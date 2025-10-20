MEXC Asset Security Framework: Pagbuo ng Maaasahan at Matatag na Framework ng Seguridad para sa Crypto Trading

Sa lubhang pabagu-bagong merkado ng cryptocurrency ngayon, ang proteksyon ng asset ay nananatiling isa sa mga pangunahing priyoridad para sa mga mamumuhunan. Bilang isang nangungunang pandaigdigang paSa lubhang pabagu-bagong merkado ng cryptocurrency ngayon, ang proteksyon ng asset ay nananatiling isa sa mga pangunahing priyoridad para sa mga mamumuhunan. Bilang isang nangungunang pandaigdigang pa
Sa lubhang pabagu-bagong merkado ng cryptocurrency ngayon, ang proteksyon ng asset ay nananatiling isa sa mga pangunahing priyoridad para sa mga mamumuhunan. Bilang isang nangungunang pandaigdigang palitan ng cryptocurrency, ang MEXC ay nagtatag ng isang komprehensibong balangkas ng seguridad ng asset na idinisenyo upang pangalagaan ang mga pondo ng user at mapanatili ang isang matatag, mapagkakatiwalaang kapaligiran ng kalakalan.
Ang Katibayan ng Mga Reserba o Proof of Reserves (PoR) ay isang verification framework sa industriya ng cryptocurrency na nagpapakita kung ang isang exchange o custodial institution ay may hawak na sapat na reserbang asset upang ganap na sinusuportahan ang mga deposito ng mga user nito. Ang pangunahing layunin ng PoR ay palakasin ang transparency at kumpiyansa ng user sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapatunayang katiyakan na ang mga asset na hawak sa platform ay ganap na sinusuportahan at maayos na pinamamahalaan.
Ang MEXC ay nagpapanatili ng 1:1 na mga reserba upang pangalagaan ang mga asset ng user, na tinitiyak na ang bawat deposito ng user ay ganap na sinusuportahan ng kaukulang mga reserba. Bilang karagdagan, pinaninindigan ng MEXC ang isang reserbang rate na lampas sa 100%, ibig sabihin, ang kabuuang reserba ng platform ay lumalampas sa pinagsama-samang halaga ng mga asset ng user, na nagbibigay ng karagdagang buffer para sa seguridad ng asset at katatagan ng pagpapatakbo
Ang MEXC ay nagtatag ng 100 milyong USDT Guardian Fund, na kumakatawan sa isang matibay na pangako sa seguridad ng mga asset ng user. Kung sakaling magkaroon ng anumang hindi inaasahang insidente o abnormal na sitwasyon, ang Guardian Fund ay maaaring i-activate kaagad upang magbigay ng buong kabayaran.
Mga Pangunahing Katangian ng Pondo ng Proteksyon:
Matatag na Depensa: Nakatuon sa pagtugon sa mga hindi inaasahang pangyayari at abnormal na pangyayari.
On-Chain Transparency: Ang mga asset ng pondo ay nave-verify on-chain at bukas sa pampublikong pangangasiwa.
24/7 na Proteksyon: Ang 100 milyong USDT na pondo ay nananatiling naka-standby sa lahat ng oras upang pangalagaan ang mga interes ng user.
Sa kasalukuyan, ang Guardian Fund ng MEXC ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong USDT, na bumubuo ng matatag at matibay na layer ng proteksyon para sa mga asset ng user.
Nagbibigay ang MEXC ng real-time na on-chain na serbisyo sa pag-verify, na nagbibigay-daan sa mga user na suriin ang katayuan ng reserba ng platform anumang oras. Ang mataas na antas ng visibility na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na malinaw na maunawaan ang posisyon ng asset ng platform at tinitiyak na ang lahat ng mga pondo ay ganap na mave-verify at sinusuportahan ng sapat na mga reserba.
Sa pamamagitan ng regular na na-update na snapshot data, patuloy na masusubaybayan ng mga user ang ratio sa pagitan ng mga asset ng wallet ng MEXC at kabuuang mga hawak ng user, na tinitiyak na ang platform ay patuloy na nagpapanatili ng reserbang rate sa itaas ng 100% sa lahat ng oras.
Dahil sa mga partikular na katangian ng futures trading, ang MEXC ay nagtatag ng isang nakatuong Pondo ng Insurance ng Futures. Sa mga panahon ng abnormal na pagbabago-bago ng merkado, ang pondong ito ay nagbibigay ng karagdagang layer ng proteksyon para sa mga posisyon ng user, na tumutulong na mabawasan ang mga panganib sa ilalim ng matinding kondisyon ng merkado. Ang balanse ng pondo ng insurance ay magagamit sa publiko at maaaring suriin ng mga user anumang oras, na tinitiyak ang patuloy na katiyakan ng seguridad ng pondo sa buong proseso ng pangangalakal.
Ang mga hakbang sa pagprotekta sa asset ng MEXC ay nangangalaga sa bawat transaksyon, tinitiyak na ang mga user ay masisiyahan sa isang ligtas at tuluy-tuloy na karanasan sa pangangalakal ng cryptocurrency. Sa pamamagitan ng $100M na Guardian Fund nito, ang reserbang rate na lampas sa 100%, at Pondo ng Insurance ng Futures, ang MEXC ay nagtatag ng isang matibay, multi-layered na framework ng proteksyon para sa mga asset ng user.
Kapag pumipili ng cryptocurrency trading platform, ang seguridad ng asset ang dapat na pangunahing isaalang-alang. Ipinakita ng MEXC ang pangako nitong protektahan ang mga asset ng user sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon, na nagbibigay sa mga mamumuhunan ng isang ligtas at maaasahang kapaligiran ng kalakalan. Baguhan man o may karanasang mangangalakal, ang bawat user ay maaaring makipagkalakalan sa MEXC nang may kumpiyansa at kapayapaan ng isip.
