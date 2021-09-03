AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Nom de la cryptomonnaieAGLD

ClassementNo.417

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)28.24%

Offre en circulation77,310,001

Offre maximale96,000,000

Offre totale92,810,001

Taux de circulation0.8053%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.62791577,2021-09-03

Prix le plus bas0.20848210063010023,2022-11-09

Blockchain publiqueETH

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Adventure Gold
