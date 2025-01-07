AIAGENT

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Nom de la cryptomonnaieAIAGENT

ClassementNo.4871

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale1 257 857 144

Offre totale1 257 857 144

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.01969272625939481,2025-01-07

Prix le plus bas0.000398662129291794,2025-12-08

Blockchain publiqueBSC

