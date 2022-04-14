ALTHEA

La blockchain Althea L1 est la seule blockchain de couche 1 (Layer-1) spécialement conçue pour la décentralisation et la tokenisation des actifs liés aux télécoms, aux services publics et aux infrastructures. Althea L1 offre une infrastructure blockchain sécurisée, évolutive et à faible coût, adaptée pour soutenir des projets d’infrastructures physiques essentielles à l’échelle mondiale.

Nom de la cryptomonnaieALTHEA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale30,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

ALTHEA/USDT
ALTHEA
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (ALTHEA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Loading...