The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Nom de la cryptomonnaieAGI

ClassementNo.567

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.23%

Offre en circulation1,625,950,276.478796

Offre maximale0

Offre totale3,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6996585296699076,2024-03-10

Prix le plus bas0.011970620355881952,2025-12-19

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
