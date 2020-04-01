ALEPH

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

Nom de la cryptomonnaieALEPH

ClassementNo.1118

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.08%

Offre en circulation247,220,482.1448135

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.4944%

Date d'émission2020-04-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8692133803115093,2022-01-20

Prix le plus bas0.02469909,2020-09-27

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

