TL;DR 1) Ginagamit ng River ang teknolohiyang Omni-CDP upang paganahin ang cross-chain na kolateral at pagmi-mint, na nagbibigay-daan sa mga user na magdeposito ng mga asset sa isang chain at natural TL;DR 1) Ginagamit ng River ang teknolohiyang Omni-CDP upang paganahin ang cross-chain na kolateral at pagmi-mint, na nagbibigay-daan sa mga user na magdeposito ng mga asset sa isang chain at natural
Matuto pa/Zone ng Mainit na Token/Panimula ng Proyekto/Ano ang Riv...-Chain Bank

Ano ang River? Ang Teknikal na Arkitektura at Tokenomics sa Likod ng Isang Multi-Billion Dollar na On-Chain Bank

Baguhan
Setyembre 24, 2025
0m
River
RIVER$13.4979-12.88%
Multichain
MULTI$0.03952+0.22%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04601+4.00%
CROSS
CROSS$0.13871+0.61%
RealLink
REAL$0.0773+1.56%

TL;DR


1) Ginagamit ng River ang teknolohiyang Omni-CDP upang paganahin ang cross-chain na kolateral at pagmi-mint, na nagbibigay-daan sa mga user na magdeposito ng mga asset sa isang chain at natural na makapag-mint ng satUSD sa iba pa.

2) Ang satUSD ay isang stablecoin na sobra ang kolateral na nagpapanatili ng $1 peg nito sa pamamagitan ng real-time na likidasyon, on-chain arbitrage, at isang limang layer na framework ng kontrol sa panganib, habang sumusuporta sa pagmi-mint na walang interes.

3) Ang kabuuang supply ng RIVER tokens ay 100 milyon, kung saan 68% ay nakalaan para sa komunidad at ekosistema. Nakikinabang ang mga may hawak mula sa mga karapatan sa pamamahala, pagtaas ng yield, at pagbabawas ng bayarin.

4) Ang ekosistema ng River ay itinayo sa apat na haligi: ang sistemang cross-chain ng Omni-CDP, mga produkto ng yield ng Smart Vault, River4FUN na social mining, at functionality ng Swap.

5) Nakikilahok ang mga user sa ekosistema sa pamamagitan ng isang apat na hakbang na siklo ng pag-earn, pag-swap, pag-stake, at pag-mint, na nagbibigay-daan sa mga estratehiya tulad ng leverage at pagmimina ng liquidity.

1. Ano ang River?


Ang River ay bumubuo ng kauna-unahang sistema ng stablecoin ng chain-abstraction, na idinisenyo upang ikonekta ang liquidity sa iba’t ibang ekosistema at idaloy ito tungo sa mga bagong pagkakataon para sa paglago. Pinapagana ng omnichain collateralized debt position (CDP) stablecoin na satUSD, pinapahintulutan ng River ang mga user na maglagay ng kolateral sa isang chain at mag-mint ng stablecoin sa iba pa. Binubuksan nito ang katutubong cross-network yield, mga estratehiya sa leverage, at nasusukat na pagpapalawak.

2. River Tokenomics


Ang RIVER ay ang katutubong cryptocurrency ng ekosistema ng River, na may kabuuang supply na 100 milyong token.

2.1 Alokasyon ng RIVER Token

Kategorya ng Alokasyon
Porsyento
Paglalarawan ng Layunin
Mga Insentibo ng Ekosistema
40%
Mga reward ng user, insentibo sa liquidity, paglago ng ekosistema
Pondo ng Reserba
21%
Market making, marketing, at pagpapalawak ng protocol
Team
15%
Mga insentibo ng core team
Mga Seed Investor
10%
Seed round na pagpopondo
Airdrop
5%
Mga reward mula sa community airdrop
Mga Pre-Seed Investor
5%
Mga namumuhunang nasa maagang yugto
Pampublikong Sale
2%
Pampublikong sale ng token
Mga Advisor
2%
Mga advisor ng proyekto


2.2 Vesting ng RIVER Token

Kategorya ng Alokasyon
Panahon ng Lock-up
Iskedyul ng Vesting
Airdrop
Wala
Ganap na naka-unlock kaagad
Pampublikong Sale
Wala
Ganap na naka-unlock kaagad
Mga Insentibo ng Ekosistema
Wala
Linear vesting sa loob ng 60 buwan
Pondo ng Reserba
Wala
Linear vesting sa loob ng 60 buwan, inire-release kada 6 na buwan
Mga Pre-Seed Investor
3 buwan
10% naka-unlock sa ika-4 na buwan, naka-lock muli nang 6 na buwan, pagkatapos ay linear vesting sa loob ng 24 buwan
Mga Seed Investor
3 buwan
10% naka-unlock sa ika-4 na buwan, naka-lock muli nang 6 na buwan, pagkatapos ay linear vesting sa loob ng 24 buwan
Team
12 buwan
Linear vesting sa loob ng 30 buwan
Mga Advisor
12 buwan
Linear vesting sa loob ng 30 buwan


2.3 Gamit ng RIVER Token


1) Pamamahala ng Protocol: Maaaring bumoto ang mga may hawak ng RIVER sa mga pangunahing parameter ng protocol, kabilang ang:
  • Mga uri ng kolateral at risk parameter sa loob ng sistema ng CDP
  • Mga desisyon sa pagpapalawak at deployment ng blockchain
  • Mga iskedyul ng emission ng insentibo ng satUSD
  • Paggamit ng Treasury at mga panukala para sa pag-grant ng ekosistema

2) Pagpapahusay ng Yield at Loyalty Multipliers: Maaaring i-lock ng mga user ang RIVER upang mapataas ang kita sa iba’t ibang aktibidad ng protocol.
  • veRIVER Mechanism: Ang pag-lock ng RIVER bilang veRIVER ay nagbibigay ng mas mataas na yield ng satUSD+
  • Mga Reward para sa Liquidity Provider:Ang mga pangmatagalang staker ay nakatatanggap ng pinahusay na insentibo
  • Mga Multiplier ng River4FUN:Ang mga kalahok sa River4FUN ay maaaring makakuha ng 1.2 hanggang 2 beses na multipliers sa mga aktibidad at kontribusyon

3) Pagbawas ng Bayarin at Prayoridad na Access: Ang pag-stake ng RIVER ay nagbibigay ng mga benepisyo sa antas ng protocol, gaya ng:
  • Pagbawas ng Bayarin: Mas mababang bayarin sa pagmi-mint, pag-redeem, at pag-swap
  • Prayoridad na Access:Maagang pakikilahok sa mga limitadong event at pagiging kwalipikado para sa mga premium reward
  • Karagdagang Benepisyo:Posibleng makilahok sa mga airdrop o distribusyon na may kaugnayan sa pamamahala


3. Pangunahing Makabagong Teknolohiya ng River: Ang Sistema ng Omni-CDP


3.1 Ano ang Omni-CDP?


Ang Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) ay ang pangunahing makabagong teknolohiya ng River at ang kauna-unahang sistema ng cross-chain na CDP sa industriya na itinayo sa LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) standard. Ang sistemang ito ay ganap na muling nagbibigay-kahulugan kung paano gumagana ang tradisyunal na mga CDP.

Sa mga tradisyunal na framework ng CDP, kailangang kumpletuhin ng mga user ang buong proseso ng paglalagay ng kolateral at pagmi-mint sa parehong blockchain. Tinatanggal ng Omni-CDP ng River ang limitasyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa mga user na magdeposito ng mga asset sa anumang source chain at natural na makapag-mint ng satUSD stablecoin sa anumang target chain. Halimbawa:
  • Maglagay ng kolateral na ETH sa Ethereum
  • Mag-mint ng satUSD sa BNB Chain
  • Gamitin ang satUSD sa Arbitrum
Lahat ng ito ay hindi nangangailangan ng anumang cross-chain bridging.

3.2 Mga Suportadong Uri ng Kolateral


Sinusuportahan ng sistemang Omni-CDP ng River ang malawak na hanay ng mga pangunahing asset bilang kolateral:
  • Mga katutubong asset: BTC, ETH, BNB
  • Mga Liquid Staking Token (LST): Sinusuportahan ng River ang maramihang LST bilang kolateral, na nagbibigay-daan sa mga user na ma-access ang liquidity habang patuloy na kumikita ng mga reward sa staking.
  • Conversion ng Stablecoin: Bilang karagdagan sa pag-minting sa pamamagitan ng collateralization, maaaring i-convert ng mga user ang USDT, USDC, USD1, at iba pang stablecoin nang direkta sa satUSD sa 1:1 na ratio.

3.3 Bentahe ng Walang Interes


Isang natatanging tampok ng River ay ang mekanismo nito ng walang interes na pagmi-mint. Hindi tulad ng maraming CDP protocol na nangangailangan sa mga user na magbayad ng stability fee o interes, pinapayagan ng River na ma-mint ang satUSD nang walang karagdagang gastos. Malaki nitong nababawasan ang kabuuang gastusin para sa mga user at ginagawang mas madaling ma-access ang pakikilahok sa ekosistema ng DeFi.

4. satUSD: Higit pa sa Isang Stablecoin


Ang satUSD ay isang stablecoin na may sobra-sobrang kolatera na sinusuportahan ng BTC, ETH, BNB, at iba’t ibang Liquid Staking Token (LST). Pinapayagan nito ang mga user na ma-unlock ang liquidity nang hindi ibinebenta ang kanilang mga asset, habang ang pag-stake ng satUSD ay nagbibigay-daan sa kanila na makibahagi sa kita ng protocol at kumita ng yield.

4.1 Ang Natatanging Disenyo ng satUSD


Bilang pangunahing stablecoin ng ekosistema ng River, ang satUSD ay higit pa sa isang token na naka-peg sa USD; isa itong maraming gamit na pinansyal na instrumento na may iba’t ibang tungkulin:
  • Mekanismo ng Overcollateralization:Gumagamit ang satUSD ng overcollateralized na modelo upang matiyak na ang bawat token ay ganap na suportado ng sapat na mga asset. Nagbibigay ito ng matibay na pundasyon upang mapanatili ang halaga nito.
  • Sirkulasyon ng Omnichain: Itinayo sa LayerZero OFT standard, maaaring umiikot ang satUSD nang natural sa iba’t ibang blockchain, kabilang ang Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM, at Bitlayer.

4.2 Mekanismo ng Katatagan ng Presyo


Pinapanatili ng satUSD ang 1:1 peg nito sa U.S. dollar sa pamamagitan ng iba’t ibang mekanismo:
  • Real-time na sistema ng likidasyon:Kapag bumaba sa mapanganib na antas ang collateralization ratio, awtomatikong nagtri-trigger ang sistema ng mga likidasyon upang matiyak ang solvency ng protocol.
  • On-chain arbitrage na mekanismo:Kapag bumaba sa mas mababa sa isang dolyar ang presyo ng satUSD, bumibili ang mga arbitrageur ng satUSD at nirere-deem ito para sa kolateral; kapag tumaas naman sa higit sa isang dolyar ang presyo, nagmi-mint ang mga arbitrageur ng bagong satUSD at ibinebenta ito.
  • Limang layer na kontrol sa panganib:Nagpapatupad ang River ng isang komprehensibong limang-layer na risk control framework, kabilang ang Recovery Mode at iba pang mekanismo, upang mapangalagaan ang pangkalahatang katatagan ng protocol.

4.3 satUSD+: Yield-Bearing Stablecoin


Maaaring i-stake ng mga user ang satUSD upang makatanggap ng satUSD+, isang auto-compounding yield-bearing token. Mga pangunahing tampok ng satUSD+ ay kinabibilangan ng:
  • Pagbabahagi ng kita ng protocol: Nakakatanggap ang mga may hawak ng bahagi ng kita na nalilikha ng River protocol.
  • Napananatiling liquidity: Nanatiling magagamit ang satUSD+ sa loob ng DeFi kahit naka-stake.
  • Flexible na pag-redeem: Maaaring i-redeem ang satUSD+ pabalik sa satUSD anumang oras.

5. Ang Apat na Haligi ng Ekosistema ng River


5.1 Omni-CDP Module


Ang Omni-CDP module ay ang pangunahing imprastraktura ng River, na nagbibigay-daan sa mga user na:
  • I-collateralize ang mga asset sa maraming chain
  • Mag-mint ng satUSD nang direkta sa anumang suportadong chain
  • Tanggalin ang pag-asa sa mga cross-chain bridge
  • Benepisyo mula sa pag-isyu ng walang interes

5.2 Smart Vault


Ang Smart Vault ay ang yield-generation na produkto ng River na idinisenyo para sa mga retail user, na may mga sumusunod na tampok:

  • Napapanatiling kita:Lumilikha ng matatag na yield sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga estratehiya sa DeFi at CeDeFi.
  • Walang panganib ng likidasyon:Hindi tulad ng mga CDP, ang mga asset na idineposito sa Smart Vault ay hindi napapailalim sa likidasyon, na nagbibigay-daan sa mga user na makapaghawak nang may kumpiyansa.
  • Flexible na mga estratehiya:Maaaring pumili ang mga user mula sa iba’t ibang kombinasyon ng estratehiya batay sa indibidwal na kagustuhan sa panganib.
  • Opsyong pang-institusyon:Nag-aalok din ang River ng Prime Vault, na idinisenyo para sa mga institusyonal na mamumuhunan. Sa ilalim ng kustodiya ng Ceffu at Cobo, nagbibigay ito ng seguridad sa antas ng enterprise at mga solusyon para sa matatag na yield.


5.3 River4FUN: Layer ng Social Contribution


Ang River4FUN ay isang makabagong sistema ng social mining na nagbabago ng aktibidad sa social media tungo sa on-chain na mga reward:

  • Integrasyon sa X (Twitter):Maaaring i-link ng mga user ang kanilang X account at kumita ng River Points sa pamamagitan ng pagpo-post, pag-repost, at pakikilahok sa social content.
  • Mining na nakabatay sa staking:Maaaring mag-stake ang mga user ng anumang token upang makaipon ng River Points at makatanggap ng araw-araw na reward.
  • Pakikilahok sa pamamahala:Maaaring bumoto ang mga miyembro ng komunidad sa mga panukala at kumita ng mga reward para sa kanilang pakikilahok.
  • Distribusyon na pinapagana ng AI:Ginagamit ng River4FUN ang mga AI na ahente upang italaga ang mga reward batay sa antas ng pakikipag-ugnayan at momentum ng komunidad, na tinitiyak ang pagiging patas at kahusayan.

5.4 Swap Function


Nag-aalok ang River ng tampok na pag-swap ng token na may mataas na pagganap na may mga sumusunod na pakinabang:
  • Mababang slippage trading para sa pinakamainam na pagpapatupad
  • Multi-chain na suporta sa mga pinagsama-samang network
  • Agarang settlement para sa mga tuluy-tuloy na transaksyon
  • Pagsasama ng DEX sa nangungunang mga desentralisadong palitan

6. Ang Ikot ng Pagpapatakbo ng River


Lumikha ang River ng isang kumpletong sistema ng ikot ng halaga, kung saan maaaring makilahok ang mga user sa pamamagitan ng apat na pangunahing hakbang: Earn, Swap, Stake, at Mint.

6.1 Earn


Maaaring kumita ng mga reward ang mga user sa loob ng ekosistema ng River sa pamamagitan ng mga aktibidad sa kalakalan, paggamit ng aplikasyon ng kasosyo, pagtapos ng mga gawain, pag-verify ng social interaction, at pakikilahok sa River4FUN. Lahat ng ganitong aktibidad ay kino-convert bilang mga token reward na maaaring magamit sa buong ekosistema.

6.2 Swap


Maaaring i-convert ang mga nakuhang reward sa satUSD sa pamamagitan ng mababang slippage at agarang swap. Nagbibigay ito ng matatag na pundasyon ng halaga na maaaring magamit saanman sa ekosistema.

6.3 Stake


I-stake ang satUSD upang makatanggap ng satUSD+:
  • Awtomatikong pinagsasama-sama ang yield
  • Patuloy na kakayahang magamit sa loob ng DeFi
  • Flexible na pag-redeem anumang oras
  • Pakikilahok sa pagbabahagi ng kita ng protocol

6.4 Mint


Magdeposito ng mga asset sa anumang suportadong chain upang direktang makapag-mint ng bagong satUSD:
  • Walang kinakailangang cross-chain bridging
  • Epektibong mapalawak ang mga posisyon
  • Ibalik muli ang ikot sa yugto ng Earn


7. Mga Kaso sa Paggamit ng River at Mga Pagkakataon sa Pagkakita


7.1 Mga Estratehiya sa Leverage


Maaaring gamitin ng mga user ang satUSD para ipatupad ang iba't ibang estratehiya sa leverage:
  • Paulit-ulit na pagpapa-utang at paghiram upang palakasin ang mga kita
  • I-access ang liquidity nang hindi nagbebenta ng mga pinagbabatayang asset
  • Mga pagkakataon sa cross-chain na arbitrage

7.2 Pagmimina ng Liquidity


Sa pamamagitan ng pag-deploy ng satUSD sa mga partner na protocol, ang mga user ay maaaring makakuha ng mga karagdagang reward:
  • Pendle: 5-25 beses na multiplier na puntos ng River
  • PancakeSwap: Mga insentibo sa provider ng liquidity
  • Segment: Mga yield ng pagpapautang
  • LayerBank: Mga reward sa deposito

7.3 Matatag na Yield


Sa pamamagitan ng staking satUSD+, ang mga mamumuhunan ay maaaring makakuha ng bahagi ng kita sa protocol, na ginagawa itong angkop para sa mga naghahanap ng matatag at maaasahang kita.

Ang River ay gumagamit ng teknolohiya ng abstraction ng chain upang masira ang mga hadlang sa pagitan ng mga blockchain at lumikha ng isang tunay na pinag-isang ekosistema sa pananalapi. Sa higit pang mga chain na isinasama, mga karagdagang kasosyo na sumali, at patuloy na mga pagpapahusay ng produkto, ang River ay nakaposisyon upang maging isang tulay na nag-uugnay sa lahat ng mga asset at pagkakataon, na nagsusulong sa pananaw nito na maging susunod na on-chain bank.

Kung ikaw ay isang konserbatibong mamumuhunan na naghahanap ng matatag na yield, isang agresibong mangangalakal na nagsasagawa ng mga estratehiya na may mataas na kahusayan, o isang pang-araw-araw na user na naghahanap ng mga reward sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lipunan, ang River ay nagbibigay ng mga pinasadyang produkto at pagkakataon. Habang umuunlad ang landscape ng Web3, ang mga protocol ng imprastraktura tulad ng River ay gaganap ng lalong mahalagang papel sa pag-uugnay ng magkakaibang ekosistema at pag-unlock sa buong halaga ng liquidity.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.
Pagkakataon sa Merkado
River Logo
River Live na Presyo (RIVER)
$13.4979
$13.4979$13.4979
+5.51%
USD
River (RIVER) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus