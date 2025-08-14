AIBOT

Cherry AI est un écosystème multiplateforme de trading et de gestion de communauté propulsé par l'IA. Il propose des outils accessibles sur Telegram et sur le web, incluant du sniping amélioré par IA, du copy trading, le suivi de KOL, l'analyse des tokens tendances et l'automatisation communautaire. La plateforme prend en charge plusieurs chaînes, intègre des flux de données on-chain et d'oracles, et fournit une intelligence de trading destinée aux traders particuliers, aux développeurs et aux communautés.

Nom de la cryptomonnaieAIBOT

ClassementNo.2226

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.46%

Offre en circulation221,500,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2215%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07284724455622164,2025-08-14

Prix le plus bas0.000126418909777418,2025-12-11

Blockchain publiqueBSC

