AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Nom de la cryptomonnaieAGRI

ClassementNo.1903

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation284,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,999,997.367606

Taux de circulation0.284%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.17722062456540857,2024-12-13

Prix le plus bas0.002928650320513089,2025-12-03

Blockchain publiqueSOL

