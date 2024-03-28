AEVO

Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Nom de la cryptomonnaieAEVO

ClassementNo.520

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.19%

Offre en circulation916,068,366.9891971

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.916%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.864534887652758,2024-03-28

Prix le plus bas0.020847151689532897,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionAevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.