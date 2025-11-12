ADIX

Adix est un agent d’intelligence artificielle révolutionnaire qui transforme l’économie mondiale du « Shop & Earn » de 30 000 milliards $, en connectant de manière fluide les marques, les influenceurs et cinq milliards de personnes grâce à l’IA et au Web3.

Nom de la cryptomonnaieADIX

ClassementNo.4415

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,00

Offre en circulation0

Offre maximale100.000.000.000

Offre totale100.000.000.000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000787555273200903,2025-11-12

Prix le plus bas0.000000973774426161,2025-12-16

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

