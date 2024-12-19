A8

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Nom de la cryptomonnaieA8

ClassementNo.748

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.09%

Offre en circulation443,383,798.03

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.4433%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4943303442964241,2024-12-19

Prix le plus bas0.028036591062166147,2025-12-01

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.