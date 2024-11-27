ALCH

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Nom de la cryptomonnaieALCH

ClassementNo.272

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.80%

Offre en circulation850,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.85%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.24335665670852158,2025-12-18

Prix le plus bas0.00032770722617208,2024-11-27

Blockchain publiqueSOL

