Nom de la cryptomonnaieADA

ClassementNo.10

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0045%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.78%

Offre en circulation35,951,226,975.06492

Offre maximale45,000,000,000

Offre totale44,994,541,266.439156

Taux de circulation0.7989%

Date d'émission2015-09-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.002 USDT

Sommet historique3.09918625,2021-09-02

Prix le plus bas0.017354099079966545,2017-10-01

Blockchain publiqueADA

IntroductionCardano est un projet décentralisé entièrement open source qui réunit une blockchain publique et une cryptomonnaie.

