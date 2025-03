BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Nom de la cryptomonnaieBDCA

Offre maximale142,665,333

Heure d'émission--

Offre en circulation132,820,170.53719008

Prix d'émission--