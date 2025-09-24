Ano ang Hana Network: Isang Bagong TikTok Gateway sa Mundo ng Crypto

1) Ang Hana Network ay isang makabagong platform na idinisenyo upang pasimplehin ang mga multi-chain na pakikipag-ugnayan ng blockchain para sa mga pangunahing user at developer, na sumusuporta sa mga ecosystem gaya ng Bitcoin, Ethereum, at higit pa.
2) Ang katutubong token na HANA ay may kabuuang supply na 1 bilyon, na may higit sa kalahati na nakalaan sa komunidad. Ang mga mekanismo ng pamamahagi at pag-unlock ng token ay transparent, na may mga pangunahing pag-ikot ng pagpapalabas na natapos noong 2025.
3) Kabilang sa mga pangunahing produkto ng Hana Network ang hyper-casual na DeFi game na Hanafuda, ang NFT project Capsule Shop, at ang secure at user-friendly na cross-chain asset bridge na Hana Gateway.
4) Binibigyang-diin ng Hana Network ang isang gamified na karanasan sa pananalapi, malakas na epekto sa pagbabahagi sa lipunan, kahanga-hangang on-chain na data, at tuluy-tuloy na multi-chain na sirkulasyon ng asset.
5) Sa tulong ng malakas na pagpopondo, ang Hana Network ay nakakuha ng mga pamumuhunan mula sa ilang kilalang institusyon, na nakalikom ng mahigit $5.75 milyon sa kabuuan sa pagitan ng 2024 at 2025.
6) Ang pananaw ng Hana Network ay bumuo ng isang blockchain asset gateway na kasing saya at kadali ng pag-scroll sa mga maiikling video, pagpoposisyon sa sarili bilang pangunahing platform para sa susunod na henerasyong DeFi at ang go-to portal para sa mga crypto asset sa panahon ng Web4.
Itinatag noong 2022 ni Kohei Hanasaka, Hana Network Nilalayon nitong pasimplehin ang mga pakikipag-ugnayan ng blockchain sa pamamagitan ng pagtulay sa agwat sa pagitan ng kumplikadong pinagbabatayan na mga protocol at pang-araw-araw na pangangailangan ng gumagamit. Ang paggamit ng chain abstraction, inaalis nito ang pagiging kumplikado ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang blockchain, na nag-aalok sa mga user ng pinag-isang karanasan sa buong Bitcoin, EVM chain, heterogenous L2 solution, at iba pang protocol. Nagbibigay-daan ito sa tuluy-tuloy na pakikipag-ugnayan nang hindi lumilipat ng mga network o nakikitungo sa mga kumplikadong interface. Hana Network’s Ang EVM compatibility ay idinisenyo upang bigyang-daan ang mga developer na gumamit ng mga umiiral nang tool at application, na ginagawang madali para sa anumang proyektong nakabatay sa EVM na lumawak sa Hana Network. Nakatuon ang platform sa pagtulong sa mga bagong dating sa crypto sa pamamagitan ng pag-aalok ng user-friendly, walang pahintulot na mga application. Idinisenyo ang mga app na ito para i-streamline ang mga karanasan sa social finance, game finance, mga pagbabayad, at mga serbisyo sa totoong buhay.
Ang HANA ay ang katutubong token ng Hana Network, na may kabuuang supply na 1,000,000,000 token.
Kategorya
Alokasyon
Mga Tala
Komunidad
51%
Allocation na nakasentro sa komunidad, kabilang ang Ecosystem Growth (30%), Mga Insentibo (16%), at Presale (5%).
Treasury
20%
Para magamit para sa hinaharap na pag-unlad ng ecosystem, liquidity, pagpapatakbo, pag-audit, at marketing.
Koponan
19%
Inilalaan sa mga team members.
Mga mamumuhunan
10%
Para sa mga maagang tagasuporta.
Kategorya
Alokasyon
Mga Detalye ng I-unlock/Vesting
Komunidad
51%
Kasama sa alokasyon ng komunidad (51%) ang Ecosystem Growth (30%), Mga Insentibo (16%), at Presale (5%).
Paglago ng Ecosystem
30%
12-buwang lock-up period, na sinusundan ng 12-buwan na linear unlock
Mga insentibo
21%
May kasamang mga bahagi ng Incentive at Presale. 100% naka-unlock
Treasury
20%
Hanggang 25% ang naka-unlock sa THE, nananatiling naka-unlock sa loob ng 24 na buwan
Koponan
19%
24 na buwang lock-up period, na sinusundan ng 24 na buwang linear unlock
Mga mamumuhunan
10%
Multi-year vesting period
Ang Hana Network team ay nakatuon sa pananaw nito sa “No More CEX (Centralized Exchanges).” Ang kamakailang natapos na "No More CEX Round" ay hindi lamang isang token issuance—minarkahan nito ang simula ng pangmatagalang pakikipagsosyo sa mga katulad na pag-iisip na mga collaborator at miyembro ng komunidad, na nagkakaisa sa misyon ng pagbuo ng mas malakas na ecosystem.
Ang mga pangunahing detalye ng No More CEX Round ay ang mga sumusunod:
Impormasyon sa Pagbebenta ng Token
Mga Detalye
Petsa ng Pagsisimula
Marso 18, 2025
Petsa ng Pagtatapos
Abril 1, 2025
Modelo ng Pagbebenta
Naka-whitelist na pagbebenta ng nakapirming presyo
Presyo ng Token
$0.04 (naaayon sa isang $40 milyon FDV)
Kabuuang Supply ng HANA Token
1,000,000,000
Mga Token na Inaalok sa Round na Ito
50,000,000 (5% ng kabuuang supply)
Vesting / Lock-up
Walang lock-up, walang vesting (100% naka-unlock sa TGE)
Unlock ng Team at Investor Token
Walang team o investor token ang maa-unlock sa loob ng unang 4 na buwan pagkatapos ng THE.
Hanafuda ay ang unang mainnet product na inilunsad ng Hana Network—isang hyper-casual na DeFi game na pinagsasama ang asset staking, isang points system, at nakaaaliw na card-based na gameplay. Sa pamamagitan ng pagdedeposito ng mga asset (hal., USDT/USDC), nakakakuha ang mga user ng Hana Points, na magagamit para lumahok sa larong Hanafuda—na bumubuo ng mga team, nakikipagkumpitensya, at nanalo ng mga espesyal na ticket at reward. Sinusuportahan ng Hanafuda ang isang-click na pagpaparehistro sa pamamagitan ng mga Google account, na makabuluhang nagpapababa sa hadlang sa pagpasok para sa mga bagong dating sa Web3. Capsule Shop ay isang koleksyon ng 10,000 NFT na ginawa ng klerk ng tindahan at artist na si Chao! Nilalayon ng koleksyon na makuha ang diwa ng 1980s Tokyo, na nag-aalok ng nostalhik, eksperimentong karanasan na nag-uugnay sa hilaw na enerhiya ng panahong iyon sa modernong digital na mundo. Hana Gateway ay idinisenyo upang pasimplehin ang access ng user sa mga blockchain ecosystem sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang tiwala na on-and-off-ramp, na nagpapahintulot sa mga user na manatiling ganap na kontrol sa kanilang mga pondo nang hindi nakakaranas ng mga nakatagong bayarin o panloloko.
Sa mahigit 200,000 user ng testnet, ang Hana Gateway ay bumubuo ng isang secure at intuitive na platform na tumutulay sa tradisyonal na pananalapi at teknolohiya ng blockchain.
Pinagsasama ng platform ang mga benepisyo ng sentralisadong pananalapi sa self-custody ng crypto, na nagbibigay-daan sa mga peer-to-peer fiat-to-crypto na mga transaksyon nang hindi umaasa sa mga tagapamagitan—pagpapahusay ng privacy at awtonomiya ng user.
1) Web4 Hypercasual Finance: Nakatuon sa pagiging magaan, nakakaaliw, at sosyal, na ginagawang accessible ang pananalapi ng blockchain higit pa sa mga propesyonal na user.
2) Mga Epekto sa Social Network: Mabilis na paglaki ng user at pakikipag-ugnayan sa komunidad na hinihimok ng viral na nilalaman at pagbabahagi sa social media.
3) Malakas na On-Chain Metrics: Kasunod ng paglunsad ng mainnet Phase 1 nito noong 2024, nakamit ng Hana Network ang 400,000 natatanging address at mahigit 40 milyong on-chain na deposito.
4) Suporta sa Multi-Chain: Ang HANA token ay katugma at nabibili sa mga pangunahing blockchain gaya ng Ethereum, BSC, at Arbitrum.
Pangunahing Miyembro: Ludens (Product Manager) Ayon sa datos mula sa RootData, Nakumpleto ng Hana Network ang dalawang round ng pagpopondo: Noong Oktubre 2024, ang Hana Network ay nakalikom ng $4 milyon mula sa mga mamumuhunan kabilang ang Alliance DAO, SushiSwap, OrangeDAO, pSTAKE Finance, Soma Capital, Morph, Kelp DAO, Dewhales Capital, Hadron Finance, Chelsea Jiang, at Paul Taylor.
Noong Abril 2025, nakumpleto nito ang isang $1.75 milyon na pampublikong pagbebenta na round, na may halagang $40 milyon.
Ang Hana Network ay naglalayon na magtatag ng isang secure, desentralisado, at mahusay na tulay ng asset na nagbibigay-daan sa mga global user na ma-access ang blockchain ecosystem nang walang putol at walang pag-asa sa mga tagapamagitan. Ang pinakahuling misyon ng platform ay gawing intuitive at nakakaengganyo ang pananalapi ng blockchain—pagbabago nito sa isang karanasan na kasing simple at kasiya-siya gaya ng pag-scroll sa mga short-form na video. Sa paggawa nito, hinahangad ng Hana Network na maging pangunahing gateway para sa mga pangunahing user na pumapasok sa mundo ng mga digital na asset.
Nakaposisyon sa unahan ng susunod na henerasyong DeFi, ang Hana Network ay nag-champion ng isang desentralisado, hinihimok ng kasiyahan, at modelo ng pananalaping pinalalakas ng komunidad. Sa pamamagitan ng streamline na karanasan ng user at malakas na social virality, ang platform ay naghahangad na maging ang pinaka-maimpluwensyang crypto asset portal sa panahon ng Web4. Isa ka mang batikang kalahok sa DeFi o bagong dating, nag-aalok ang Hana Network ng naa-access at madaling gamitin na panimulang punto para sa iyong paglalakbay sa crypto.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nag-aalok ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.