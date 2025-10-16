Ano ang Intuition? Muling Pagpapakahulugan sa Pagmamay-ari ng Datos sa Internet sa Pamamagitan ng Blockchain

1) Paglutas sa Suliranin ng Data Silo: Ginagawang magkakaugnay at magagamit na mga kaalamang bagay ang mga datos ng user na nakulong sa iba’t ibang plataporma, kalakip ang kumpletong pagsubaybay sa pinagmulan at pagpapatunay ng pagmamay-ari.
2) Modelong Pang-ekonomiya ng TRUST Token: Sa kabuuang suplay na 1 bilyong token, gumagamit ang TRUST ng mekanismong nakabatay sa staking upang hikayatin ang paglikha ng de-kalidad na datos, na nagbibigay-daan sa mga user na kumita ng mga gantimpala mula sa kanilang mga ambag na datos.
3) Makabagong Tatlong Patong na Arkitektura: Itinayo sa isang Layer-3 network sa Base, na binubuo ng protocol layer para sa pagtukoy ng mga patakaran at isang high-performance query layer. Ang disenyo nito ay nagpapababa ng gastos sa transaksyon nang hanggang 10,000 beses at nagpapabilis ng operasyon nang 100 ulit.
4) Muling Pamamahagi ng Halaga: Pinatitigil ang sentralisadong modelo ng kita mula sa datos na kontrolado ng mga plataporma, at binibigyang-daan ang mga tagalikha, tagapangasiwa, at tagapagsuri na magbahagi ng halaga sa pamamagitan ng isang desentralisadong reputasyon na sistema.
5) Pagpapalakas sa Panahon ng AI: Nagbibigay sa mga developer ng mapagkakatiwalaan at pangkalahatang data layer upang suportahan ang mga aplikasyon gaya ng personalized internet experiences, makabagong content recommendation systems, at iba pang AI-driven na inobasyon.
Ang Intuition ay ang kauna-unahang token-curated knowledge graph at universal oracle system sa mundo. Binabago nito ang hindi nakaayos, magkakahiwalay, at mahirap subaybayang datos mula sa mga tradisyunal na Web2 platform tulad ng mga like, komento, pagbabahagi, at pagsunod tungo sa mga mapapatunayan, tokenized, at magkakaugnay na kaalamang bagay. Ang mga data asset na ito ay maaaring malayang gumalaw sa pagitan ng mga aplikasyon, blockchain, at AI agent, habang pinapanatili ang kumpletong pagsubaybay sa pinagmulan at katibayan ng pagmamay-ari. Sa mas simpleng paliwanag, ang Intuition ay lumilikha ng semantic network ng tiwala (trust). Sa loob ng network na ito, ang impormasyon ay hindi lamang iniimbak, kundi maayos na inihahanay, may ekonomikong insentibo, at ginagawang kapaki-pakinabang para sa mga developer at AI system, habang pinapanatili ang mapapatunayang pinagmulan at karapatan sa pagmamay-ari. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng kakayahan ang mga user na tunay na pagmamay-ariin ang kanilang digital na pagkakakilanlan at datos, at makakuha ng ekonomikong benepisyo mula rito.
Ang tradisyunal na internet ay humaharap sa tatlong pangunahing suliranin:
Mga Data Silo: Ang mga ugnayang panlipunan na binubuo mo sa X (Twitter), ang mga kagustuhan mo sa panonood sa YouTube, at ang tala ng iyong mga binili sa Amazon ay lahat nakakulong sa kani-kanilang mga plataporma. Sa tuwing gagamit ka ng bagong aplikasyon, kailangan mong muling buuin mula sa simula ang iyong personal na profile at network.
Hindi Balanseng Pagkuha ng Halaga: Ang mga user ang lumilikha ng lahat ng nilalaman at datos, subalit ang mga kumpanya ng plataporma ang kumukuha halos ng lahat ng ekonomikong halaga. Ang iyong mga like, komento, at pagbabahagi ay nagbibigay ng kita sa pamamagitan ng mga patalastas, ngunit wala kang natatanggap na kapalit.
Kahirapan sa Pagpapatunay ng Tiwala: Sa panahon ngayon ng labis na dami ng impormasyon, nagiging mas mahirap tukuyin kung alin ang mapagkakatiwalaan at subaybayan ang pinagmulan at pagkalat ng impormasyon.
Pinagsasama ng Intuition ang teknolohiyang blockchain, cryptoeconomics, at knowledge graph architecture upang magbigay ng sistematikong solusyon sa mga hamong ito.
Ang TRUST ay ang katutubong token ng sistema ng Intuition, na muling nagbibigay-kahulugan sa paraan ng paglikha, pagpapatunay, at pagmamay-ari ng datos. Sa pamamagitan ng staking ng TRUST, maaaring lumikha, mag-curate, at mag-query ng datos ang mga user, na tinitiyak na bawat piraso ng impormasyon ay may nasusukat na halaga na may katapat na bigat sa ekonomiya.
Sa tulong ng nakapaloob na mekanismo ng pamamahala at mga reward para sa mga tagapag-ambag, hinihikayat ng TRUST ang paglikha ng de-kalidad at mapapatunayang datos, habang pinaparusahan ang maling impormasyon. Sa ganitong paraan, nabubuo ang isang sariling nagpapanatiling ekosistema na nagbabago ng datos tungo sa mga asset, nagpapademokratisa sa paglikha at pag-access ng kaalaman, at muling humuhubog sa paraan ng pakikisalamuha ng tao at makina sa impormasyon online.
Ang kabuuang supply ng mga TRUST token ay 1 bilyon.
Kategorya
Porsiyento
Halaga (Daang Milyon)
Alokasyon sa Komunidad
20%
2
Mga mamumuhunan
20%
2
Treasury
20%
2
Company Team
15%
1.5
Mga Pangunahing Kontribyutor
14%
1.4
Mga Insentibo sa Ecosystem
7%
0.7
Liquidity Provision
4%
0.4
Kategorya
Porsiyento ng Pag-unlock sa TGE
Panahon ng Lock-up
Paunang Cliff Unlock Porsyento
Tagal ng Vesting
Iskedyul ng Vesting
Alokasyon sa Komunidad
50%
Wala
0%
24 na buwan
Buwan-buwan
Mga mamumuhunan
0%
12 na buwan
5%
24 na buwan
Buwan-buwan
Treasury
10%
12 na buwan
10%
72 na buwan
Buwan-buwan
Company Team
0%
12 na buwan
5%
36 na buwan
Buwan-buwan
Mga Pangunahing Kontribyutor
0%
12 na buwan
5%
36 na buwan
Buwan-buwan
Mga Insentibo sa Ecosystem
5%
12 na buwan
5%
48 na buwan
Buwan-buwan
Liquidity Provision
100%
Wala
0.06%
Wala
Buwan-buwan
Pagkuha ng Halaga sa Antas ng Protocol: Ang halagang nakukuha ng TRUST protocol ay nagmumula sa mga interaction fee (gas fee) na kaugnay ng paghahanap at pakikipag-ugnayan sa datos sa loob ng knowledge graph. Ang mga bayaring ito, na binabayaran gamit ang TRUST tokens, ay muling ipinamamahagi sa mga tagapangasiwa ng datos, operator ng node, at mga kalahok sa pamamahala. Bukod dito, ang mga may hawak ng TRUST token ay mayroong mga karapatan sa pamamahala na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang maimpluwensyahan ang modelo ng paghahati ng kita ng protocol, kabilang ang mga pagsasaayos sa mga kinakailangan sa staking, mga parameter ng bayarin, at pamamahagi ng mga reward.
Pagkuha ng Halaga sa Antas ng Token: Nakakakuha ng halaga ang TRUST token sa pamamagitan ng mga bayarin sa transaksyon na nalilikha mula sa staking, pag-query, at pag-publish ng datos. Ang mga bayaring ito ay ipinamamahagi batay sa antas ng aktibidad at partisipasyon ng mga tagapag-ambag, tagapangasiwa, at tagapagsuri sa loob ng network. Bahagi rin ng kita ay itinutungo sa treasury ng protocol, na pinamamahalaan sa pamamagitan ng mga desisyong pang-governance ng mga may hawak ng TRUST token.
Paglikha ng Halaga: Ang halagang nililikha ng TRUST ay nakasalalay sa desentralisado at token-curated na knowledge graph nito, na nagbibigay-kakayahan sa mga user na magmay-ari, magpatunay, at pagkakitaan ang kanilang datos sa pamamagitan ng staking at governance. Sa pamamagitan ng mga insentibo para sa paglikha at pag-curate ng datos, itinatag ng TRUST ang isang balangkas na pang-ekonomiya na gintimpalaan ang mga tagapag-ambag at pinaparusahan ang maling impormasyon, upang matiyak na ang mahalaga at mapapatunayang impormasyon ang mangingibabaw. Ang pagsasanib ng bonding curves, mga mekanismo ng staking, at mga gantimpala sa pamamahala ay lumilikha ng isang dinamikong sistema kung saan patuloy na sinusuri at pinagtitibay ang datos, na nagbabago sa digital na ekosistema tungo sa isang mas malinaw at mapagkakatiwalaang plataporma para sa pagbabahagi ng kaalaman.
Opisyal nang binuksan ng Intuition ang pagsusuri ng pagiging kwalipikado para sa airdrop ng TRUST token. Maaaring bumisita ang mga user sa opisyal na website upang suriin kung sila ay kwalipikado. Ayon sa roadmap ng proyekto, matapos ilunsad ang Phase 1 eligibility checker at registration portal, ang susunod na mahalagang yugto ay ang TGE (Token Generation Event). Ang pinal na petsa ng TGE ay iaa-anunsyo opisyal ng koponan ng Intuition sa pamamagitan ng kanilang opisyal na pahayag.
Ang TRUST token ay gumaganap ng ilang mahahalagang tungkulin sa loob ng Intuition ecosystem:
1) Gas Token ng Intuition Network: Ang TRUST ay nagsisilbing katutubong gas token ng Intuition network. Sa pamamagitan ng direktang pag-uugnay ng mga operasyon ng network sa token, tumataas ang pangangailangan sa TRUST kasabay ng pagdami ng aktibidad sa blockchain.
2) Paglikha at Pag-curate ng Datos: Gumagamit ang mga kalahok ng TRUST upang lumikha at mag-curate ng mga bagong kaalamang bagay sa loob ng network. Maaaring i-stake ng mga user ang TRUST sa partikular na impormasyon upang makakuha ng mas malaking bahagi ng pagmamay-ari at mapataas ang bigat o kredibilidad ng datos sa sistema.
3) Pagbibigay-insentibo sa Mga De-kalidad na Kontribusyon: Habang mas kapaki-pakinabang at mapagkakatiwalaan ang isang impormasyon, mas maraming interaksyon ang nakukuha nito. Sa pagtaas ng dami ng interaksyon, ipinapamahagi ang karagdagang TRUST sa mga tagapag-ambag batay sa halaga at pagiging mapagkakatiwalaan ng datos na kanilang ibinibigay.
4) Bonding para sa Network Security: Maaaring i-lock ng mga user ang TRUST token sa mga bonding contract para sa isang nakapirming tagal, katulad ng staking mechanism sa proof-of-stake system. Bilang kapalit, nakakatanggap sila ng mga reward sa protocol emission habang nag-aambag sa pangkalahatang seguridad at katatagan ng network.
5) Pamamahala at Kapangyarihan sa Pagboto: Kapag ang mga user ay nag-bond o nag-lock ng mga TRUST token, nakakatanggap sila ng mga karapatan sa pamamahala na nagbibigay-daan sa kanila na magsumite ng mga bagong panukala o bumoto sa mga umiiral na, at sa gayon ay naiimpluwensyahan ang mga parameter ng protocol, istruktura ng insentibo, at ang estratehikong direksyon ng Intuition ecosystem.
Gumagamit ang Intuition ng makabagong tatlong patong na disenyo ng arkitektura, kung saan ang bawat layer ay may malinaw na itinakdang tungkulin:
Ang Intuition Network ay isang pasadyang Layer-3 blockchain na binuo sa Base, gamit ang Arbitrum Orbit technology stack at AnyTrust data availability solution. Ang arkitekturang ito ay nagbibigay ng makabuluhang mga bentahe sa pagganap:
~99.99% na Pagbawas sa Gastos: Ang mga gastos sa transaksyon ay lubos na mas mababa kumpara sa karamihan ng mga kakumpitensya.
100x na Pagpapabilis sa Speed: Ang oras ng pagkumpirma ng transaksyon ay mas pinabilis nang husto.
Buong On-Chain na Imbakan: Bawat credential, Atom, at Triple ay permanenteng itinatala sa on-chain.
Ang Intuition Protocol ay nagsisilbing Rule Layer na namamahala sa mga lohika, patakaran, at interaksiyon sa loob ng buong network. Tinitiyak nito ang maayos na pagpapatupad ng mga proseso at ang matatag na ugnayan sa pagitan ng mga credential, Atom, at Triple upang mapanatili ang integridad at seguridad ng sistema.
Decentralized Identifiers (DIDs): Maaaring lumikha ang sinuman ng mga bagong decentralized identifier nang walang kinakailangang pahintulot, na maaaring kumatawan sa mga tao, konsepto, bagay, o anumang iba pang entidad. Ang ganitong kalayaan ay nagsisiguro ng inklusibong partisipasyon at skalabilidad sa buong sistema.
Economics Drive Convergence: Bagama’t malayang malikha ang mga identifier, ang mga bonding curve at mga insentibong mekanismo na nakabatay sa token ang gumagabay sa komunidad tungo sa pagkakaisa sa mga pinag-isang canonical Atom. Dahil dito, ang mga konsepto ay maaaring i-refer nang pare-pareho at pangkalahatan sa buong internet.
Standardized Consensus: Gumagamit ang Intuition ng isang cryptoeconomic consensus mechanism upang maitatag ang isang “estado ng mga estado” sa buong ledger nito, na nagbibigay ng insentibo para sa pagkakaisa sa mga karaniwang data schema, istruktura, at ugnayan. Tinitiyak nito na habang lumalawak ang knowledge graph, ito ay nagiging mas interoperable sa halip na mas nahahati.
Ang Rust Subnet ay nagsisilbing isang high-performance indexing at query layer na idinisenyo para sa mga developer. Pangunahing tampok nito ang mga sumusunod:
Real-Time API: Sinusuportahan ang mga awtentikadong operasyon sa pagbabasa at pagsusulat.
GraphQL at TypeScript SDKs: Nagbibigay-daan sa mabilis at tuluy-tuloy na integrasyon.
Mga Opsyon sa Lokal na Replikasyon: Nagbibigay ng mas mataas na proteksyon sa privacy at pinahusay na pagganap.
Ang halaga ng Intuition ay hindi lamang nakabatay sa makabago nitong teknolohiya kundi pati na rin sa mga bagong uri ng karanasang ibinibigay nito sa mga gumagamit:
Personalized Internet: Maaaring lumikha at mag-curate ang mga user ng isang pangkalahatan at nadadalang pagkakakilanlan na nagbibigay-daan sa mga aplikasyon at AI system sa web na agad silang makilala.Pinahuhusay nito ang indibidwal na karanasan ng user habang pinagbubuti rin ang kabuuang online na karanasan ng mga taong sumusunod at nagtitiwala sa kanilang mga pananaw.
Mapagkakatiwalaang Memorya para sa AI: Para sa mga developer, ang pagbuo sa Intuition ay nag-aalis ng pangangailangang muling likhain ang mga modelo ng tiwala, pagkakakilanlan, o data mula sa simula. Nagbibigay ang plataporma ng isang handang gamitin na framework para sa paglikha ng mga AI system na may nabeberipika, pangmatagalan, at interoperable na memorya.
Desentralisadong Sistema ng Reputasyon: Sa Intuition, ang reputasyon ay hindi na itinatakda ng mga sentralisadong plataporma kundi sabayang nililikha ng komunidad sa pamamagitan ng ekonomikong senyales.Ang mga user na palaging gumagawa ng tumpak na paghuhusga sa isang partikular na larangan ay nakatatanggap ng mas mataas na timbang na Signal, na nagbibigay sa kanila ng mas malaking impluwensya at mas mataas na gantimpala sa nasabing larangan.
Rebolusyon sa Rekomendasyon ng Nilalaman: Ang mga tradisyunal na rekomendasyon ng nilalaman ay kontrolado ng mga plataporma at kadalasang na-optimize para sa kanilang sariling interes (halimbawa, pagpaparami ng ad impressions) sa halip na para sa kapakinabangan ng mga user. Sa Intuition, ang mga rekomendasyon ay maaaring ibatay sa mga Signal ng mga taong pinagkakatiwalaan ng isang user, at maaaring kumita ng mga gantimpala ang mga user kapag nakikibahagi ang iba sa nilalamang kanilang inirekomenda.
Misyon: Ang misyon ng Intuition ay idinemokratisa ang paglikha, pag-curate, at pagkakakitaan ng access sa data sa pamamagitan ng isang desentralisado at token-weighted na knowledge graph. Sa tulong ng TRUST token, maaaring beripikahin, pagmamay-arian, at pagkakitaan ng mga indibidwal ang data na kanilang ibinabahagi, upang matiyak na ang bawat impormasyon ay may halagang pang-ekonomiya at nabeberipikang integridad.
Bisyon: Nakikita ng Intuition ang isang mundo kung saan ang pagmamay-ari ng data at tiwala ay desentralisado, na ibinabalik ang kontrol at halaga sa mga indibidwal.Sa pamamagitan ng paglinang ng isang desentralisadong network ng kaalaman, layunin ng proyekto na bumuo ng isang transparent, nabeberipika, at kusang umuunlad na ekosistema na patuloy na umaangkop sa mga nagbabagong pamantayan ng katotohanan at kaugnayan, na nagtataguyod ng sama-samang katalinuhan at nagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad sa buong mundo.
Ang Intuition ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa paradigma ng pagmamay-ari ng data sa internet, mula sa kontrolado ng plataporma, sarado, at hiwa-hiwalay na mga modelo ng data tungo sa pagmamay-ari ng user, bukas, at magkakaugnay na knowledge graph. Sa pamamagitan ng pagbabago ng impormasyon bilang nabeberipika at naipagpapalitang mga asset, ang Intuition ay hindi lamang nagbibigay sa mga user ng tunay na kontrol sa kanilang data, kundi nagtatatag din ng isang sistemang pang-ekonomiya na nagbibigay-insentibo sa paglikha at pagbabahagi ng de-kalidad na impormasyon.
Sa mundo ng Intuition, bawat like ay maaaring magkaroon ng halaga, bawat komento ay maaaring kumita ng gantimpala, at bawat digital identity ay tunay na pag-aari ng may-ari nito. Higit pa ito sa isang teknolohikal na inobasyon; ito ay isang muling pag-iisip sa pamamahagi ng halaga ng internet. Habang umuusbong ang panahon ng artipisyal na intelihensiya, ang de-kalidad at nabeberipikang data ay magiging mas mahalaga. Ang inprastrakturang itinatayo ng Intuition ay naglalayong magsilbing mahalagang tulay na nag-uugnay sa kaalaman ng tao, katalinuhan ng makina, at mga insentibong pang-ekonomiya.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.