Ano ang Bitcoin Dominance? Kumpletong Gabay sa Tsart ng BTC Dominance at Mga Estratehiya sa Kalakalan

Maaaring tumaas nang 15% ang presyo ng BTC magdamag habang halos hindi gumagalaw ang mga altcoin, o manatiling pare-pareho ang BTC habang ang mas maliliit na cryptocurrency ay nakakaranas ng dobleng digit na pagtaas. Ang ganitong galaw ng merkado ay pinapatakbo ng Bitcoin dominance, isang mahalagang sukatan na nagpapakita ng mga pattern sa likod ng paggalaw ng cryptocurrency market.
Sinusukat ng Bitcoin dominance ang bahagi ng BTC sa kabuuang market capitalization ng cryptocurrency, na ipinapahayag bilang porsyento. Kapag tumataas ang BTC dominance, nangangahulugan ito na mas pinapaboran ng mga mamumuhunan ang BTC kaysa sa mga alternatibong cryptocurrency. Kapag bumababa naman ito, karaniwang lumilipat ang kapital patungo sa mga altcoin, na madalas nagiging hudyat ng tinatawag ng mga mangangalakal na altseason.
Ang pag-unawa sa sukatan na ito ay makakatulong sa pagsusuri ng merkado at paggawa ng mga desisyon sa pamumuhunan. Kung nasa 40% man o 70% ang Bitcoin dominance, malaki ang epekto nito sa mga diskarte sa alokasyon ng portfolio at pamamahala ng panganib.
Mga Pangunahing Takeaway:
Sinusukat ng Bitcoin dominance ang market share ng BTC: Kinukuwenta ito bilang market cap ng BTC na hinati sa kabuuang market cap ng lahat ng cryptocurrency, at ipinapahayag bilang porsyento.
Ipinapakita ng mga pattern ng dominance ang sentimyento ng merkado: Ang pagtaas ng dominance ay karaniwang nagpapahiwatig ng flight-to-safety behavior, habang ang pagbaba naman ay nagpapakita ng mas mataas na gana sa panganib para sa mga altcoin.
Ipinapakita ng mga makasaysayang siklo ang nakikitang mga pattern: Noong mga unang taon, nanatili ang BTC sa higit 90% dominance, bumaba sa 33% noong 2017–2018 ICO boom, at kasalukuyang nasa pagitan ng 50–60%.
Maaring lumitaw ang mga oportunidad sa pagte-trade sa ilang antas: Ang dominance na mas mataas sa 65% ay makasaysayang konektado sa mga market bottoms, habang ang mga antas na mas mababa sa 45% ay minsang sumenyas ng huling yugto ng bull markets.
Maraming salik ang nakakaimpluwensya sa mga trend ng dominance: Kabilang dito ang paggalaw ng presyo ng BTC, performance ng mga altcoin, kalagayan ng merkado, mga regulasyong ipinapatupad, at mga bagong paglulunsad ng cryptocurrency.
Ipinapakita ng mga tsart ang apat na senaryo sa merkado: Ang pagsasama ng tumataas/nababang presyo ng BTC at tumataas/nababang dominance ay lumilikha ng natatanging kalagayan sa merkado para sa pagsusuri ng alokasyon ng portfolio.
Ang Bitcoin dominance ay kumakatawan sa porsyento ng market capitalization ng BTC kaugnay ng kabuuang cryptocurrency market. Gumagana ito bilang “market share” ng BTC sa digital asset space. Ang pagkukuwenta ay sumusunod sa isang simpleng pormula: Market Cap ng BTC ÷ Kabuuang Market Cap ng Crypto × 100
Halimbawa: Kung ang market capitalization ng BTC ay nasa $600 bilyon at ang kabuuang market ng cryptocurrency ay umaabot sa $1.2 trilyon, ang Bitcoin dominance ay magiging 50%. Ibig sabihin, kontrolado ng BTC ang kalahati ng kabuuang halaga ng cryptocurrency market sa oras na iyon.
Itinuturing ang sukatan na ito bilang barometro ng sentimyento ng merkado at alokasyon ng kapital. Ang mataas na Bitcoin dominance ay karaniwang nagpapahiwatig na tinitingnan ng mga mamumuhunan ang BTC bilang mas ligtas na imbakan ng halaga kumpara sa mga altcoin. Sa panahon ng hindi tiyak na kalagayan ng merkado, ang kapital ay madalas na lumilipat mula sa mas maliliit na cryptocurrency pabalik sa Bitcoin, kaya’t tumataas ang dominance.
Sa kabilang banda, ang pagbaba ng Bitcoin dominance ay nagpapahiwatig ng tumataas na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa mga alternatibong cryptocurrency. Karaniwan itong nangyayari sa mga bull market kung kailan lumalaki ang gana sa panganib at hinahanap ng mga mangangalakal ang mas mataas na kita mula sa mas maliliit na token.
Ang Bitcoin market dominance ay pangunahing naiiba sa simpleng sukatan ng market capitalization. Habang sinusukat ng market cap ang kabuuang halaga ng BTC na nasa sirkulasyon, ipinapakita naman ng dominance ang kaugnay na posisyon ng BTC sa mas malawak na merkado ng cryptocurrency.
Ipinapakita ng market cap na ang halaga ng BTC ay $600 bilyon. Samantala, inilalahad ng Bitcoin dominance kung ang $600 bilyon na ito ay kumakatawan sa 40% o 70% ng kabuuang merkado ng crypto—isang pagkakaibang nagpapakita ng estruktura ng merkado at daloy ng pamumuhunan.
Paano kinakalkula ang dominasyon ng Bitcoin? Ang pangingibabaw ng Bitcoin ay kinakalkula gamit ang isang direktang formula: (BTC Market Cap / Total Cryptocurrency Market Cap) × 100. Gayunpaman, ang pag-unawa sa mga bahagi ng mga numerong ito ay nagpapakita ng mahahalagang nuances na nakakaapekto sa interpretasyon.
Ang market capitalization ng BTC ay katumbas ng kasalukuyang presyo na na-multiply sa circulating supply. Sa humigit-kumulang 19.7 milyong BTC sa sirkulasyon ng kalakalan sa $43,000 bawat isa, ang market cap ng BTC ay umabot sa humigit-kumulang $847 bilyon.
Kasama sa kabuuang market cap ng cryptocurrency ang bawat nabibiling digital asset sa mga pangunahing palitan at data platform. Ang komprehensibong figure na ito ay kasalukuyang umaasa sa humigit-kumulang $1.6 trilyon sa libu-libong iba't ibang cryptocurrencies na sinusubaybayan ng iba't ibang provider ng datos ng merkado.
Gamit ang mga bilang na ito, ang BTC dominance ay nakukuwenta sa humigit-kumulang 53% ($847 bilyon ÷ $1.6 trilyon × 100). Ibig sabihin, kontrolado ng BTC nang kaunti sa kalahati ng kabuuang halaga ng cryptocurrency market sa sandaling iyon.
Ipinapakita ng mga pangunahing plataporma ng datos sa cryptocurrency ang Bitcoin dominance na may real-time na update, na inilalarawan ang mga trend ng dominance sa iba’t ibang takdang oras mula sa pagbabago kada oras hanggang sa mga pattern na nakikita sa loob ng maraming taon.
Maramihang magkakaugnay na pwersa ang nagtutulak sa mga pagbabago sa dominasyon ng Bitcoin, na lumilikha ng mga kumplikadong dinamika ng merkado na natutong kilalanin at bigyang-kahulugan ng mga karanasang kalahok sa merkado.
Ang mga paggalaw ng presyo ng BTC ay direktang nakakaapekto sa mga kalkulasyon ng dominasyon dahil ang market cap ang bumubuo sa numerator sa dominance formula. Kapag nag-rally ang BTC habang nananatiling flat ang mga altcoin, natural na tumataas ang dominasyon ng BTC. Gayunpaman, sa panahon ng naka-synchronize na paglipat ng merkado kung saan ang lahat ng cryptocurrencies ay tumataas nang sama-sama, ang dominasyon ay maaaring manatiling stable sa kabila ng makabuluhang pagtaas ng presyo.
Ang ugnayan sa pagitan ng presyo at pangingibabaw ng BTC ay nagiging partikular na kapansin-pansin sa panahon ng mga event sa balita na partikular sa BTC. Ang mga pag-apruba sa regulasyon, mga anunsyo ng pag-aampon ng institusyon, o mga pangunahing teknolohikal na pag-update ay maaaring humimok ng BTC na mas mataas habang iniiwan ang mga altcoin, na higit na nagpapataas ng pangingibabaw.
Ipinapakita ng mga pattern ng dominance sa altcoin season ang paikot na pag-uugali ng merkado na paulit-ulit na lumalabas sa iba’t ibang siklo ng merkado. Sa panahon ng altcoin season, karaniwang bumababa ang BTC dominance habang lumilipat ang kapital mula sa BTC patungo sa mas maliliit na cryptocurrency na naghahanap ng mas mataas na kita.
Malaki ang epekto ng mga pangunahing kategoriya ng altcoin sa dominance depende sa kanilang market capitalization at dami ng kalakalan. Ang mga token sa Ethereum ecosystem ay maaaring sama-samang makagalaw ng sapat na kapital upang magkaroon ng malaking impluwensya sa kaugnay na posisyon ng BTC. Kapag ang mga sektor tulad ng DeFi tokens, gaming cryptocurrencies, o meme coins ay sabay-sabay na nagsagawa ng rally, maaari nilang kolektibong pababain nang malaki ang Bitcoin dominance.
Nagpapakita ang Bitcoin dominance ng mga mahuhulaan na pattern sa iba’t ibang siklo ng merkado na siyang nagsisilbing pundasyon ng maraming analytical framework. Sa panahon ng bear markets, karaniwang tumataas ang BTC dominance habang ang mga kalahok sa merkado ay naghahanap ng mas ligtas na pamumuhunan sa BTC at ng matatag nitong liquidity.
Ang fenomenong ito na tinatawag na “flight to safety” ay nangyayari dahil ang BTC ang may pinakamataas na pang-araw-araw na dami ng kalakalan, pinakalawak na pagtanggap mula sa mga institusyon, at pinakamatagal na track record ng operasyon sa lahat ng cryptocurrency. Kapag tumataas ang kawalan ng katiyakan sa merkado, mas pinipili ng mga kalahok na ilipat ang kanilang posisyon sa BTC kaysa manatiling nakalantad sa mas pabagu-bagong altcoin.
Sa kabilang banda, sa panahon ng bull markets, kadalasang bumababa ang Bitcoin dominance habang bumabalik ang kumpiyansa at tumataas ang gana sa panganib. Sa mga panahong ito, aktibong hinahanap ng mga mangangalakal ang mas mataas na potensyal na kita mula sa mga token na may mas maliit na market cap, na nagdudulot ng pagdaloy ng kapital palayo sa BTC at patungo sa mga alternatibong cryptocurrency.
Ang mga pag-unlad sa regulasyon ay nagdudulot ng pangmatagalang epekto sa mga pattern ng dominance na lumalampas sa panandaliang galaw ng presyo. Ang malinaw na mga regulatory framework na nakalaan partikular para sa BTC—gaya ng mga pag-apruba ng ETF o mga solusyon sa institutional custody, ay maaaring magtulak ng tuluy-tuloy na pagtaas ng dominance sa mas mahabang panahon.
Nagiging mas malinaw ang epekto ng pag-aampon ng mga institusyon kapag ang malalaking korporasyon o mga investment manager ay nag-aanunsyo ng paggamit ng BTC bilang bahagi ng kanilang treasury. Karaniwang nagdudulot ang mga anunsyong ito ng buying pressure na nakatuon lamang sa BTC kaysa sa buong cryptocurrency market, na nagtutulak pataas sa mga sukatan ng Bitcoin dominance.
Ipinapakita ng kasaysayan ng Bitcoin dominance ang mga natatanging yugto na humubog sa kasalukuyang kalakaran ng cryptocurrency. Bawat yugto ay nag-aalok ng mahahalagang pananaw para mas maunawaan ang kasalukuyang dinamika ng merkado.
Nanatiling pinakamataas ang BTC dominance sa mga unang taon nito, kung saan ito ay may hawak ng higit sa 90% na market share nang tuluy-tuloy hanggang 2016. Noong 2013, umabot sa humigit-kumulang 94% ang dominance ng Bitcoin dahil kakaunti pa lamang ang may kakayahang alternatibo sa espasyo ng cryptocurrency.
Itinatag ng panahong ito ang BTC bilang pundasyong cryptocurrency, na bumuo ng malawak na epekto ng network at pagkilala sa tatak na patuloy na nakakaimpluwensya sa pag-uugali ng merkado. Dahil sa kakulangan ng kompetisyon, halos lahat ng pamumuhunan sa cryptocurrency ay dumadaloy sa BTC, na lumikha ng kalagayan para sa halos monopolistikong market share.
Naranasan ng Bitcoin dominance noong 2017 ang malaking volatility kasabay ng pag-usbong ng mga Initial Coin Offerings (ICO) sa merkado ng cryptocurrency. Ayon sa makasaysayang datos, bumaba ang dominance mula higit 85% noong unang bahagi ng 2017 hanggang sa pinakamababang antas na humigit-kumulang 33% pagsapit ng unang bahagi ng 2018.
Ang pagbaba ng dominance ay sumasalamin sa malaking pag-ikot ng kapital, habang ang mga mamumuhunan ay lumipat sa libu-libong bagong proyekto ng token na nangangakong magdadala ng iba’t ibang aplikasyon ng blockchain. Ang Ethereum smart contract platform ang nagbigay-daan sa pagdagsa ng token creation, kung saan ang mga matagumpay na ICO ay kumukuha ng bahagi mula sa dating dominanteng market share ng BTC.
Noong 2018, naitala ng Bitcoin dominance ang pinakamababang antas ng siklo habang ang spekulatibong aktibidad ay umabot sa hindi na matatagalan. Gayunman, ipinakita ng panahong ito ang pangunahing katatagan ng BTC nang karamihan sa mga proyekto ng ICO ay nabigo sa kasunod na bear market, dahilan upang unti-unting makarekober ang dominance.
Noong 2021, humarap ang Bitcoin dominance sa mga bagong hamon mula sa mga DeFi protocol at sa pag-aampon ng altcoin ng mga institusyon. Hindi tulad ng pangunahing spekulatibong ICO boom noong 2017, ang siklong ito ay nagdala ng mga gumaganang protocol na lumilikha ng nasusukat na yield at nagpapakita ng tunay na gamit.
Sa kasalukuyan, karaniwang nag-iiba sa pagitan ng 50–60% ang Bitcoin dominance, na sumasalamin sa isang mas hinog at mas magkakaibang merkado na may mga naitatag nang paggamit lampas sa simpleng imbakan ng halaga. Ang dominance ng BTC ngayon ay nananatiling naaapektuhan ng mga tradisyunal na salik ng merkado habang isinasama rin ang mga bagong dinamika gaya ng institutional participation sa DeFi.
Ang isang epektibong estratehiya sa kalakalan gamit ang Bitcoin dominance ay nangangailangan ng pag-unawa kung paano nagsisilbing senyales ang mga pattern ng dominance sa mas malawak na galaw ng merkado at sa mga siklo ng pag-ikot ng kapital na lumilikha ng mga pagkakataong kumita.
Ang mga pattern ng Bitcoin dominance ay nagsisilbing indikador ng altcoin season, na nagbibigay ng mga senyales para sa tamang timing ng pag-ikot ng portfolio. Kapag lumitaw ang mga kondisyon ng altcoin season ayon sa Bitcoin dominance, maaaring maiposisyon ng mga handang mangangalakal ang kanilang portfolio para sa pinakamataas na benepisyo.
Ang klasikong senaryo ng altcoin season ay nangyayari kapag tumataas ang presyo ng BTC habang sabay na bumababa ang dominance. Ipinapakita nito na ang bagong kapital ay mas mabilis na pumapasok sa mga altcoin kaysa sa BTC, na lumilikha ng matatag na momentum para sa mga rally ng alternatibong cryptocurrency na maaaring tumagal ng ilang buwan.
Binabantayan ng mga bihasang kalahok sa merkado ang mga pagkakataon kung kailan bumababa ang dominance sa ibaba ng mahahalagang psychological level sa paligid ng 50–55% sa panahon ng mga uptrend ng BTC. Ang teknikal na breakdown na ito ay minsang nauna sa mga panahon ng outperformance ng altcoin, bagaman malaki ang pagkakaiba sa oras at tagal ng bawat siklo.
Kapag bumababa ang BTC dominance habang nananatiling matatag o tumataas ang presyo ng BTC, ito ay senyales ng mas mataas na gana sa panganib sa merkado at aktibong pag-ikot ng kapital patungo sa mga altcoin. Ang kondisyong ito ng Bitcoin dominance altcoin season ay lumilikha ng mga pagkakataon sa mga mas maliliit na token na may matibay na pundasyong halaga.
Ang pagsusuri ng sentimyento sa merkado gamit ang Bitcoin dominance ay pinagsasama ang mga teknikal na pattern sa tsart at ang mga pangunahing salik ng merkado na nakakaapekto sa sikolohiya ng mga mamumuhunan. Ang tumataas na dominance sa panahon ng kawalan ng katiyakan sa merkado ay karaniwang senyales ng flight-to-safety behavior, samantalang ang bumababang dominance ay nagpapakita ng lumalaking pagtanggap sa panganib ng mga kalahok sa merkado.
May ilang mangangalakal na nagmo-monitor ng dominance kasabay ng iba pang mga indikador tulad ng volatility indices at sentiment metrics. Ang multi-metric na pamamaraang ito ay maaaring magbigay ng dagdag na konteksto kumpara sa paggamit ng isang sukatan lamang, bagaman wala pa ring kasiguruhan na magbibigay ito ng palaging maaasahang senyales.
Ang mga BTC dominance reading na lampas sa 65% ay makasaysayang kasabay ng ilang market bottoms, bagaman hindi ito dapat gawing batayan lamang para sa mga desisyon sa trading. Sa kabilang banda, kapag ang dominance ay bumaba sa 45%, ito ay minsang nangyari sa mga huling yugto ng bull markets, bagaman hindi rin ito isang palagian at tiyak na indikador.
Ang mga estratehiya sa alokasyon ng portfolio batay sa Bitcoin dominance ay nag-aayos ng laki ng posisyon depende sa mga trend ng dominance at pagkilala sa mga makasaysayang pattern. Ang mga konserbatibong pamamaraan sa pamumuhunan ay karaniwang nagpapanatili ng mas mataas na timbang sa BTC kapag tumataas ang dominance, na sumasalamin sa kagustuhan ng merkado para sa mga itinatag nang digital asset.
Samantala, ang mga agresibong estratehiya sa portfolio ay maaaring magbawas ng BTC allocation sa 30–40% kapag bumaba ang dominance sa ibaba ng 50%, upang magkaroon ng mas mataas na exposure sa mga potensyal na altcoin opportunities. Gayunman, ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng aktibong pamamahala ng portfolio at matatag na sistema ng pagkontrol sa panganib dahil sa likas na volatility ng mga altcoin.
Kadalasan, ang mga framework ng estratehiya sa pamumuhunan gamit ang Bitcoin dominance ay nagtatakda ng mga paunang trigger point para sa sistematikong desisyon sa rebalancing. Halimbawa, ang pag-akyat ng dominance sa itaas ng 60% ay maaaring magsilbing trigger para sa altcoin profit-taking activities, samantalang ang pagbaba nito sa ibaba ng 45% ay maaaring senyales upang bawasan ang altcoin exposure dahil sa posibilidad ng bubble conditions.
Ang pagsusuri sa tsart ng BTC dominance ay nangangailangan ng pag-unawa sa parehong teknikal na pattern at sa pangunahing konteksto ng merkado na nagtutulak ng pagbabago ng dominance sa iba’t ibang yugto ng panahon.
charting, habang isinasaalang-alang ang natatanging dinamika ng merkado ng cryptocurrency. Madalas mabuo ang mga antas ng support at resistance sa mahahalagang psychological thresholds gaya ng 40%, 50%, at 60% dominance levels.
Kasama sa mga tsart ng dominance ang mga pamilyar na pormasyon tulad ng head and shoulders, triangles, at long-term trend channels. Gayunpaman, madalas na nagpapakita ang tsart ng dominance ng mas mahahabang siklo na tumatagal ng maraming buwan o taon, na nangangailangan ng pasensya at mas malawak na pananaw sa merkado.
Ang mga breakout mula sa mahahalagang pattern ng tsart ay kadalasang sumasabay sa malalaking pagbabago sa rehimeng pang-merkado na nakakaapekto sa buong sektor ng cryptocurrency. Halimbawa, ang dominance breakout sa itaas ng 65% ay maaaring magsenyas ng matagal na kondisyon ng bear market, samantalang ang pagbaba nito sa ibaba ng 40% ay maaaring magpahiwatig na papalapit na ang mga euphoric peaks ng bull market.
Ipinapakita ng pagsusuri sa ugnayan ng Bitcoin dominance at presyo ng BTC ang apat na natatanging kalagayan ng merkado. Kapag tumataas ang presyo at tumataas din ang dominance, ito ay indikasyon ng BTC bull run. Samantala, kapag tumataas ang presyo ngunit bumababa ang dominance, karaniwang senyales ito na nagsisimula na ang altcoin season. Sa kabilang banda, kapag bumababa ang presyo at tumataas ang dominance, nagpapakita ito ng market corrections na may kasamang flight-to-safety behavior. Ngunit kung bumababa ang presyo at bumababa rin ang dominance, ito ay nagsasaad ng mas malawak na yugto ng bear market.
Ang pinagsamang pamamaraang ito ng pagsusuri ay nagbibigay ng mas masusing interpretasyon ng merkado kaysa kung titingnan lamang ang bawat sukatan nang hiwalay.
Ang mga stablecoin ay lumilikha ng malaking pagbaluktot sa pagkukuwenta ng BTC dominance dahil kinakatawan nila ang tokenized dollars sa halip na mga spekulatibong pamumuhunan sa cryptocurrency. Ang mga pangunahing stablecoin tulad ng USDT, USDC, at BUSD ay mayroon na ngayong malalaking market capitalization na artipisyal na nagpapababa sa nakukuwentang porsyento ng BTC dominance.
Nagkakaroon din ng komplikasyon sa estruktura ng merkado dahil sa pagsasama ng mga wrapped BTC tokens at mga synthetic BTC products sa iba’t ibang blockchain network. Ang mga produktong ito ay maaaring magpalaki sa kabuuang market capitalization ng cryptocurrency habang kumakatawan pa rin sa parehong pangunahing economic value ng BTC, kaya’t posibleng ma-distort ang tradisyunal na pagkukuwenta ng Bitcoin dominance.
Nagiging problematiko ang Bitcoin dominance trading kapag umaasa lamang ang mga mangangalakal sa dominance signals nang hindi isinasaalang-alang ang mas malawak na konteksto ng merkado, mga pattern ng volume, at mga pangunahing pag-unlad na nakakaapekto sa merkado ng cryptocurrency.
Kasama sa mga limitasyon ng pagsusuri ang pagiging sensitibo nito sa mga outlier events, mga anunsyo ng regulasyon na nakakaapekto sa partikular na cryptocurrency, at mga teknikal na isyu sa indibidwal na blockchain network. Ang isang malaking problema sa teknolohiya ng isang cryptocurrency o aksyon ng regulasyon ay pansamantalang maaaring magpabago sa mga kalkulasyon ng dominance nang hindi naman tunay na sumasalamin sa pagbabago ng sentimyento ng merkado.
Ang mga propesyonal na estratehiya sa pamumuhunan ay isinasama ang pagsusuri ng dominance bilang isang bahagi lamang ng mas malawak na analytical framework, sa halip na ituring itong isang hiwalay at tiyak na tagahula ng mga susunod na galaw ng merkado.
Sinusukat ng Bitcoin dominance ang market cap ng BTC bilang porsyento ng kabuuang market capitalization ng cryptocurrency.
Ano ang ibig sabihin ng Bitcoin dominance?
Ipinapakita nito ang kaugnay na market share ng BTC at kagustuhan ng mga mamumuhunan sa pagitan ng BTC at mga alternatibong cryptocurrency.
Paano kinakalkula ang Bitcoin dominance?
Ang Bitcoin dominance ay katumbas ng market cap ng BTC na hinati sa kabuuang market cap ng cryptocurrency, at pagkatapos ay minumultiply sa 100.
Ano ang nangyayari kapag bumababa ang BTC dominance?
Ang pagbaba ng dominance ay karaniwang senyales ng tumataas na interes ng mga mamumuhunan sa altcoins, na maaaring magpahiwatig ng pagsisimula ng altcoin season.
Ano ang nangyayari kapag tumataas ang BTC dominance?
Ang pagtaas ng dominance ay karaniwang sumasalamin sa flight-to-safety behavior, kung saan mas pinipili ng mga mamumuhunan ang BTC kaysa sa mas mapanganib na altcoins sa panahon ng hindi tiyak na kalagayan ng merkado.
Kailan bababa ang BTC dominance?
Karaniwang bumababa ang dominance sa panahon ng bull markets kapag lumalaki ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at ang kapital ay dumadaloy sa altcoins na naghahanap ng mas mataas na kita.
Ano ang Bitcoin dominance ngayon?
Kasalukuyang nag-iiba ang dominance sa pagitan ng 50–60%, bagaman maaaring subaybayan ito nang real-time sa mga pangunahing plataporma ng datos sa cryptocurrency.
Paano ko masusubaybayan ang Bitcoin dominance?
Maaaring i-monitor ang Bitcoin dominance sa mga pangunahing website ng datos sa cryptocurrency at sa mga advanced charting platform.
Ano ang tsart ng Bitcoin dominance?
Ang tsart ng Bitcoin dominance ay nagpapakita ng makasaysayang porsyento ng market share ng BTC sa paglipas ng panahon, at madalas may kasamang mga kasangkapan sa teknikal na pagsusuri para matukoy ang mga trend.
Ang Bitcoin dominance ay nagsisilbing isang mahalagang kasangkapan para maunawaan ang dinamika ng merkado ng cryptocurrency. Kapag tumataas ang dominance, ito ay senyales ng kagustuhan ng merkado para sa relatibong katatagan ng BTC, samantalang kapag bumababa naman ito, ipinapakita nito ang tumataas na kumpiyansa sa mga alternatibong cryptocurrency.
Ang matagumpay na pagsusuri ng dominance ay nangangailangan ng pagsasama ng mga pattern sa tsart at pangunahing pag-unawa sa merkado. Madalas lumilitaw ang mga pagkakataon sa trading kapag nagkakaroon ng malalaking pagbabago sa trend—kapag tumataas nang lampas 60% o bumababa sa ibaba ng 45%—ngunit ang mga antas na ito ay dapat laging ikonsidera kasama ng mas malawak na konteksto ng merkado.
Ang pagsasama ng dominance monitoring sa mga pang-araw-araw na analytical routine ay makakatulong sa pagbuo ng mas matatag na intuwisyon sa merkado at pagbibigay ng mahalagang konteksto para sa mga desisyon sa portfolio sa patuloy na nagbabagong kalakaran ng cryptocurrency.