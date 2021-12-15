AGRO

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Nom de la cryptomonnaieAGRO

ClassementNo.6887

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale95,000,000,000

Offre totale95,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.001761875640261186,2021-12-15

Prix le plus bas0.000118143063261035,2022-01-18

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

