ACX

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Nom de la cryptomonnaieACX

ClassementNo.527

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.45%

Offre en circulation661,023,817.0462005

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.661%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.7394538371572816,2024-12-06

Prix le plus bas0.03506312954269173,2022-12-04

Blockchain publiqueETH

IntroductionAcross is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

ACX/USDT
Across Protocol
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (ACX)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
