Umuusbong ang NFT: Paano Lumalawak ang Pudgy Penguins na Lampas sa Mundo ng Crypto

Ang mga NFT ay muling nakakakuha ng atensyon ng publiko. Matapos dumaan sa pagbagsak ng merkado noong 2022 at 2023, ang sektor ng NFT ay nakakita ng malakas na muling pagkabuhay noong 2025. Ayon sa daAng mga NFT ay muling nakakakuha ng atensyon ng publiko. Matapos dumaan sa pagbagsak ng merkado noong 2022 at 2023, ang sektor ng NFT ay nakakita ng malakas na muling pagkabuhay noong 2025. Ayon sa da
Ang mga NFT ay muling nakakakuha ng atensyon ng publiko.
Matapos dumaan sa pagbagsak ng merkado noong 2022 at 2023, ang sektor ng NFT ay nakakita ng malakas na muling pagkabuhay noong 2025. Ayon sa datos mula sa Coingecko, ang kabuuang NFT market cap ay lumampas sa $6.8 bilyon sa loob ng 24 na oras, na may makabuluhang pagtaas ng aktibidad ng kalakalan at isang malinaw na pagbabagong-buhay sa sentimento sa merkado. Sa gitna ng muling pag-angat na ito ay ang blue-chip NFT project na Pudgy Penguins, na naging hindi matatawarang sentro ng atensyon.
Hindi lamang nalampasan ng market cap ng koleksyon ang matagal nang BAYC, na sumusunod lamang sa CryptoPunks, ngunit ang token ng ecosystem na PENGU nito ay tumaas din ng higit sa 200% sa maikling panahon. Sa mga tuntunin ng pakikipag-ugnayan sa komunidad, paggalaw ng kapital, muling binibigyang kahulugan ng Pudgy Penguins ang pangunahing kwento ng merkado ng crypto asset bilang isang Web3-native IP.
Pudgy Penguins ay isang proyekto ng NFT na inilunsad noong Hulyo 2021 sa Ethereum blockchain, na binubuo ng 8,888 natatanging penguin avatar. Nagtatampok ang bawat NFT ng random na nabuong mga katangian tulad ng mga accessory, damit, at expression. Sa isang kaakit-akit at madaling lapitan na istilo ng sining, ang koleksyon ay mabilis na nakakuha ng pagkilala at pandaigdigang atensyon. Naubos ang mint sa loob ng wala pang 20 minuto at umakit ng mga high-profile collector kabilang ang NBA star na si Stephen Curry at rapper na si Snoop Dogg.
Noong unang bahagi ng 2022, nagpasimula ang komunidad ng pagbabago sa pamumuno, at nakuha ng bagong CEO na si Luca Netz ang proyekto para sa 750 ETH. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimulang umunlad ang Pudgy Penguins sa isang multi-dimensional na Web3 IP brand. Ang mga may hawak ay bumuo ng isang komunidad na kilala bilang "The Huddle", na nakikilahok sa pamamahala at nagkakaroon ng karapatang i-komersyal ang kanilang mga NFT, na higit pang isulong ang Pudgy Penguins bilang isang global na digital cultural icon.
Ang proyekto ay nagpatibay mula noon ng isang estratehiya ng pagpapalawak ng tatak, pagkakaiba-iba, at pagsasama sa pisikal na mundo—pagbabago mula sa isang simpleng PFP (larawan sa profile) na proyekto sa isang multi-faceted ecosystem na may IP, gaming, blockchain, mga token, mga laruan, at mga spin-off.
Ngayon, ang Pudgy Penguin ecosystem ay kinabibilangan ng:
Pudgy Toys – isang linya ng pisikal na laruan
Pudgy World – isang interactive na Web3 platform
PENGU – ang katutubong token ng ecosystem
Abstract Network – isang dedikadong Layer-2 blockchain
Lil Pudgys – isang spin-off na koleksyon, kasama ng mga pakikipag-ugnayan sa AR at mga hakbangin sa pagbuo ng laro
Ang tunay na halaga ng Pudgy Penguins ay nakasalalay hindi lamang sa mga NFT nito, ngunit sa makulay na kultura ng komunidad na nilinang nito. Mula nang magsimula ito, ang proyekto ay nakakuha ng lubos na nakatuong fan base, aktibong nakikilahok sa mga platform tulad ng Discord, X (formerly Twitter), Reddit, at Instagram. Mula sa mga meme hanggang sa mga avatar na ginawa ng tagahanga, ang komunidad ay may mahalagang papel sa pagtatatag ng Pudgy Penguins bilang isang kultural na phenomenon na karapat-dapat sa meme.
Ang Pudgy Penguins ay bumuo ng isang matatag na NFT-centered ecosystem, kabilang ang Abstract Network, isang Layer-2 blockchain na binuo ng Cube Labs para sa mga consumer-friendly na aplikasyon. Sinusuportahan ng chain ang mga tampok gaya ng Pudgy World, Soulbound NFT, laro, at mga pakikipag-ugnayang hinimok ng komunidad. Ang katutubong token ng ecosystem, ang PENGU, ay unang inilunsad sa Solana blockchain at nakatakdang palawakin sa mga karagdagang network, na naglalayong pahusayin ang cross-chain compatibility at palawakin ang accessibility ng ecosystem.
Hindi tulad ng maraming NFT projects na nananatiling limitado sa blockchain o social media presence, matagumpay na nakapasok sa mainstream ang Pudgy Penguins. Ang linya nitong Pudgy Toys ay makikita na ngayon sa mahigit 5,000 retail na lokasyon sa buong mundo, kabilang ang malalaking tindahan gaya ng Walmart, Target, at Walgreens. Noong 2025, nakapagtala na ang linya ng laruan ng mahigit $10 milyon sa benta, na malaki ang naitulong sa pagpapalawak ng visibility at komersyal na halaga ng tatak.
Kapansin-pansin, maaaring mag-apply ang mga NFT holder para sa licensing upang makibahagi sa komersyalisasyon ng IP, kung saan tumatanggap sila ng bahagi ng kita mula sa mga co-branded na merchandise at laruan—na epektibong nag-uugnay sa digital na pagmamay-ari at tunay na halaga sa mundo.
Mula noong 2024, ang koponan ng Pudgy Penguins ay nakalikom ng $11 milyon sa pagpopondo, pinangunahan ng Founders Fund, na may partisipasyon mula sa mga top-tier investor tulad ng Fenbushi Capital at 1kx. Sinusuportahan ng pagpopondo na ito ang patuloy na pag-unlad ng Abstract Network at ang mas malawak na ecosystem ng Cube Labs, na binibigyang-diin ang komersyal na posibilidad ng proyekto at pangmatagalang potensyal na paglago.
Mula noong Hunyo 2025, ang mga avatar ng Pudgy Penguins ay naging isang viral trend sa buong komunidad ng crypto. Tulad ng mga malalaking pangalan sa industriya VanEck at OpenSea ay nakisali sa pamamagitan ng pag-update ng kanilang mga opisyal na profile gamit ang Pudgy-themed na sining. Ang alon ng pagtanggap na ito, kasama ang mga high-profile na pangyayari gaya ng paglitaw ng Pudgy plushie ni VanEck sa Nasdaq bell-ringing ceremony, ay lalo pang nagpataas ng visibility ng tatak at kasiglahan ng komunidad.
Ang ganitong uri ng interaksyon sa pagitan ng tradisyunal na pananalapi at digital na komunidad ay lubos na nagpalawak ng presensya ng Pudgy sa merkado. Ayon sa NFTGo, umabot sa mahigit $13.72 milyon ang trading volume ng Pudgy Penguins NFTs noong kalagitnaan ng Hulyo, na may higit sa 110% na pagtaas sa loob ng isang buwan. Samantala, ang katutubong token nitong PENGU ay tumaas nang higit sa 216% sa loob lamang ng 30 araw.
Noong Hunyo 2025, nagsumite ang Canary Capital ng isang makabagong panukala ng ETF sa U.S. SEC, na naglalayong lumikha ng unang hybrid na crypto asset na ETF sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga token ng PENGU (80–95%) sa Pudgy Penguins NFTs (5–15%). Ang hakbang na ito ay nagdulot ng chain reaction sa parehong tradisyonal na mundo ng pananalapi at mga bilog sa Web3.
Ang panukala ay malawak na tinitingnan bilang isang milestone sa financialization ng mga NFT, na nagpapahiwatig ng muling pagsusuri ng mga asset ng NFT ng mga pangunahing merkado. Lumakas ang damdamin ng mga mamumuhunan, na nagpapataas ng parehong presyo ng PENGU at ang presyo ng Pudgy Penguin—na higit na nagpapatibay sa presensya ni Pudgy sa mga salaysay ng institusyon.
Noong huling bahagi ng Hulyo, kumalat sa social media ang mga bulung-bulungan na binibili umano ng Pudgy Penguins ang NFT marketplace na OpenSea. Noong Hulyo 26, diretsahang sinagot ng Head of Security ng Pudgy na si Beau ang mga tsismis: “Hindi binili ng Pudgy Penguins ang OpenSea… chill,” at muling iginiit na ang pokus ng kanilang team ay nasa mga pakikipag-partner, hindi sa pagbili ng ibang kumpanya. Ang resulta ng media buzz na ito ay lumikha ng positibong epekto para sa parehong floor price ng NFT at token na PENGU.
Bagama't mabilis na tinanggihan ang pag-angkin (ang Pinuno ng Seguridad ng Pudgy, si Beau, ay nag-post pa ng paglilinaw sa X) ang mabilis na pagkalat ng bulung-bulungan ay makabuluhang nagpalakas pa rin ng visibility ng proyekto at nagdulot ng malawakang talakayan.
Mula sa pananaw ng pamumuhunan, kahit na hindi totoo ang balita, ipinakita nito ang tiwala ng komunidad sa potensyal ng pagpapalawak ng Pudgy—na lalong nagpapatibay sa posisyon nito bilang pangunahing puwersa sa NFT space.
Ang Pudgy Penguins ay higit pa sa isang proyekto ng NFT—nagbabago ito sa isang kultural na phenomenon.
Sa isang panahon kung saan ang lahat ay maaaring maging IP, ang Pudgy ay nagdudulot ng isang pambihirang kahulugan ng kalinawan sa espasyo ng NFT sa pamamagitan ng kaakit-akit at nakakabagbag-damdaming larawan ng penguin, matibay na pundasyon ng komunidad, totoong tagumpay sa komersyal na mundo, at malinaw na teknikal na roadmap. Habang ang NFT market ay nagpapakita ng lumalagong mga palatandaan ng pagbawi, ang kuwento ng Pudgy Penguins ay maaaring nagsisimula pa lamang.
Sa hinaharap, ang Pudgy ay maaaring maging higit pa sa isang larawan sa profile—maaaring ito ay isang tatak, isang laro, isang mundo, o kahit isang simbolo ng isang bagong panahon ng Web3. Panahon ang makapagsasabi.
Inirerekomendang Basahin:
Bakit Piliin ang MEXC Futures? Tuklasin ang mga natatanging benepisyo ng pangangalakal ng Futures sa MEXC at alamin kung paano manatiling nangunguna sa derivatives market.
Paano Makilahok sa M-Day? Matutunan ang mga hakbang at estratehiya sa pagsali sa M-Day events at huwag palampasin ang pang-araw-araw na airdrops na umaabot sa mahigit 70,000 USDT na Futures bonus.
Gabay sa MEXC Futures Trading (App): Sundan ang step-by-step na gabay sa kung paano makipagkalakalan ng Futures gamit ang MEXC mobile app at simulan ang pangangalakal nang may kumpiyansa.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nag-aalok ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.