Ano ang River? Ang Teknikal na Arkitektura at Tokenomics sa Likod ng Isang Multi-Billion Dollar na On-Chain Bank

1) Ginagamit ng River ang teknolohiyang Omni-CDP upang paganahin ang cross-chain na kolateral at pagmi-mint, na nagbibigay-daan sa mga user na magdeposito ng mga asset sa isang chain at natural na makapag-mint ng satUSD sa iba pa.
2) Ang satUSD ay isang stablecoin na sobra ang kolateral na nagpapanatili ng $1 peg nito sa pamamagitan ng real-time na likidasyon, on-chain arbitrage, at isang limang layer na framework ng kontrol sa panganib, habang sumusuporta sa pagmi-mint na walang interes.
3) Ang kabuuang supply ng RIVER tokens ay 100 milyon, kung saan 68% ay nakalaan para sa komunidad at ekosistema. Nakikinabang ang mga may hawak mula sa mga karapatan sa pamamahala, pagtaas ng yield, at pagbabawas ng bayarin.
4) Ang ekosistema ng River ay itinayo sa apat na haligi: ang sistemang cross-chain ng Omni-CDP, mga produkto ng yield ng Smart Vault, River4FUN na social mining, at functionality ng Swap.
5) Nakikilahok ang mga user sa ekosistema sa pamamagitan ng isang apat na hakbang na siklo ng pag-earn, pag-swap, pag-stake, at pag-mint, na nagbibigay-daan sa mga estratehiya tulad ng leverage at pagmimina ng liquidity.
Ang River ay bumubuo ng kauna-unahang sistema ng stablecoin ng chain-abstraction, na idinisenyo upang ikonekta ang liquidity sa iba’t ibang ekosistema at idaloy ito tungo sa mga bagong pagkakataon para sa paglago. Pinapagana ng omnichain collateralized debt position (CDP) stablecoin na satUSD, pinapahintulutan ng River ang mga user na maglagay ng kolateral sa isang chain at mag-mint ng stablecoin sa iba pa. Binubuksan nito ang katutubong cross-network yield, mga estratehiya sa leverage, at nasusukat na pagpapalawak.
Ang Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) ay ang pangunahing makabagong teknolohiya ng River at ang kauna-unahang sistema ng cross-chain na CDP sa industriya na itinayo sa LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) standard. Ang sistemang ito ay ganap na muling nagbibigay-kahulugan kung paano gumagana ang tradisyunal na mga CDP.
Sa mga tradisyunal na framework ng CDP, kailangang kumpletuhin ng mga user ang buong proseso ng paglalagay ng kolateral at pagmi-mint sa parehong blockchain. Tinatanggal ng Omni-CDP ng River ang limitasyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa mga user na magdeposito ng mga asset sa anumang source chain at natural na makapag-mint ng satUSD stablecoin sa anumang target chain. Halimbawa:
Maglagay ng kolateral na ETH sa Ethereum
Mag-mint ng satUSD sa BNB Chain
Gamitin ang satUSD sa Arbitrum
Lahat ng ito ay hindi nangangailangan ng anumang cross-chain bridging.
Mga Liquid Staking Token (LST): Sinusuportahan ng River ang maramihang LST bilang kolateral, na nagbibigay-daan sa mga user na ma-access ang liquidity habang patuloy na kumikita ng mga reward sa staking.
Conversion ng Stablecoin: Bilang karagdagan sa pag-minting sa pamamagitan ng collateralization, maaaring i-convert ng mga user ang USDT, USDC, USD1, at iba pang stablecoin nang direkta sa satUSD sa 1:1 na ratio.
Isang natatanging tampok ng River ay ang mekanismo nito ng walang interes na pagmi-mint. Hindi tulad ng maraming CDP protocol na nangangailangan sa mga user na magbayad ng stability fee o interes, pinapayagan ng River na ma-mint ang satUSD nang walang karagdagang gastos. Malaki nitong nababawasan ang kabuuang gastusin para sa mga user at ginagawang mas madaling ma-access ang pakikilahok sa ekosistema ng DeFi.
Ang satUSD ay isang stablecoin na may sobra-sobrang kolatera na sinusuportahan ng BTC, ETH, BNB, at iba’t ibang Liquid Staking Token (LST). Pinapayagan nito ang mga user na ma-unlock ang liquidity nang hindi ibinebenta ang kanilang mga asset, habang ang pag-stake ng satUSD ay nagbibigay-daan sa kanila na makibahagi sa kita ng protocol at kumita ng yield.
Bilang pangunahing stablecoin ng ekosistema ng River, ang satUSD ay higit pa sa isang token na naka-peg sa USD; isa itong maraming gamit na pinansyal na instrumento na may iba’t ibang tungkulin:
Mekanismo ng Overcollateralization:Gumagamit ang satUSD ng overcollateralized na modelo upang matiyak na ang bawat token ay ganap na suportado ng sapat na mga asset. Nagbibigay ito ng matibay na pundasyon upang mapanatili ang halaga nito.
Sirkulasyon ng Omnichain: Itinayo sa LayerZero OFT standard, maaaring umiikot ang satUSD nang natural sa iba’t ibang blockchain, kabilang ang Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM, at Bitlayer.
Pinapanatili ng satUSD ang 1:1 peg nito sa U.S. dollar sa pamamagitan ng iba’t ibang mekanismo:
Real-time na sistema ng likidasyon:Kapag bumaba sa mapanganib na antas ang collateralization ratio, awtomatikong nagtri-trigger ang sistema ng mga likidasyon upang matiyak ang solvency ng protocol.
On-chain arbitrage na mekanismo:Kapag bumaba sa mas mababa sa isang dolyar ang presyo ng satUSD, bumibili ang mga arbitrageur ng satUSD at nirere-deem ito para sa kolateral; kapag tumaas naman sa higit sa isang dolyar ang presyo, nagmi-mint ang mga arbitrageur ng bagong satUSD at ibinebenta ito.
Limang layer na kontrol sa panganib:Nagpapatupad ang River ng isang komprehensibong limang-layer na risk control framework, kabilang ang Recovery Mode at iba pang mekanismo, upang mapangalagaan ang pangkalahatang katatagan ng protocol.
Ang Smart Vault ay ang yield-generation na produkto ng River na idinisenyo para sa mga retail user, na may mga sumusunod na tampok:
Napapanatiling kita:Lumilikha ng matatag na yield sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga estratehiya sa DeFi at CeDeFi.
Walang panganib ng likidasyon:Hindi tulad ng mga CDP, ang mga asset na idineposito sa Smart Vault ay hindi napapailalim sa likidasyon, na nagbibigay-daan sa mga user na makapaghawak nang may kumpiyansa.
Flexible na mga estratehiya:Maaaring pumili ang mga user mula sa iba’t ibang kombinasyon ng estratehiya batay sa indibidwal na kagustuhan sa panganib.
Opsyong pang-institusyon:Nag-aalok din ang River ng Prime Vault, na idinisenyo para sa mga institusyonal na mamumuhunan. Sa ilalim ng kustodiya ng Ceffu at Cobo, nagbibigay ito ng seguridad sa antas ng enterprise at mga solusyon para sa matatag na yield.
Ang River4FUN ay isang makabagong sistema ng social mining na nagbabago ng aktibidad sa social media tungo sa on-chain na mga reward:
Integrasyon sa X (Twitter):Maaaring i-link ng mga user ang kanilang X account at kumita ng River Points sa pamamagitan ng pagpo-post, pag-repost, at pakikilahok sa social content.
Mining na nakabatay sa staking:Maaaring mag-stake ang mga user ng anumang token upang makaipon ng River Points at makatanggap ng araw-araw na reward.
Pakikilahok sa pamamahala:Maaaring bumoto ang mga miyembro ng komunidad sa mga panukala at kumita ng mga reward para sa kanilang pakikilahok.
Distribusyon na pinapagana ng AI:Ginagamit ng River4FUN ang mga AI na ahente upang italaga ang mga reward batay sa antas ng pakikipag-ugnayan at momentum ng komunidad, na tinitiyak ang pagiging patas at kahusayan.
Maaaring kumita ng mga reward ang mga user sa loob ng ekosistema ng River sa pamamagitan ng mga aktibidad sa kalakalan, paggamit ng aplikasyon ng kasosyo, pagtapos ng mga gawain, pag-verify ng social interaction, at pakikilahok sa River4FUN. Lahat ng ganitong aktibidad ay kino-convert bilang mga token reward na maaaring magamit sa buong ekosistema.
Sa pamamagitan ng staking satUSD+, ang mga mamumuhunan ay maaaring makakuha ng bahagi ng kita sa protocol, na ginagawa itong angkop para sa mga naghahanap ng matatag at maaasahang kita.
Ang River ay gumagamit ng teknolohiya ng abstraction ng chain upang masira ang mga hadlang sa pagitan ng mga blockchain at lumikha ng isang tunay na pinag-isang ekosistema sa pananalapi. Sa higit pang mga chain na isinasama, mga karagdagang kasosyo na sumali, at patuloy na mga pagpapahusay ng produkto, ang River ay nakaposisyon upang maging isang tulay na nag-uugnay sa lahat ng mga asset at pagkakataon, na nagsusulong sa pananaw nito na maging susunod na on-chain bank.
Kung ikaw ay isang konserbatibong mamumuhunan na naghahanap ng matatag na yield, isang agresibong mangangalakal na nagsasagawa ng mga estratehiya na may mataas na kahusayan, o isang pang-araw-araw na user na naghahanap ng mga reward sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lipunan, ang River ay nagbibigay ng mga pinasadyang produkto at pagkakataon. Habang umuunlad ang landscape ng Web3, ang mga protocol ng imprastraktura tulad ng River ay gaganap ng lalong mahalagang papel sa pag-uugnay ng magkakaibang ekosistema at pag-unlock sa buong halaga ng liquidity.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.