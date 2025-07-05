AIN

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Nom de la cryptomonnaieAIN

ClassementNo.894

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.79%

Offre en circulation274,770,522.75753015

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2747%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.20567862298018846,2025-07-11

Prix le plus bas0.022426215747106595,2025-07-05

Blockchain publiqueBSC

