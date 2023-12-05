5IRE

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Nom de la cryptomonnaie5IRE

ClassementNo.2577

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation1,464,633,235.2730172

Offre maximale1,500,000,000

Offre totale1,500,000,000

Taux de circulation0.9764%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5080177927965925,2023-12-05

Prix le plus bas0.000182351639398305,2026-01-03

Blockchain publiqueETH

