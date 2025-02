Qu'est-ce que Silver (AG)

SilverSwap is the first premium DEX (Decentralized Exchange) on Sonic that offers fully novel tokenomics, including a 9-year runway, a burn-centric design, unmatchedcswap speeds, and the most effective and high-yielding liquidity provision options. SilverSwap offers best-in-class designs for UI/UX without compromising on effectivity. Through the use of Concentrated liquidity powered by Algebra, SilverSwap ensure swaps are always providing the best depths to traders.

Ressource de Silver (AG) Site officiel