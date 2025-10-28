Ano ang Meteora? Isang Komprehensibong Pangkalahatang-ideya ng Dynamic Liquidity Pool Protocol ng Solana

1) Ang Meteora ay nakatuon sa pagbuo ng mga world-class dynamic liquidity pools na nagsisilbi para sa mga liquidity provider (LPs), mga launchpad, at mga proyekto sa paglulunsad ng token.
2) Nag-aalok ito ng apat na pangunahing produkto — DLMM, DAMM v2, DAMM v1, at Dynamic Bonding Curves (DBC) — na idinisenyo upang matugunan ang iba’t ibang pangangailangan sa liquidity sa iba’t ibang sitwasyon.
3) 48% ng kabuuang suplay ng MET token ay inilaan para sa komunidad, kung saan 10% ay ipamamahagi sa pamamagitan ng Liquidity Distributor, na nagpapakita ng kanilang pangako sa patas na distribusyon.
4) Mula sa Mercurial, ang Meteora team ay may malalim na teknikal na kaalaman at malawak na praktikal na karanasan sa loob ng Solana ecosystem.
5) Inilunsad ng Meteora ang Phoenix Rising Plan, isang Liquidity Generation Event (LGE) na nagbibigay-daan sa lahat ng stakeholder na makibahagi sa sama-samang paglikha ng liquidity.
Ang Meteora ay isang desentralisadong protocol ng liquidity na binuo sa Solana blockchain. Ang pangunahing misyon nito ay lumikha ng mga highly dynamic liquidity pool para sa mga liquidity provider, launchpad, at token launch. Bilang isang mahalagang bahagi ng imprastraktura ng DeFi ng Solana, nilalayon ng Meteora na gawing isang pangunahing hub ang network para sa desentralisadong pangangalakal sa pamamagitan ng mga makabagong solusyon sa liquidity. Nagmula ang Meteora sa proyektong Mercurial. Ayon sa founding team, ang Mercurial ang kanilang unang produkto na binuo sa Solana. Ang mga pangunahing miyembro, kabilang sina Meow at Siong, ay mga batikang propesyonal na may malawak na karanasan sa industriya ng cryptocurrency. Ang kanilang layunin ay bumuo ng mga makabuluhang produkto sa loob ng ecosystem ng Solana, na sa huli ay humantong sa paglikha ng protocol ng Meteora.
Ang paglipat mula Mercurial patungong Meteora ay kumakatawan sa higit pa sa rebranding. Ito ay sumasalamin sa malaking teknikal na pagsulong at estratehikong muling pag-aayos sa disenyo ng liquidity. Isinama ng team ang mga taon ng naipon na kadalubhasaan at malalim na pananaw sa merkado sa arkitektura ng Meteora, na nagpoposisyon dito bilang isang susunod na henerasyon ng liquidity protocol para sa Solana.
Sa kanilang manifesto na pinamagatang “The Meteora Manifesto,” ipinahayag ng proyekto ang linyang: “Institutions had their turn. Now it's ours.” Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa pangunahing pilosopiya ng Meteora — ang ibalik sa mga karaniwang user at liquidity providers ang kapangyarihan at reward ng DeFi.
Tinitingnan ng Meteora ang mga liquidity pool bilang pundasyon ng desentralisadong pananalapi. Maging sa pagbuo ng bagong token, isang decentralized application (dApp), o anumang DeFi service, nagsisimula ang lahat sa liquidity. Para sa mga bagong token launch, ang paglikha ng liquidity pool ay itinuturing na unang mahalagang hakbang upang maisakatuparan ang token exchange at pagbuo ng merkado.
Inilabas ng Meteora ang kanilang katutubong token, ang MET, na dinisenyo gamit ang isang makabagong mekanismo ng pamamahagi na nagsisiguro ng pagiging patas at pangmatagalang pagpapanatili.
Ang kabuuang suplay ng MET ay 1 bilyong token, na may 48% na inilaan sa komunidad. Ang detalyadong pag-uuri ay ang mga sumusunod:
Kategorya
Alokasyon
Pag-unlock/Sirkulasyon
Circulating
Mga Stakeholder ng Mercurial
15%
—
Mercurial Reserve
5%
—
LP Stimulus Plan
15%
—
Launchpads & Launchpool Ecosystem
3%
—
Mga Kontribyutor na Off-Chain
2%
—
Mga Jupiter Staker
3%
—
Mga CEX at Market Maker
3%
—
Mga Stakeholder ng M3M3
2%
—
Non-Circulating
Meteora Ecosystem Reserve
34%
Linear vesting sa loob ng 6 na taon
Team
18%
Linear vesting sa loob ng 6 na taon
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa MET tokenomics, mangyaring sumangguni lamang sa mga opisyal na channel ng Meteora at mag-ingat sa mga phishing site.
Inilunsad ng Meteora ang Phoenix Rising Plan, isang Liquidity Generation Event (LGE) na idinisenyo bilang bagong modelo para sa token distribution. Hindi tulad ng tradisyunal na mga airdrop, ang mekanismong ito ay namamahagi ng mga gantimpala sa anyo ng liquidity positions sa halip na direktang pagbibigay ng mga token. Ibig sabihin nito, ang mga nakatanggap ng airdrop ay hindi kailangang magbenta ng kanilang mga token; sa halip, kumikita sila ng trading fees habang “unti-unting ibinebenta” ang kanilang airdrop sa mas malawak na saklaw ng liquidity. Ang layunin nito ay tiyaking ang bawat kalahok sa Meteora ecosystem ay may makabuluhang akses sa liquidity.
Ang pangunahing pilosopiya sa likod ng inisyatibong ito ay inklusibidad — binibigyang-daan hindi lamang ang mga may hawak ng token kundi pati na rin ang lahat ng kontribyutor ng protocol, kabilang ang mga liquidity provider, developer, at miyembro ng komunidad, na makibahagi sa paglago ng protocol.
Sa panahon ng TGE (Token Generation Event), 10% ng 48% community allocation ay ipamamahagi sa pamamagitan ng LGE, batay sa kagustuhan ng mga user sa oras ng TGE. Ito ay kumakatawan sa isang bago at makabagong paraan ng paglulunsad ng token.
Sa pamamagitan ng modelong ito, pinapayagan ng Meteora ang komunidad na magbigay ng liquidity nang hindi kinakailangang gumamit ng karagdagang mga token mula sa team, habang ang mga kalahok ay kumikita ng trading fees sa proseso — lumilikha ng isang napapanatiling, community-driven liquidity foundation.
Ang mga detalyadong kagamitan ng MET token ay hindi pa opisyal na inanunsyo. Gayunpaman, batay sa ecosystem ng produkto ng Meteora, inaasahang magsisilbi ang token sa ilang potensyal na tungkulin:
Mga Karapatan sa Pamamahala: Makilahok sa pagboto sa mga pangunahing desisyon sa protocol.
Pagbabahagi ng Kita: Tumanggap ng bahagi ng mga bayarin sa pangangalakal na nalilikha ng protocol.
Mga Reward sa Pag-stake: Kumita ng karagdagang kita sa pamamagitan ng pag-stake ng mga MET token.
Mga Insentibo sa Produkto: Masiyahan sa mga diskwento sa bayarin o pinahusay na mga benepisyo kapag ginagamit ang mga produkto ng Meteora.
Pakitandaan na ang aktwal na mga kagamitan ng MET token ay napapailalim sa mga opisyal na anunsyo mula sa Meteora team.
Bumuo ang Meteora ng isang komprehensibong hanay ng mga produkto ng liquidity na kinabibilangan ng apat na pangunahing produkto at ilang mga pantulong na kagamitan, na naghahatid ng mga pinasadyang solusyon sa liquidity para sa iba't ibang uri ng mga user.
Ang DLMM ay isa sa mga pangunahing produkto ng Meteora, na idinisenyo upang tulungan ang mga liquidity provider (LP) na makuha ang mga kita mula sa pabagu-bago ng merkado sa pamamagitan ng isang dynamic na mekanismo ng bayarin.
Mga Pangunahing Tampok:
Dynamic na Pagsasaayos ng Bayad: Awtomatikong inaayos ng DLMM ang mga bayarin sa pangangalakal sa real time batay sa pabagu-bago ng merkado, na nagpapahintulot sa mga LP na kumita ng mas mataas na kita sa mga panahon ng pagtaas ng paggalaw ng presyo.
Konsentradong Katumpakan ng Liquidity: Maaaring pag-isipin ng mga liquidity provider ang kanilang kapital sa loob ng mga partikular na price bin upang ma-maximize ang kahusayan ng kapital.
Mga Flexible na Istratehiya sa Pabagu-bago: Maaaring pumili ang mga user mula sa iba't ibang mga diskarte batay sa pabagu-bago ayon sa kanilang pagpapahintulot sa panganib, mula sa konserbatibo hanggang sa agresibo.
Ang disenyo na ito ay ginagawang partikular na angkop ang DLMM para sa mga propesyonal na market maker at liquidity provider na naghahanap ng pinahusay na mga pagkakataon sa kita.
Ang DAMM v2 ay isang advanced automated market maker (AMM) na binuo sa constant product formula, na kumakatawan sa isang kumpletong muling pagdisenyo sa halip na isang simpleng pag-ulit ng DAMM v1. Nagpapakilala ito ng isang bagong antas ng kakayahang umangkop at kahusayan para sa mga liquidity provider at mga proyekto ng token.
Mga Pangunahing Tampok:
Dynamic Fee Mechanism: Ang dynamic na pagsasaayos ng mga bayarin sa pangangalakal ay nagpapahusay sa mga pagkakataon sa kita para sa mga LP.
Opsyonal na Concentrated Liquidity: Maaaring piliin ng mga LP na i-concentrate ang liquidity sa loob ng mga partikular na saklaw ng presyo o magbigay ng full-range liquidity sa lahat ng presyo.
Mga Posisyon ng Liquidity na Batay sa NFT: Ang bawat posisyon ng liquidity ay kinakatawan ng isang Position NFT, na nagpapabuti sa composability at transferability.
Suporta sa Malawak na Saklaw ng Presyo: Sinusuportahan ang mga trading pair sa isang teoretikal na saklaw ng presyo mula 0 hanggang infinity.
Ang DAMM v2 ay partikular na angkop para sa mga proyekto at liquidity provider na naghahanap ng flexible na configuration at advanced na kakayahan sa paggawa ng merkado.
Ang DAMM v1 ay isa sa mga pangunahing produkto ng Meteora, na binuo sa modelo ng constant product AMM at sumusuporta sa paggalaw ng presyo ng token sa buong saklaw mula 0 hanggang infinity.
Ang namumukod-tanging tampok nito ay ang dual-yield mechanism, na nagbibigay-daan sa mga LP na kumita hindi lamang ng mga tradisyonal na bayarin sa pangangalakal kundi pati na rin ng karagdagang kita sa pamamagitan ng pagpapautang ng kanilang mga asset sa iba pang mga protocol. Ang two-tiered revenue structure na ito ay makabuluhang nagpapahusay sa kahusayan ng kapital at mga kita ng LP.
Ang DAMM v1 ay malawakang ginagamit na sa loob ng ecosystem ng Solana, na nagbibigay ng matatag at maaasahang imprastraktura ng liquidity para sa maraming proyekto.
Ang Dynamic Bonding Curve (DBC) ay ang makabagong mekanismo ng pag-isyu ng token ng Meteora na nagbibigay-daan sa mga proyekto na lumikha at maglunsad ng mga token na may ganap na napapasadyang dinamika ng presyo.
Paano Ito Gumagana: Ang mga token ay unang ipinagpapalit sa loob ng isang virtual bonding curve. Kapag ang presyo ay umabot sa isang paunang natukoy na threshold, awtomatikong lumilipat ang liquidity sa isang DAMM v1 o DAMM v2 pool sa Meteora.
Ganap na Napapasadyang mga Parameter: Maaaring tukuyin ng mga proyekto ang mga parameter ng curve upang magdisenyo ng mga natatanging modelo ng tokenomic na akma sa kanilang mga partikular na layunin.
Ang DBC ay partikular na angkop para sa mga paglulunsad ng bagong proyekto at pag-isyu ng memecoin, na nagbibigay sa mga tagalikha ng token ng isang end-to-end na solusyon na sumasaklaw sa buong lifecycle, mula sa unang paglulunsad hanggang sa pangangalakal ng pangalawang merkado.
Bilang karagdagan sa apat na pangunahing produkto nito, nakabuo ang Meteora ng iba't ibang karagdagang produkto na nagpapahusay at kumukumpleto sa mas malawak na ekosistema ng likididad nito.
Alpha Vault: Ang Alpha Vault ay gumagana bilang isang mekanismong anti-bot na idinisenyo para gamitin kasama ng mga launchpool. Pinapayagan nito ang mga user na magdeposito ng pondo at bumili ng mga token bago magsimula ang pangangalakal, na epektibong pumipigil sa mga bot na maging front-running at manipulasyon sa merkado.
Stake2Earn: Binibigyang-daan ng Stake2Earn ang mga project team na ibahagi ang mga bayarin sa pangangalakal na nabuo ng mga DAMM v1 at v2 pool sa mga nangungunang token staker. Ang mekanismong ito ay nagbibigay-insentibo sa mga pangmatagalang may-ari at nagpapalakas sa pagpapanatili ng ekonomiya ng token.
Dynamic Vault: Pinapabuti ng Dynamic Vault ang kahusayan ng kapital sa pamamagitan ng dynamic na paglalaan ng mga asset sa mga platform ng pagpapautang, na lumilikha ng mga karagdagang pagkakataon sa ani para sa mga LP na kalahok sa mga pool ng DAMM v1 at memecoin.
Meteora Lock: Ang Meteora Lock ay isang open-source na tool sa pag-lock na nagbibigay-daan sa mga user na i-lock ang mga token batay sa isang pasadyang iskedyul ng vesting. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga alokasyon ng koponan, mga lockup ng mamumuhunan, at iba pang mga senaryo sa pamamahala ng token.
Dynamic Fee Sharing: Ang feature na ito ay nagbibigay-daan sa mga proyekto na pabago-bagong i-configure ang mga istruktura ng fee-sharing para sa mga partikular na grupo ng user, na nagpapahusay sa flexibility sa disenyo ng insentibo sa komunidad.
Zap: Ang Zap ay isang utility wrapper na nagbibigay-daan sa mga user na mabilis na pumasok o lumabas sa mga liquidity pool mula sa anumang AMM o sa pamamagitan ng Jupiter, na lubos na nagpapadali sa karanasan ng user at binabawasan ang operational friction.
Noong Hunyo 2024, inanunsyo ng Meteora ang pagtatatag ng isang Pondo ng Pamilihan ng Kapital, na naglaan ng $1 milyon upang suportahan at mapabilis ang mga pangkat na nagtatayo ng desentralisadong imprastraktura ng pamilihan ng kapital sa Solana. Ang layunin ng pondong ito ay bigyang kapangyarihan ang mga pangkat na nakatuon sa paglikha ng susunod na henerasyon ng mga pamilihan ng kapital sa internet sa Solana sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga mapagkukunan, tulong teknikal, at suporta sa ecosystem. Ipinapakita ng inisyatibong ito ang mas malawak na pananaw ng Meteora, na nakatuon hindi lamang sa sarili nitong pagbuo ng produkto kundi pati na rin sa pag-aalaga ng paglago ng buong ecosystem ng Solana.
Noong Hulyo 2024, ipinakilala ng Meteora ang konsepto ng Universal Curve, na nagmamarka ng isang ebolusyong nakatuon sa hinaharap sa dynamic liquidity design. Ang mga tradisyonal na AMM ay matagal nang nililimitahan ng mga rigid curve model; nilalayon ng Universal Curve na alisin ang mga limitasyong ito, na nag-aalok sa mga liquidity provider ng higit na flexibility at kahusayan sa kung paano inilalaan at pinopresyuhan ang liquidity.
Bilang isa sa mga nangungunang liquidity protocol sa Solana ecosystem, muling binibigyang-kahulugan ng Meteora ang mga pamantayan ng desentralisadong liquidity sa pamamagitan ng makabagong product architecture at equitable tokenomics nito. Mula sa DLMM hanggang sa DAMM series, mula sa Dynamic Bonding Curves hanggang sa isang suite ng mga auxiliary tool, ang Meteora ay naghahatid ng isang komprehensibo, end-to-end na solusyon para sa mga liquidity provider, project team, at mga pang-araw-araw na user.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, ni hindi ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o maghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasama at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon at resulta ng pamumuhunan ay tanging responsibilidad ng user.