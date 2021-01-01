AKITA

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

Nom de la cryptomonnaieAKITA

ClassementNo.1797

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation68,071,541,209,830.58

Offre maximale100,000,000,000,000

Offre totale100,000,000,000,000

Taux de circulation0.6807%

Date d'émission2021-01-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00002886,2021-05-11

Prix le plus bas0,2021-02-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionAKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.