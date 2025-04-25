AIOT

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

Nom de la cryptomonnaieAIOT

ClassementNo.1025

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.56%

Offre en circulation102,516,666

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1025%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.022925810880365,2025-08-19

Prix le plus bas0.04452569076105928,2025-04-25

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

