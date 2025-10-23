1) Ang Capx ay isang Ethereum Layer-2 protocol na idinisenyo para sa mga AI application, na nagbibigay ng end-to-end na imprastraktura na sumasaklaw sa deployment, operasyon, at monetization.
2) Ang bawat AI application ay naglalabas ng sarili nitong katutubong ERC-20 token, na nagbibigay-daan sa kolektibong pagmamay-ari at pamamahala ng komunidad nito.
3) Kasama sa modular architecture ang tatlong layer: Capx App (frontend), Capx Chain (settlement layer), at Capx Cloud (compute layer).
4) Maaaring mag-deploy ang mga developer ng mga containerized na ahente ng AI sa loob ng ilang segundo, habang ang mga naunang user ay makakakuha ng bahagyang pagmamay-ari ng application.
5) Gumagana ang CAPX bilang native gas token, na nagpapadali sa mga transaksyon sa ekonomiya at sirkulasyon ng halaga sa buong ecosystem.
Ang Capx AI ay isang desentralisadong protocol na partikular na idinisenyo para sa paggawa, pag-deploy, at monetization ng mga AI application. Itinayo bilang Ethereum Layer-2, ang layunin nito ay magtatag ng bagong panahon para sa AI Builder Economy.
Ang pangunahing problema na nilalayon ng Capx na tugunan ay kung paano baguhin ang mga AI application mula sa mga nakahiwalay na codebase tungo sa network-native na economic entity na bukas, composable, at likido.
Naniniwala ang Capx na ang mga autonomous software agent ay magiging pinakamahalagang kalahok sa ekonomiya sa susunod na dekada. Ang mga ahenteng ito ay maaaring mag-isip, kumilos, at umulit sa bilis na higit pa sa mga startup na itinatag ng tao. Gayunpaman, ang kasalukuyang Web3 stack ay idinisenyo para sa mga tao, hindi para sa code na gumagana ayon sa sarili nitong mga panuntunan. Nilalayon ng Capx na pagtagpuin ang puwang na ito sa pamamagitan ng pagtugon sa tatlong pangunahing problema:
Pangangailangan ng Ahente
Kahalagahan
Solusyon ng Capx
Programmable na Pagmamay-ari
Ang mga naunang user, tagapagbigay ng data, at nag-aambag ay dapat magkaroon ng direktang pagmamay-ari sa mga ahente na tinutulungan nilang paganahin; kung hindi, ang mga epekto ng network ay tumitigil.
Ang bawat ahente ay naglulunsad na may katutubong ERC-20 token. Ang balangkas ng alokasyon ay naglalagay ng pagmamay-ari ng komunidad mula sa unang araw at dynamic na nagsasaayos ng mga insentibo habang lumalago ang ahente.
Agent-Native na Imprastraktura
Nililimitahan ng mga tradisyunal na serbisyo sa cloud ang mga prosesong matagal nang tumatakbo at sumasalamin sa sarili. Nangangailangan ang mga ahente ng deterministikong pag-compute, murang microtransactions, at bandwidth na na-optimize para sa autonomous logic.
Ang Capx Cloud at Capx Chain ay bumubuo ng isang patayong pinagsama-samang kapaligiran na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy, walang patid na pagpapatupad ng ahente.
On-Chain Liquidity
Ang mga token ay may halaga lamang kung sila ay likido. Dapat kumonekta ang mga ahente sa kasalukuyang imprastraktura ng DeFi para makamit ang pagtuklas ng presyo, collateralization, at composability.
Ang mga built-in na AMM pool ay nagbibigay-daan sa agarang pangangalakal ng bawat token ng ahente, habang ang mga liquidity hook ay isinasama sa mas malawak na DeFi stack, na nagpapahintulot sa mga asset ng ahente na mahiram, magamit sa mga liquidity pool, at kinikilala ng anumang smart contract.
Sa madaling salita, ang Capx ay isang programmable na pagmamay-ari, settlement, at liquidity layer na nagbibigay-daan sa mga autonomous agent na mag-evolve mula sa proof-of-concept na mga demo tungo sa ganap na capitalized, mga negosyong pag-aari ng komunidad.
Gumagamit ang Capx ng tatlong-layer na interoperable na arkitektura na magkasamang bumubuo ng kumpletong AI agent ecosystem.
Ito ang daan para sa mga user na makipag-ugnayan sa Capx ecosystem, na available sa parehong mobile at web interface. Kabilang sa mga pangunahing paggana nito ang:
Social na Pagdiskubre: Mag-browse ng mga nagte-trend na AI application at tumuklas ng mga umuusbong na ahente.
Natibong Trading Interface: Direktang mga token ng ahente ng kalakalan sa loob ng application.
Mga Sukatan ng Pagganap at Staking: Tingnan ang data ng performance ng ahente at lumahok sa staking para makakuha ng mga reward.
Gumagana ang Capx App bilang "App Store plus Robinhood" para sa mga AI application, na nagsisilbing parehong discovery at trading platform na nagpapababa ng hadlang sa paglahok sa AI app economy.
Binuo bilang Rollup batay sa Arbitrum Orbit, ang Capx Chain ay na-optimize para sa mga pakikipag-ugnayan ng ahente at mga transaksyon sa token. Kabilang sa mga pangunahing teknikal na tampok nito:
Built-in AMM: Nagbibigay ng automated market-making para sa mga ahente ng token.
CAPX bilang Native Gas Token: Ginagamit ang CAPX para magbayad ng mga bayarin sa transaksyon.
Cross-Agent Composability: Maaaring mag-invoke at mag-collaborate ang iba't ibang ahente ng AI sa isa't isa.
Pagpapahusay ng Microtransaction: Sinusuportahan ang mataas na dalas, murang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga ahente.
Ang network ay nakapagproseso na ng higit sa 116.7 milyong mga transaksyon, na nagpapakita ng malakas na on-chain na aktibidad.
Ang Capx Cloud ay isang desentralisadong imprastraktura na idinisenyo para sa pag-deploy at pag-scale ng mga ahente ng AI. Kabilang sa mga pangunahing kakayahan nito:
Deployment na Nakabatay sa Docker: Ang mga developer ay maaaring mabilis na mag-containerize at mag-deploy ng mga ahente.
Auto-Scaling Compute Clusters: Dinamikong maglaan ng mga mapagkukunan ng computing batay sa demand.
Naka-encrypt na Storage at APIs: Secure na proteksyon ng data at standardized na mga interface ng pag-access.
Pinaliit na Pagtitiwala na Network: Tinitiyak ang seguridad sa pamamagitan ng mga mekanismo ng cryptoeconomic.
Kasalukuyang sini-secure ng Capx Cloud ang network gamit ang naka re-stake na TVL na $419 milyon, na nagbibigay ng matatag na garantiya sa kaligtasan sa ekonomiya.
Ang CAPX ay ang native na protocol token ng Capx ecosystem at nagsisilbing native gas token ng Capx Chain. Gumaganap ito ng maraming mahahalagang tungkulin sa buong ecosystem, na kumikilos bilang pang-ekonomiyang link na nagkokonekta sa mga developer ng AI application, user, provider ng imprastraktura, at mamumuhunan.
Bilang isang blockchain network na purpose-built para sa mga AI application, lahat ng mga transaksyon sa Capx Chain ay nangangailangan ng CAPX para sa pagbabayad ng gas fee. Sa ngayon, ang network ay nagproseso ng higit sa 116.7 milyong mga transaksyon, na nagpapakita ng malakas na on-chain na aktibidad at tunay na pangangailangan para sa CAPX token.
1) Pagbabayad ng Gas fee: Bilang katutubong gas token ng Capx Chain, ang CAPX ay ginagamit upang bayaran ang lahat ng on-chain na bayarin sa transaksyon, kabilang ang pag-deploy ng ahente ng AI, mga pakikipag-ugnayan, at kalakalan ng token.
2) Staking at Seguridad ng Network: Ang Pag-stake ng CAPX ay nagbibigay ng pang-ekonomiyang seguridad para sa network. Ang mga node operator at validator ay tumatanggap ng mga reward at bahagi ng mga bayarin sa transaksyon.
3) Mga Insentibo at Reward ng Ecosystem: Ang CAPX ay ipinamamahagi sa mga developer, mga naunang user, tagapagbigay ng imprastraktura, at mga nag-aambag sa komunidad upang isulong ang paglago ng ecosystem.
4) Pamamahala ng Protocol: Ang mga may hawak ng CAPX ay lumahok sa pamamahala sa pamamagitan ng pagboto sa mga pangunahing parameter ng protocol, pag-upgrade ng tampok, at paglalaan ng pondo.
5) Pag-capture ng Halaga: Kinukuha ng token ang halaga ng ecosystem sa pamamagitan ng mga mekanismo tulad ng pagsunog ng bayarin sa gas, pamamahagi ng kita sa protocol, mga epekto sa network, at disenyong hinihimok ng kakulangan.
Ang tradisyonal na pagbuo ng AI application ay kadalasang nangangailangan ng kumplikadong pag-setup ng imprastraktura, mataas na gastos sa serbisyo sa cloud, at mga dedikadong DevOps team.
Solusyon ng Capx:
I-deploy ang mga containerized na ahente sa loob ng ilang segundo
I-access ang awtomatikong nasusukat na mapagkukunan ng pag-compute
Ilunsad gamit ang isang ready-to-use token economy
Ginagawa nitong matamo ang konsepto ng isang kumpanya-isang tao, na nagpapahintulot sa mga indibidwal na developer na bumuo at magpatakbo ng matagumpay na mga aplikasyon ng AI.
Ang mga tradisyunal na kumpanya ng software ay umaasa sa makabuluhang pagpopondo, marketing, at mga operasyon sa pagbebenta upang makamit ang paglago.
Lumilikha ang modelo ng tokenomics ng Capx ng self-sustaining growth engine:
Ang mga naunang user ay sumali sa pamamagitan ng mga insentibo ng token
Ang mga user ay ginagantimpalaan para sa paggamit at pag-promote ng mga ahente
Ang pagtaas ng paggamit ay nagpapalaki ng halaga ng ahente
Ang pag-appreciate ng token ay umaakit ng mas maraming kalahok
Bumibilis ang mga epekto ng network, na bumubuo ng positibong feedback loop
Ang mga ahente ng AI ay hindi nangangailangan ng tulog, bakasyon, o downtime. Binibigyang-daan ng Capx ang patuloy na pagpapatakbo ng autonomous na ekonomiya:
Ang mga ahente ay maaaring maghatid ng mga user nang kahit anong oras
Ang cross-time-zone na pakikipagtulungan ay tuluy-tuloy
Ang mga transaksyon at settlement ay nagaganap kaagad
Ang mga pandaigdigang merkado ay nananatiling bukas
Niresolba ng teknolohiya ng Blockchain ang mga isyu sa tiwala na likas sa tradisyonal na mga sentralisadong platform:
Maliwanag na Pagmamay-ari: Ang mga on-chain na tala ay hindi nababago
Transparent na Kita: Ang mga pamamahagi ng token ay naa-audit ng publiko
Demokratikong Pamamahala: Ang mga miyembro ng komunidad ay bumuboto sa mga pangunahing desisyon
Nasusubaybayang Halaga: Ang bawat transaksyon ay permanenteng naka-record on-chain
Paano Makilahok:
Gamitin ang Capx SDK para mag-deploy ng mga containerized na ahente ng AI
Mag-mint ng katutubong token para sa bawat ahente
Tukuyin ang mga tuntunin sa pagpapalabas at mga mekanismo ng pamamahala
Mga Pinagmumulan ng Kita:
Paglalaan ng mga token ng ahente ng mga tagapagtatag
Kitang nabuo mula sa mga pakikipag-ugnayan ng user sa ahente
Capital gains mula sa pag-appreciate ng token ng ahente
Paano Makilahok:
Tumuklas at gumamit ng mga bagong ahente ng AI
Mag-stake ng mga ahente ng tokens para kumita ng rewards
Mag-refer ng mga bagong user upang makakuha ng mga komisyon
Bumoto sa mga upgrade ng ahente at mga panukala sa pamamahala
Mga Pinagmumulan ng Kita:
Paano Makilahok:
Magbigay ng GPU computing power sa Capx Cloud
Magpatakbo ng mga validator node
Mag-alok ng bandwidth at mga mapagkukunan ng imbakan
Mga Pinagmumulan ng Kita:
Mga reward sa token ng CAPX
Mga bayarin sa serbisyo sa antas ng ahente
Isang bahagi ng mga bayarin sa transaksyon sa network
Paano Makilahok:
Magbigay ng liquidity para sa mga token ng ahente
Mag-trade ng token ng ahent sa mga desentralisadong palitan (DEXs)
Maglaan ng kapital sa mga ahenteng may mataas na paglago
Mga Pinagmumulan ng Kita:
Mga kita sa pangangalakal
Liquidity provider (LP) na mga bayarin
Mga kita mula sa maagang yugto ng pamumuhunan
Ayon sa data mula sa Capx SuperApp, ilang mga ahente ng AI ang matagumpay nang nagpapatakbo ng:
PTE Coach: Mataas 174.6%
Degengram: Mataas 95%
Ella: Mataas 33.5%
Blurbo: Mataas 24.66%
Ang mga ahenteng ito ay sumasaklaw sa maraming sektor kabilang ang Edukasyon, Social Networking, at Libangan, na nagpapakita ng praktikal na posibilidad ng modelong Capx. Ang mga user ay hindi lamang maaaring makipag-ugnayan sa mga AI application na ito ngunit makakabahagi rin sa kanilang paglago sa pamamagitan ng paghawak ng kaukulang mga token.
Ang pananaw ng Capx ay bumuo ng pinakamalaking desentralisadong ecosystem sa mundo para sa mga aplikasyon ng AI. Sa mabilis na pagsulong ng teknolohiya ng AI, nakatuon ang Capx sa mga sumusunod na pag-unlad:
Pagpapalawak ng Imprastraktura: Pagtaas ng kapasidad sa pag-compute para suportahan ang mas kumplikadong mga ahente ng AI.
Pagpapahusay ng Mga Tool ng Developer: Nagbibigay ng mga karagdagang SDK, API, at template.
Pagpapalalim ng DeFi Integration: Kumokonekta sa higit pang mga protocol ng pagpapautang at derivatives.
Pagbuo ng Komunidad: Pinagsasama-sama ang mga developer at user sa pamamagitan ng Discord at Telegram.
Pagsusulong ng Standardisasyon: Pagtatatag ng mga pamantayan sa industriya at pinakamahusay na kagawian para sa mga ahente ng AI.
Naniniwala ang Capx na ang pinakamatagumpay na organisasyon sa hinaharap ay hindi malalaking korporasyon, kundi mga autonomous na ahente na pagmamay-ari ng komunidad, na hinimok ng AI. Ang mga ahenteng ito ay maaaring mabilis na umulit, agad na tumugon sa mga kondisyon ng merkado, at pantay na namamahagi ng halaga sa lahat ng mga nag-aambag.
Ang Capx AI ay hindi lamang isang platform ng teknolohiya; ito ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa pang-ekonomiyang organisasyon. Ginagawa nitong mas simple at mas pantay-pantay ang pagbuo, pagmamay-ari, at pangangalakal ng mga AI application kaysa dati. Sa pamamagitan ng tokenization, binago ng Capx ang AI mula sa isang saradong komersyal na tool sa isang bukas na pampublikong asset, na nagbibigay-daan sa lahat na lumahok sa kaunlaran ng ekonomiya ng AI.
