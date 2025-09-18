AIA

DeAgentAI est la plus grande infrastructure d’agents IA sur les écosystèmes Sui, BSC et BTC, permettant aux agents IA de prendre des décisions autonomes et fiables on-chain. Nous relevons les trois défis majeurs de l’IA dans les environnements distribués : l’identité, la continuité et le consensus, afin de construire un véritable écosystème d’agents IA digne de confiance.

Nom de la cryptomonnaieAIA

ClassementNo.260

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)13.35%

Offre en circulation129,250,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1292%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.868307895003028,2025-10-08

Prix le plus bas0.20504246935945647,2025-09-18

Blockchain publiqueSUI

