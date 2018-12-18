AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieAERGO

ClassementNo.567

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)3.62%

Offre en circulation489,999,995.7689212

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.9799%

Date d'émission2018-12-18 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6970735396414783,2025-04-16

Prix le plus bas0.0161023174991,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

