ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

Nom de la cryptomonnaieABBC

ClassementNo.1082

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation905,304,095.6861483

Offre maximale1,225,109,279

Offre totale907,217,636.86

Taux de circulation0.7389%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.05421,2018-10-25

Prix le plus bas0.000710730004387872,2025-04-23

Blockchain publiqueABBC

