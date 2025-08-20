Tumaas ng 73% ang LDO sa Loob ng Isang Linggo: Kakayanin ba ng Nangunguna sa Liquid Staking na Panatilihin ang Rally?

Ang sektor ng liquid staking ay matagal nang mahigpit na binabantayan at estratehikong mahalagang lugar. Kamakailan, ang Lido (LDO), ang nangungunang proyekto sa espasyong ito, ay nagpakita ng malakasAng sektor ng liquid staking ay matagal nang mahigpit na binabantayan at estratehikong mahalagang lugar. Kamakailan, ang Lido (LDO), ang nangungunang proyekto sa espasyong ito, ay nagpakita ng malakas
Ang sektor ng liquid staking ay matagal nang mahigpit na binabantayan at estratehikong mahalagang lugar. Kamakailan, ang Lido (LDO), ang nangungunang proyekto sa espasyong ito, ay nagpakita ng malakas na pataas na momentum at naging isang focal point sa merkado.
Ayon sa data ng merkado ng MEXC, noong Agosto 11, 16:00 UTC, ang LDO ay nagpakita ng malakas at patuloy na pagtaas ng momentum sa nakalipas na linggo. Ang presyo ay umakyat mula sa paligid ng 0.92 USDT noong Agosto 6 hanggang sa mataas na 1.5913 USDT, na kumakatawan sa pinagsama-samang pagtaas ng halos 73%. Bagama't ang rally ay may kasamang ilang panandaliang pullback, ang pangkalahatang trend ay nanatiling bullish, na may istraktura ng patuloy na mas mataas at mas mataas na mababa. Sa kasalukuyan, ang LDO ay bahagyang umatras at nagsasama-sama sa paligid ng 1.50 USDT na antas sa nakalipas na dalawang araw. Ito ay kasalukuyang nakikipagkalakalan sa 1.4919 USDT.
Ang Lido ay isang secure na liquid staking solution para sa proof-of-stake (PoS) cryptocurrencies. Sinusuportahan nito ang Ethereum 2.0 (ang Merge) staking pati na rin ang lumalaking ecosystem ng iba pang Layer-1 PoS blockchain. Maaaring i-stake ng mga user ang kanilang mga PoS token sa Lido at makatanggap ng tokenized na bersyon ng staked asset sa ratio na 1:1. Ang mga tokenized na asset na ito ay maaaring gamitin sa iba pang DeFi protocol para makakuha ng karagdagang yield, habang tumatanggap pa rin ng staking reward mula sa mga asset na idineposito sa Lido.
Ang LDO ay ang token ng pamamahala ng Lido protocol at ginagamit upang bigyan ng insentibo ang mga kalahok sa network. Binibigyan din nito ang mga may hawak ng mga karapatan sa pamamahala sa loob ng Lido DAO, na nagpapahintulot sa kanila na bumoto sa mga pangunahing desisyon sa protocol. Kung mas maraming LDO ang hawak ng isang user, mas malaki ang kanilang kapangyarihan sa pagboto.
Ang LDO at ang Lido protocol ay nag-aalok ng mga sumusunod na kapansin-pansing mga pakinabang:
Liquid Staking Mechanism: Sa pamamagitan ng awtomatikong pag-isyu ng stETH, pinapagana ng Lido ang staking na may liquidity, na nilulutas ang problema ng mga naka-lock na asset sa mga tradisyonal na modelo ng staking.
Pamumuno sa Market: Ang Lido ay may hawak na higit sa 88% market share sa desentralisadong ETH staking space, na nagsisilbing pangunahing gateway para sa parehong mga kalahok sa institusyonal at retail.
Pagpapalawak ng Multichain: Bilang karagdagan sa Ethereum, patuloy na lumalawak ang Lido sa iba pang mga ecosystem tulad ng Solana, na nag-aalok sa mga user ng higit na kakayahang umangkop at higit pang mga pagpipilian sa staking.
Seguridad at Transparent na Pamamahala: Ang mga matalinong kontrata ni Lido ay sumailalim sa maraming pag-audit. Ang balangkas ng bukas na pamamahala nito ay nagpapahintulot sa komunidad na bumoto sa mga pangunahing desisyon, na nagpapahusay sa parehong seguridad at tiwala.
Pataas ang TVL at Dami ng kalakalan: Ipinapakita ng data na ang kabuuang value locked (TVL) ng Lido ay lumampas sa $3.8 bilyon (mula sa pagitan ng humigit-kumulang $3.817-$3.84 bilyon), habang ang 24 na oras na dami ng kalakalan ay nakakita ng makabuluhang pagtaas sa taon-taon.
Mga Daloy ng Kapital: Ang bukas na interes ay umakyat sa daan-daang milyong dolyar, at ang mga rate ng pagpopondo sa derivatives market ay nananatiling positibo, na nagpapahiwatig ng pagkiling sa merkado sa mga mahabang posisyon. Bilang karagdagan, ang malaking halaga ng kapital ay dumadaloy mula sa mga palitan sa mga pribadong wallet, na nagmumungkahi ng lumalaking pangmatagalang interes sa paghawak.
Sa pangkalahatan, ang LDO ay nagpakita ng malakas na pagtaas ng momentum sa maikling panahon. Mula sa paglago ng TVL hanggang sa paggalaw ng kapital, ipinapakita ng data ang parehong tumaas na atensyon sa merkado at tumataas na kumpiyansa ng mamumuhunan.
1) Regulatory Clarity as a Catalyst: Noong unang bahagi ng Agosto, ang U.S. SEC ay naglabas ng pahayag na pinamagatang "Statement on Certain Liquid Staking Activities," nililinaw na ang liquid staking ay hindi bumubuo ng isang securities offering, maliban sa ilalim ng mga partikular na pangyayari. Ito ay makabuluhang nabawasan ang naunang kawalan ng katiyakan sa regulasyon at nagsilbing isang bullish signal para sa sektor.
2) Ang Panukala sa Pagbili ay Nagpapasigla ng Interes sa Market: Noong Agosto 7, ang miyembro ng komunidad ng Lido na si Kuzmich ay nagsumite ng isang draft na panukala para sa isang "LDO Buyback Plan" sa forum ng pamamahala. Iminumungkahi ng panukala na dapat simulan ng Lido ang mga dynamic na buyback ng LDO batay sa mga balanse ng treasury, na naglalayong mapabuti ang capital efficiency, suportahan ang presyo ng token, at ibalik ang kumpiyansa sa merkado sa halaga ng LDO.
3) Malapit na ang Na-stake na ETH ETF: Kamakailan, nagsumite ang BlackRock ng aplikasyon sa SEC para isama ang mga mekanismo ng staking sa iminungkahing spot Ethereum ETF. Habang nasa ilalim pa rin ng pagsusuri, ang kamakailang paninindigan ng SEC ay nagmumungkahi na ang proseso ng pag-apruba ay maaaring hindi makaharap ng mga makabuluhang hadlang. Sa kasalukuyang hawak ng Lido ng halos 25% ng Ethereum staking market, ang potensyal na pag-apruba ng isang staking-enabled na ETF ay malawak na inaasahan na magpapalakas sa pagkakalantad sa negosyo ng Lido at makaakit ng mga bagong capital inflows. Ang salaysay na ito ay lalong nagpalakas ng market optimism sa paligid ng LDO.
Ang pangunahing teknikal na tagumpay ng Lido ay nakasalalay sa kakayahang awtomatikong bumuo ng mga liquid staking token (gaya ng stETH), na nagpapahintulot sa mga user na makakuha ng mga staking reward habang nakikilahok pa rin sa mga aktibidad ng DeFi. Ang dual functionality na ito, ang yield generation na sinamahan ng asset liquidity, ay makabuluhang nagpapabuti sa capital efficiency sa pamamagitan ng pagpapagana sa mga staked asset na manatiling aktibo sa loob ng mas malawak na crypto ecosystem.
Bilang karagdagan, ang Lido ay aktibong gumagawa ng isang multichain staking network na higit pa sa Ethereum. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga serbisyo ng staking sa maraming Layer-1 blockchain, nag-aalok ang Lido sa mga user ng mas malawak na pagpipilian at mas nababaluktot na mga diskarte sa pamumuhunan. Ang pagpapalawak ng multichain na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na pumili ng mga opsyon sa staking batay sa mga natatanging katangian at bentahe ng bawat chain, na higit na nagpapahusay sa karanasan ng user at paggamit ng kapital.
Kasunod ng paglipat ng Ethereum sa proof-of-stake (PoS), ang liquid staking ay lumitaw bilang isang pangunahing sektor sa loob ng DeFi ecosystem. Bilang nangungunang protocol sa espasyong ito, hawak ng Lido (LDO) ang mahigit 88% ng desentralisadong ETH staking market, na ginagawa itong mas gustong entry point para sa mga kalahok sa institusyonal at retail na naghahanap ng exposure sa staking economics.
Sa suporta mula sa tatlong pangunahing katalista, pagpapagaan ng regulasyon (gabay sa SEC), lumalaking mga inaasahan sa mga ETF na pinagana ang staking, at isang panukalang buyback na hinimok ng komunidad, lumilitaw na papasok ang LDO sa isang maagang yugto ng muling pagtuklas ng halaga. Ang mga teknikal na bentahe nito, pangingibabaw sa merkado, at pagpapalawak ng ecosystem ay nagbibigay ng matatag na pundasyon para sa pangmatagalang paglago nito.
Gayunpaman, ang kawalan ng katiyakan sa merkado ay hindi dapat palampasin. Ang mabilis na pagtaas ng presyo sa mas mataas na antas ay nagpapataas din ng posibilidad ng mga panandaliang pagwawasto. Lalo na nagiging mahalaga na suriin ang mga teknikal na tagapagpahiwatig kasama ng daloy ng kapital at data ng damdamin. Ang mga mamumuhunan ay dapat manatiling matiyaga at matalino, gamit ang parehong on-chain na sukatan at teknikal na pagsusuri upang masuri ang mga panganib at pagkakataon, at matiyak na ang mga diskarte ay nasa lugar upang mag-navigate sa potensyal na pagkasumpungin.
Sa pangkalahatan, bilang nangungunang manlalaro sa sektor ng liquid staking, ang LDO ay may malaking potensyal na paglago. Sa umuusbong na landscape ng crypto, maayos itong nakaposisyon upang ipagpatuloy ang pag-unlad ng imprastraktura ng liquid staking.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.