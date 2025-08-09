Pinagsama ng Sei ang Native USDC at CCTP V2 upang Pabilisin ang Paggamit ng Stablecoin

Noong Hulyo 10, 2025, opisyal na inanunsyo ng Circle ang paglulunsad ng native USD Coin (USDC) at ng bagong Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 sa Sei mainnet. Ang hakbang na ito ay nagdadala ng opisyal na suporta para sa pag-iisyu ng digital dollar sa Sei, habang isinasama rin ang Circle Mint upang magbigay-daan sa direktang pagpasok ng kapital mula sa antas-institusyon patungo sa ekosistemang Sei. Simula Hulyo 24, ganap nang aktibo sa Sei network ang native USDC at CCTP V2. Sa pamamagitan nito, naging ika-13 blockchain ang Sei na sumusuporta sa CCTP V2, na nagbibigay-daan sa paglipat ng USDC sa kabuuang 13 pampublikong chain sa pamamagitan ng 156 na ruta ng paglilipat—nang walang pangangailangan para sa third-party bridges—na nag-aalok ng 1:1 capital efficiency, mataas na seguridad, at mababang latency. Ang Sei Network ay isang makabagong Layer-1 blockchain na binuo gamit ang Cosmos SDK, na dinevelop ng koponan ng Sei Labs simula noong 2021 at opisyal na inilunsad noong 2023. Mula sa simula nito, nakakuha ang Sei ng mga estratehikong pamumuhunan mula sa mga nangungunang institusyon gaya ng Jump Crypto, Multicoin Capital, at Coinbase Ventures, na nagbigay rito ng matatag na pag-usbong.
Ang Sei ay may malinaw na nakatakdang pangunahing layunin: ang pagbuo ng high-frequency trading at low-latency na DeFi infrastructure. Ito ay partikular na angkop para sa decentralized exchanges (DEXs), on-chain order books (CLOBs), NFT marketplaces, at GameFi—isang chain na espesyal na idinisenyo para sa malinaw at transparent na high-frequency trading at capital-efficient na paggamit.
Ang pinakamahalagang teknikal na inobasyon ng Sei ay ang Twin-Turbo Consensus mechanism, isang pagpapahusay na nakabatay sa Cosmos Tendermint. Ipinapakilala nito ang dalawang pangunahing pag-upgrade: intelligent block propagation at optimistic parallel execution. Ang mga pagpapahusay na ito ay nagpapababa ng finality time sa humigit-kumulang 380–400 milliseconds—mas mabilis kumpara sa Ethereum (na umaabot ng ilang minuto) at sa tradisyunal na Tendermint (na umaabot ng ilang segundo).
Mula nang maisagawa ang Sei V2 upgrade, sinusuportahan na ng chain ang parallelized EVM, na ginagawa ang Sei na maging compatible sa mga Ethereum development tools (tulad ng Solidity, Remix, Hardhat, at iba pa) at nagbibigay-daan sa parallel transaction execution. Sa internal testing ng Sei Giga project, ipinakita na ang throughput ay lumampas sa daan-daang libong TPS habang nananatiling mababa sa 400ms ang finality latency, na nagpapakita ng pambihirang potensyal sa performance.
Hindi tulad ng karamihan sa mga chain na umaasa sa AMMs, nag-aalok ang Sei ng native support sa antas ng protocol para sa order books at matching engine, na nagbibigay-daan sa mga DEX na magpatupad ng on-chain CLOBs. Nagbibigay ito ng mas eksaktong presyo, mas mataas na capital efficiency, at mas mababang slippage, habang ang madalas na batch auctions ay nakatutulong na mabawasan ang front-running at manipulasyon.
Bilang kasapi ng Cosmos ecosystem, sinusuportahan ng Sei ang IBC (Inter-Blockchain Communication) at CosmWasm smart contracts, na hinihikayat ang mga Rust developer na bumuo ng interoperable at cross-chain applications sa Sei na maaaring ilipat sa iba’t ibang Cosmos chains. Dahil sa kahusayan ng Sei at kakayahan nitong magsagawa ng parallel execution, mas mababa nang malaki ang transaction fees kumpara sa Ethereum, Solana, at iba pang katulad na L1s. Binibigyang-diin din ng koponan ang kanilang pangako sa carbon neutrality, na kaakit-akit para sa mga user at institusyong may malasakit sa kapaligiran. Bunsod ng positibong balita sa paglulunsad ng native USDC at CCTP V2, malakas na tumaas ang SEI token sa loob lamang ng isang linggo mula nang ianunsyo ito, na umabot sa pinakamataas na presyong $0.39—ang pinakamataas sa halos limang buwan. Ipinapakita nito ang matibay na pagkilala ng merkado sa potensyal ng ecosystem ng Sei.
Patuloy na nakakakuha ng momentum ang ecosystem ng Sei. Ayon sa datos, ang TVL (Total Value Locked) nito ay tumaas mula sa mas mababa sa $10 milyon noong Oktubre 2023 hanggang umabot sa $700 milyon pagsapit ng Hulyo 2025, na kumakatawan sa 188% na pagtaas ngayong taon. Lumampas na rin sa 200 ang kabuuang bilang ng mga DApp sa ecosystem, na sumasaklaw sa iba’t ibang sektor gaya ng pagpapautang, kalakalan, pagbabayad, NFTs, at gaming—na bumubuo ng masigla at malawak na komunidad ng mga developer.
Partikular sa sektor ng DeFi, ilang mga nangungunang proyekto ang lumitaw sa Sei. Halimbawa, nalampasan na ng Takara Lend ang $100 milyon sa TVL, na bumubuo ng isang “credit layer” para sa DeFi na nagbibigay-daan upang magamit ang mga crypto asset hindi lamang para sa pamumuhunan, kundi pati na rin para sa mga tunay na pagbabayad sa totoong mundo. Samantala, ang Yei Finance, ang pinakamalaking lending protocol sa Sei, ay umabot na sa $380 milyon sa TVL, at matatag na hinahawakan ang nangungunang posisyon sa ecosystem. Ang tagumpay ng mga proyektong ito ay hindi lamang nagpayaman sa DeFi landscape ng Sei kundi malaki rin ang naitulong sa pagpapalakas ng kabuuang presensya nito sa merkado.
Sa pagdadala ng Circle ng native USDC at CCTP V2 sa Sei mainnet, ang Sei ay nag-evolve mula sa pagiging isang “high-performance Layer 1” tungo sa isang “cross-chain stablecoin settlement layer.” Ang paglulunsad ng native USDC ay malaki ang naitulong sa pagpapahusay ng kalidad ng liquidity at capital efficiency ng Sei, habang ang CCTP V2 ay higit pang nagpapalawak sa cross-chain interoperability, na nagbibigay ng matibay na pundasyon para maging isang stablecoin hub ang Sei. Sa midterm, habang patuloy na lumalaki ang TVL, humihinog ang application ecosystem, at sumusulong ang kakayahan sa EVM execution, nasa magandang posisyon ang Sei upang makipagkumpetensya bilang isang mainstream Layer 1 blockchain.
Para sa mga developer at investor na naghahanap na makilahok sa susunod na yugto ng paglago ng Layer 1 infrastructure, walang dudang ang Sei ay naging isang lumalakas na puwersa na hindi maaaring ipagsawalang-bahala. Sa tumataas na demand para sa stablecoins, cross-chain interoperability, institutional integration, at mga senaryo ng high-frequency trading, napakaliwanag ng hinaharap ng Sei.
