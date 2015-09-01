ADA

Cardano est un projet décentralisé entièrement open source qui réunit une blockchain publique et une cryptomonnaie.

Nom de la cryptomonnaieADA

ClassementNo.10

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0045%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.78%

Offre en circulation35,951,226,975.06492

Offre maximale45,000,000,000

Offre totale44,994,541,266.439156

Taux de circulation0.7989%

Date d'émission2015-09-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.002 USDT

Sommet historique3.09918625,2021-09-02

Prix le plus bas0.017354099079966545,2017-10-01

Blockchain publiqueADA

IntroductionCardano est un projet décentralisé entièrement open source qui réunit une blockchain publique et une cryptomonnaie.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
