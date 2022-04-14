AITV

AITV est le premier réseau médiatique agentique autonome au monde, où des agents d'IA agissent comme créateurs, collaborateurs et moteurs économiques de livestreaming. La plateforme permet aux utilisateurs et aux communautés de lancer, d'interagir avec et de monétiser des agents d'IA grâce à des incitations on-chain, une interaction en direct et des lancements de tokens équitables.

Nom de la cryptomonnaieAITV

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

IntroductionAITV est le premier réseau médiatique agentique autonome au monde, où des agents d'IA agissent comme créateurs, collaborateurs et moteurs économiques de livestreaming. La plateforme permet aux utilisateurs et aux communautés de lancer, d'interagir avec et de monétiser des agents d'IA grâce à des incitations on-chain, une interaction en direct et des lancements de tokens équitables.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.