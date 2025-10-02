2Z

DoubleZero est un framework décentralisé conçu pour créer et gérer des réseaux décentralisés haute performance, optimisé pour les systèmes distribués comme les blockchains.

Nom de la cryptomonnaie2Z

ClassementNo.110

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.35%

Offre en circulation3,471,417,500

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale9,999,463,305

Taux de circulation0.3471%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.7501993077269953,2025-10-02

Prix le plus bas0.10016958974404706,2025-12-18

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

