunod na aspeto:

  • Mga Propesyonal na Tool sa Trading: Nag-aalok ang MEXC ng malawak na hanay ng mga tool at indicator ng teknikal na pagsusuri, na sumusuporta sa pagbuo ng mga kumplikadong estratehiya sa pangangalakal.
  • Mga Mekanismo ng Pamamahala sa Panganib: Ang MEXC ay may komprehensibong mekanismo ng likidasyon at sistema ng pagkontrol sa panganib, na tumutulong sa mga trader na epektibong pamahalaan ang panganib.
  • Mga Serbisyong Nangunguna sa Industriya: 24/7 na propesyonal na suporta sa customer upang tumulong sa anumang mga isyu na maaaring lumitaw sa panahon ng pangangalakal.

Espesyal na Event sa Ika-7 Anibersaryo ng MEXC


Upang ipagdiwang ang ika-7 anibersaryo ng MEXC, inilulunsad ng platform ang serye ng mga event na "Celebra7e MEXC":

  • Tagal ng Event: Abril 14, 2025, 00:00 (UTC+8) – Mayo 4, 2025, 23:59 (UTC+8)
  • Mapagbigay na Reward: Kabilang ang mga reward para sa ranggo ng Rate ng PNL ng team, leaderboard ng dami ng indibidwal na kalakalan, at marami pang premyo.
  • Mga Panuntunan sa Paglahok: Maaaring mag-sign up para lumahok ang mga user na may balanse sa Futures Wallet na hindi bababa sa 100 USDT. Ang mode ng team ay nagdaragdag ng saya sa karanasan sa pangangalakal.

Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga event na ito, ang mga user ay hindi lamang makakaranas ng mga bentahe ng MEXC Futures trading ngunit magkakaroon din ng pagkakataong manalo ng mga magagandang rewards.

Sumali Ngayon

Konklusyon


Ang kalakalan ng MEXC Futures, na may pinakamababang bayarin, mahusay na liquidity, ligtas at matatag na sistema, nababaluktot na mga panuntunan sa pangangalakal, at malawak na seleksyon ng mga cryptocurrencies, ay naging platform ng pagpili para sa milyun-milyong trader sa buong mundo. Sa okasyon ng ika-7 anibersaryo ng MEXC, patuloy na i-optimize ng platform ang karanasan sa kalakalan sa Futures, na nagbibigay sa mga user ng mas propesyonal, ligtas, at mahusay na mga serbisyo sa pangangalakal.

Sumali sa pagdiriwang ng MEXC 7th Anniversary at maranasan ang buong bentahe ng Futures trading, simula ng bagong kabanata sa cryptocurrency trading.

Disclaimer: Ang futures trading ay isang high-risk investment. Dapat na lubos na maunawaan ng mga mamumuhunan ang mga panganib sa pamumuhunan at magpatuloy nang may pag-iingat. Ang materyal na ito ay hindi nagbibigay ng pamumuhunan, buwis, legal, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng anumang payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at gumawa ng matalinong mga desisyon sa pamumuhunan. Ang lahat ng aktibidad sa pamumuhunan ay ang tanging responsibilidad ng user at hindi nauugnay sa platform na ito.


