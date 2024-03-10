AGI

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Nom de la cryptomonnaieAGI

ClassementNo.567

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.23%

Offre en circulation1,625,950,276.478796

Offre maximale0

Offre totale3,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6996585296699076,2024-03-10

Prix le plus bas0.011970620355881952,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

IntroductionThe goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.