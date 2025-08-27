1. Libre ba ang MEXC AI? Sa kasalukuyan, ang AI Select List, AI News Radar, at MEXC-AI ay malayang gamitin. Kung ang isang advanced na bersyon ay inilabas sa hinaharap, ang istraktura ng bayad ay iaan1. Libre ba ang MEXC AI? Sa kasalukuyan, ang AI Select List, AI News Radar, at MEXC-AI ay malayang gamitin. Kung ang isang advanced na bersyon ay inilabas sa hinaharap, ang istraktura ng bayad ay iaan
Mga Madalas Itanong (FAQ) sa MEXC AI

Agosto 27, 2025
1. Libre ba ang MEXC AI?


Sa kasalukuyan, ang AI Select List, AI News Radar, at MEXC-AI ay malayang gamitin. Kung ang isang advanced na bersyon ay inilabas sa hinaharap, ang istraktura ng bayad ay iaanunsyo nang maaga sa pamamagitan ng mga abiso at email.

2. Mayroon bang mga limitasyon sa bilang ng mga pakikipag-ugnayan ng AI o bilis ng kahilingan?


Oo. Ang system ay dynamic na naglalaan ng pang-araw-araw na AI session quota batay sa iyong KYC level at dami ng trading sa nakalipas na 30 araw. Kung mas mataas ang dami ng iyong trading at antas ng pag-verify, mas maraming session ang magagamit mo. Awtomatikong nagre-reset ang mga quota sa susunod na araw kapag naabot na ang limitasyon.

3. Aling mga wika ang sinusuportahan ng AI?

Sa kasalukuyan, mahigit 50 wika ang sinusuportahan, kabilang ang English, Chinese, Vietnamese, Indonesian, Spanish, at iba pang pangunahing wika. Higit pang mga wika ang idadagdag sa paglipas ng panahon.

4. Mayroon bang mga diskwento para sa pagbili ng mga token na inirerekomenda ng AI?


Hindi. Sa kasalukuyan ay walang mga espesyal na bayarin o mga diskwento sa presyo. Ang mga rekomendasyon ng AI ay batay lamang sa malaking data at real-time na impormasyon sa merkado para sa sanggunian sa pangangalakal at hindi kumakatawan sa mga promosyon sa platform.

5. Kung ang isang gumagamit ay nagkakaroon ng mga pagkalugi sa pangangalakal batay sa impormasyong ibinigay ng AI, responsable ba ang platform?


Pakitandaan na ang impormasyong ibinigay ng AI ay para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng anumang pangako o garantiya sa pamumuhunan. Ang lahat ng desisyon sa pangangalakal ay ginawa ng user, na siyang umaako sa mga nauugnay na panganib.

6. Ginagarantiyahan ba ng mga rekomendasyon ng AI ang mga kita?


Nagbibigay ang AI ng matalinong pagsusuri batay sa mga uso at impormasyon sa merkado, ngunit hindi ginagarantiyahan ang mga kita. Mangyaring gumawa ng mga desisyon nang maingat ayon sa iyong personal na pagpaparaya sa panganib.

7. Isisiwalat ba ng AI ang data ng pribadong user account?


Hindi. Ina-access lang ng AI ang hindi kilalang market at data ng kalakalan at hindi nangongolekta, nag-iimbak, o nagbabahagi ng anumang personal na impormasyon ng account.

8. Ano ang mga mapagkukunan ng nilalaman at impormasyong inirerekomenda ng AI?


Priyoridad namin ang katumpakan at transparency. Nakabatay ang lahat ng rekomendasyon ng AI sa isang mahigpit na mekanismo sa pagpili ng data, kabilang ang real-time na data mula sa mga opisyal na pinagmumulan ng palitan, pangunahing on-chain na analytics platform, at may awtoridad na financial media. Ang mga trend ng talakayan sa komunidad (na-filter para sa spam) at makasaysayang backtesting ay isinasaalang-alang din na magbigay sa mga user ng kaalamang sanggunian.

9. Naka-synchronize ba sa social media ang dalas ng pag-update ng AI News Radar?


Oo. Umaasa ang AI News Radar sa mga makapangyarihang third-party na pinagmumulan ng data at aktibidad ng pampublikong network upang magbigay ng halos real-time na mga update na naka-sync sa social media.

10. Gaano kadalas ina-update ang data ng AI Select List?


Ang mga ranggo ay batay sa isang real-time na modelo ng pagkalkula ng backend, na may data na na-refresh kaagad habang nagbabago ang mga kondisyon ng merkado.

11. Ano ang batayan para sa mga rekomendasyon ng token ng AI Select List?


Ang system ay nagbibilang ng mga token batay sa maraming tagapagpahiwatig, kabilang ang mga trend ng presyo, dami ng kalakalan, mga pagbabago sa posisyon, on-chain na data, at katanyagan ng balita, at bumubuo ng mga ranggo nang naaayon.

12. Paano ko makikita ang mga dahilan sa likod ng paggalaw ng presyo ng isang token (MEXC-AI FAQ)?


Sa pahina ng pangangalakal sa Web Spot, i-click ang prompt ng AI FAQ na ipinapakita sa itaas ng chart ng candlestick upang makapasok sa interface ng pag-uusap ng AI Bot at makakuha ng layunin na pagsusuri at pangangatwiran para sa paggalaw ng presyo ng token.


13. Ano ang dapat kong gawin kung hindi gumagana ang mga feature ng AI?


Una, subukang i-refresh ang page o muling kumonekta sa network. Kung magpapatuloy ang isyu, subukang muli sa ibang pagkakataon o makipag-ugnayan sa online na serbisyo sa customer para sa tulong.

14. Bakit hindi ko mahanap ang interface ng AI?


Pakitiyak na ang iyong MEXC App ay na-update sa bersyon 6.19.0 o mas bago, at i-restart ang app pagkatapos mag-update. Kung hindi pa rin ito lilitaw, suriin ang numero ng bersyon sa ilalim ng Mga Setting → Tungkol sa, o subukang i-clear ang cache at mag-log in muli.

15. Paano ikansela ang AI News Radar push notifications?


Upang ikansela ang AI News Radar mga abiso, pumunta sa pahina ng AI News Radar at i-click ang pindutang Naka-subscribe upang mag-unsubscribe. Pagkatapos mag-unsubscribe, hindi ka na makatatanggap ng mga abiso.


Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga gumagamit.

