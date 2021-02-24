AME

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

Nom de la cryptomonnaieAME

ClassementNo.2509

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation500,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.5%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.15384444,2021-02-24

Prix le plus bas0.000295861409807915,2025-07-13

Blockchain publiqueAME

Secteur

Réseaux sociaux

