AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Nom de la cryptomonnaieAGLD

ClassementNo.417

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)28.24%

Offre en circulation77,310,001

Offre maximale96,000,000

Offre totale92,810,001

Taux de circulation0.8053%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.62791577,2021-09-03

Prix le plus bas0.20848210063010023,2022-11-09

Blockchain publiqueETH

IntroductionAGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.