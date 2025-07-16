Ano ang GamerBoom? Ang Pinakamahusay na Datos at Insentibong Engine na Nagpapalakas sa Rebolusyon ng Web3 Gaming

Ang GamerBoom (na tinutukoy bilang BOOM) ay isang makabagong platform ng imprastruktura na idinisenyo upang tuluy-tuloy na ikonekta ang tunay na datos mula sa totoong mundo sa ekonomiyang blockchain sa pamamagitan ng mga insentibong pinapagana ng AI. Layunin ng proyekto na bumuo ng isang dynamicong ekosistema kung saan nagsasanib ang tunay na datos at desentralisadong pananalapi (DeFi), na nagbubukas ng bagong halaga sa panahon ng Web3.
Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya ng generative AI sa mabilis na paraan, lalo pang naging mahalaga ang pangangailangan para sa dekalidad at magkakaibang mga dataset. Gayunpaman, matagal nang nakaasa ang tradisyunal na pag-unlad ng AI sa mga sentralisadong platform para makakuha ng datos mula sa mga gumagamit—na nagdudulot ng mga isyu sa privacy, transparency, at patas na distribusyon ng halaga.
Ipinanganak ang BOOM upang tugunan ang mga hamong ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga prinsipyo ng Web3, muling binibigyang-hugis ng BOOM kung paano ibinabahagi, ginagamit, at ginagantimpalaan ang datos. Layunin nitong magtatag ng patas at napapanatiling ekonomiya ng datos para sa AI, kung saan kinikilala at binibigyan ng insentibo ang bawat kontribyutor, at ang mga benepisyo ng inobasyon sa AI ay patas na naipapamahagi sa buong ekosistema.
Nakabuo ang BOOM ng isang tatlong-layer na kolaboratibong ekosistema na idinisenyo upang itulak ang susunod na alon ng crypto boom sa pamamagitan ng pagsasama ng tunay na datos mula sa totoong mundo at mga insentibong pinapagana ng blockchain.
Ang mga gawain ay nagmumula sa mga developer, DApps, Web2 na kumpanya, o mga decentralized autonomous organization (DAO), na sumasaklaw sa iba't ibang uri ng datos tulad ng wika, larawan, kilos, at audio. Ang mga gawain ay iniaayos ayon sa antas ng kahirapan at reward coefficient, at ang mga resulta ay awtomatikong isinasagawa sa blockchain.
Ang lahat ng datos na isinumite, kapag napatunayan, ay nagiging asset ng platform na maaaring gamitin para sa pagsasanay ng AI model o maibenta sa pamamagitan ng may pahintulot na access. Hinihikayat ng BOOM ang tokenisasyon ng datos at ang paggamit ng on-chain na mga “kalidad na tag” upang mapahusay ang kahusayan at transparency sa kalakalan ng datos.
Sinusuportahan ng platform ang open-source na pagsasanay ng mga modelo at fine-tuned na deployment (kasama ang mga proprietary na BOOM na modelo at mga partner na LLM). Ang bahagi ng kita mula sa modelo ay muling ipinamamahagi sa mga kontribyutor at tagasuri ng datos, na bumubuo ng isang self-sustaining na circular economy.
Ang BOOM ay isang nangungunang proyektong imprastruktura sa pagsasanib ng AI at blockchain, na idinisenyo upang palakasin ang crypto boom sa pamamagitan ng pag-uugnay ng tunay na datos mula sa mundo at ekonomiyang Web3. Kabilang sa mga natatanging katangian nito ang:
Laro bilang Ari-arian: Binabago ang mga loot at aksyon sa laro bilang AI-verified na on-chain assets, na nagbibigay ng tunay na halaga sa oras at kasanayan ng manlalaro.
Social Capital Markets: Sinusukat ang social influence sa pamamagitan ng pag-convert ng likes, shares, at interactions bilang mga programmable at tradable na assets.
AI-Verified Real-World Asset Layer: Nagpapahintulot ng tokenisasyon at fractional trading ng mga pisikal na asset tulad ng real estate at mga kalakal.
Institutional-Grade Data Refinery: Nangongolekta ng network-level na datos upang makabuo ng mga composable assets na tumutugon sa mga pamantayan sa pananalapi.
Ang Boom Coin (BOOM) ang nagsisilbing pangunahing utility token ng protocol, na nagpapatakbo ng tuluy-tuloy na integrasyon sa larangan ng gaming, social capital, tunay na asset, at DeFi.
Pangalan ng Token: BOOM
Kabuuang Supply: 1,000,000,000
Ang alokasyon ng BOOM token ay ang mga sumusunod:
Paglago ng Ecosystem: 26%
Mga Airdrop at Community Incentive: 25%
Mga Madiskarteng Mamumuhunan: 16.5%
Team at Mga Advisor: 15%
Foundation Reserve: 10%
Marketing at Pakikipagsosyo: 7.5%
Ang BOOM Token ay ang foundational asset na nagtutulak sa data-centric ecosystem ng BOOM protocol, na may utility sa kabuuan ng pamamahala, mga transaksyon, at mga insentibo:
Pamamahala: Maaaring bumoto ang mga may hawak ng token sa mga pangunahing desisyon, kabilang ang mga pagsasama ng app at pag-upgrade ng protocol.
Medium ng Pagbabayad: Kung saan pinahihintulutan ng batas, maaaring gamitin ang Boom Coin para bumili ng mga in-game asset, social influence, o real-world asset na na-verify ng AI.
Layer ng Insentibo: Ang mga user ay nakakakuha ng mga reward sa pamamagitan ng mga tagumpay sa mga laro, pakikipag-ugnayan sa lipunan, at mga kontribusyon sa data—nagpapasigla sa patuloy na pakikilahok sa ecosystem.
Cross-Platform Interoperability: Ang BOOM ay walang putol na umiikot sa mga laro, DeFi platform, at social app sa loob ng ecosystem.
Sa pamamagitan ng desentralisadong teknolohiya, isang patas na modelong pang-ekonomiya, at isang malalim na paggalang sa mga karapatan ng creator, nire-redefine ng BOOM ang power structure ng digital entertainment industry. Dito, maaaring makatanggap ang bawat creator ng direktang suporta mula sa kanilang audience, at mahahanap ng bawat piraso ng content ang tunay na komunidad nito. Data annotator ka man, developer ng AI model, o naniniwala sa Web3, nag-aalok ang BOOM ng gateway para lumahok sa pagbuo ng susunod na henerasyon ng imprastraktura ng AI.
Ang mga token ng BOOM ay nakalista na ngayon sa MEXC, na nag-aalok ng tuluy-tuloy na karanasan sa pangangalakal at mataas na mapagkumpitensyang bayarin. Maaari mong mabilis na simulan ang pangangalakal ng BOOM sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito:
3) Piliin ang uri ng iyong order, ilagay ang halaga at mga parameter ng presyo, at kumpletuhin ang transaksyon
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maingat na mamuhunan. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.