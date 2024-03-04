ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Nom de la cryptomonnaieALVA

ClassementNo.1651

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.21%

Offre en circulation83,495,230.16082238

Offre maximale200,000,000

Offre totale198,720,401.12723634

Taux de circulation0.4174%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.777902393038671,2024-03-04

Prix le plus bas0.019631301289642515,2025-12-01

Blockchain publiqueETH

