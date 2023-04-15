AIDOGE

AIDOGE est un token déflationniste. Il sera utilisé par les applications de l'écosystème AIDOGE. L'offre totale est de 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE appartient à tous les membres de la communauté Arbitrum et est également une clé nécessaire pour débloquer les futurs chapitres de l'histoire d'AIDOGE.

Nom de la cryptomonnaieAIDOGE

ClassementNo.1564

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation174,455,896,934,211,000

Offre maximale0

Offre totale191,609,763,385,755,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000001049829412299,2023-04-17

Prix le plus bas0.000000000001867404,2023-04-15

Blockchain publiqueARB

Secteur

Réseaux sociaux

