Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Nom de la cryptomonnaieAERO

ClassementNo.90

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.69%

Offre en circulation910,907,943.4575106

Offre maximale∞

Offre totale1,818,410,458.5268497

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.330764700582137,2024-12-07

Prix le plus bas0.00642369156521956,2023-12-14

Blockchain publiqueBASE

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Secteur

