AIPAD

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

Nom de la cryptomonnaieAIPAD

ClassementNo.2227

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.08%

Offre en circulation194,289,019.2904508

Offre maximale200,000,000

Offre totale199,049,334.2921128

Taux de circulation0.9714%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.3174977731025719,2023-03-01

Prix le plus bas0.003261933960971951,2025-12-29

Blockchain publiqueBSC

