MEXC Learn UGC Creator Recruitment｜Sumali sa MEXC at Gamitin ang Iyong Talento para Baguhin ang Web3 World

Agosto 12, 2025
0m
Hilig mo ba ang Blockchain, Web3, at Crypto?


Mahusay ka ba sa pananaliksik, lohikal na pag-iisip, at paggawa ng content?


Sumali sa MEXC Learn UGC Creator Program ngayon at ikonekta ang mga mahilig sa Web3 sa buong mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga salita. Tumulong na buuin ang pinakamaimpluwensyang platform sa pagbabahagi ng kaalaman sa crypto!

Dito, maaari mong suriin ang mga trend ng industriya, hubugin ang mga salaysay, at kumita ng pagkilala at reward sa pamamagitan ng mga kontribusyon sa content.

1. Sino Kami


Ang MEXC Learn ay ang opisyal na channel ng content ng MEXC, na nakatuon sa paghahatid ng propesyonal, insightful, at madaling maunawaan na content para sa mga user sa buong mundo. Kasama sa aming pangunahing content:

  • Mga gabay sa pamumuhunan sa crypto at mga materyales na pang-edukasyon
  • Mga trend ng teknolohiya ng Blockchain
  • Malalim na pananaliksik sa proyekto ng Web3
  • Pagsusuri sa market at regulatory insights
  • Mabilis na mga balita sa mainit na paksa at malalim na pagtalakay

Nilalayon ng MEXC Learn na maging isang nangungunang global crypto knowledge hub, naglalathala sa 17+ na wika kabilang ang Chinese, English, at Vietnamese, na may malawak na pandaigdigang saklaw at engagement.

2. Sino ang Hinahanap Namin


Naghahanap kami ng mga creator na:

  • Pamilyar sa crypto market dynamics, may kakayahang magsagawa ng independenteng pananaliksik at pagsusuri
  • Mahusay na manunulat na may malinaw na lohika at propesyonal na tono
  • May kaalaman tungkol sa mga pangunahing salaysay, istruktura ng proyekto, tokenomics, at on-chain ecosystems
  • (Bonus) May karanasan sa crypto writing o may media/research background

3. Mga Format ng Content at Insentibo


  • Mga uri ng content (walang nakatakdang format):

Pananaliksik sa proyekto: L1/L2, DeFi, AI, GameFi, atbp.
Pagsusuri sa market: BTC/ETH, stablecoins, memes, regulasyon
Mga piraso ng edukasyon: Mga diskarte sa trading, on-chain data, paggamit ng wallet, mga gabay sa seguridad
Mga orihinal na insight: Anumang iba pang mahalagang content ng Web3

  • Mga modelo ng kolaborasyon:

Magsumite ng mga artikulo para sa pagsusuri at paglalathala
Maaaring imbitahan ang mga high-quality na contributor bilang long-term writer

Lahat ng artikulo ay maaaring magsama ng pangalan ng may-akda, X (Twitter) handle, o maikling bio (≤100 character).

  • Mga insentibo:

Makakuha ng Futures bonuses batay sa kalidad ng grading ng MEXC Learn
Ang mga high-quality na gawa ay maaaring itampok sa homepage ng MEXC at i-promote sa buong mundo

Upang hikayatin ang dekalidad at orihinal na nilalaman, sinusuri ng MEXC Learn ang bawat isinumiteng artikulo batay sa Content Score (mula sa kabuuang 10 puntos) at performance ng trapiko sa loob ng 7 araw ng paglalathala (batay sa impressions at clicks). Ang mga reward ay ibinibigay ayon dito, na may maximum na 100 USDT at karagdagang 100 USDT sa Futures bonus, depende sa performance ng trapiko. Ang dalawang uri ng gantimpala ay maaaring pagsamahin.

Ang mga isinumiteng artikulo ay mamarkahan sa limang aspeto (tig-2 puntos bawat isa):

Aspeto
Pinakamataas na Puntos
Pamantayan sa Pagsusuri
Kaugnayan sa MEXC

2
Kaugnay ba ang nilalaman sa MEXC, mga produkto nito, o mga kasalukuyang trend? Propesyonal at positibo ba ang pananaw?
Topic Focus
2
Nakatutok ba ang artikulo sa itinalagang keyword o paksa, may malalim na pagsusuri sa iisang tema?
Clarity at Logic
2
Maayos ba ang estruktura ng artikulo, malinaw ba ang takbo ng ideya at gramatika? the article well-structured, coherent, and grammatically clear?
Kaalamang Hatid at Potensyal Maging Viral
2
Madali bang maintindihan ang nilalaman, makabuluhan at maaaring ibahag
Kalikhaan at Kakaibahan
2
May kakaibang anggulo ba, gamit ang mga halimbawa, tsart, o paghahambing upang mapatibay ang kredibilidad?


Tandaan: Upang matiyak na ang mga napiling artikulo ay malapit sa pokus ng nilalaman ng aming platform, maingat naming susuriin ang lahat ng pagsusumite batay sa kalidad, orihinalidad, at halaga para sa mga gumagamit. Sa mga nakatugon sa mga pangunahing kinakailangan, ang mga pinakamahuhusay na entries lamang ang mapipili. Ang event na ito ay hindi first-come, first-served, at ang pagtugon sa mga pamantayan ay hindi garantiya ng pagpili. Pinahahalagahan namin ang inyong pag-unawa at suporta.


Pangunahing Kailangan:

Orihinal at unang nailathala sa MEXC Learn. Hindi bababa sa 3,000 salita (English version).
Malalim na pagsusuri, natatanging pananaw, mahusay ang lohika ng daloy.

Grade
Score
Reward
A+

10
100 USDT

A

9
80 USDT

A−
8
60 USDT

Pangunahing Kailangan:

Orihinal na nilalaman, 1,000–2,000 salita (English version).
Tumpak, makabuluhan, at may edukasyonal na halaga.

Grade
Score
Reward
B+
7
50 USDT
B
6
30 USDT

🏅 Traffic-Based Bonus

Tier
Pamantayan (sa loob ng 7 araw ng paglalathala)
Futures Bonus Reward
1st
≥ 30,000 impressions & ≥ 400 clicks
100 USDT
2nd
≥ 20,000 impressions & ≥ 200 clicks
80 USDT
3rd
≥ 10,000 impressions & ≥ 150 clicks
60 USDT
4th
≥ 5,000 impressions & ≥ 80 clicks
50 USDT
5th
≥ 3,000 impressions & ≥ 40 clicks
30 USDT

  • Ang lahat ng artikulo ay dapat hindi bababa sa 80% orihinal. Ipinagbabawal ang plagiarism, content na ginawa ng AI, o malawakang ni-rewrite.
  • Kapag naaprubahan, ilalathala ang artikulo sa MEXC Learn at ipapakita ang pangalan ng may-akda.
  • Ang Grade A na artikulo ay maaaring muling ilathala sa personal na platform ng may-akda pagkalipas ng 24 oras ng eksklusibong paglalathala sa MEXC Learn.
  • Ang mga Futures bonuses ay ibinibigay ng MEXC at may bisa sa loob ng 15 araw. Maaaring gamitin bilang trading margin o pambawas sa fees, losses, at funding fees sa USDT-M Futures trading. Ang anumang tubo mula sa bonus ay maaaring i-withdraw.

5. Paano Sumali


I-email ang sumusunod sa submission@mexc.com:

  • Maikling pagpapakilala sa sarili (kabilang ang karanasan sa crypto)
  • Sample na artikulo o link (anumang wika; mas gusto ang Ingles)
  • Tinatayang buwanang dalas ng pagsusumite
  • Ginustong mga uri ng content (hal., pananaliksik, komentaryo, tutorial, trend)

6. Ibahagi ang Web3 sa Mundo


Sa isang mabilis na umuusbong na industriya tulad ng Web3, ang mahusay na content ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mga ideya at paghubog ng kinabukasan.

Sa pamamagitan ng pagsali sa MEXC Learn UGC Creator Team, makikipagtulungan ka sa mga mahuhusay na manunulat sa buong mundo upang tuklasin ang mga umuusbong na trend, hatiin ang mga kumplikadong paksa, at gawing mas madaling ma-access ang kaalaman sa crypto para sa lahat.

Hayaan mong marinig ang iyong boses. Tumulong na magdala ng kaliwanagan, insight, at epekto sa Web3.

