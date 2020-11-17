AMP

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Nom de la cryptomonnaieAMP

ClassementNo.163

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation84,282,147,058.40834

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale99,720,006,935.30013

Taux de circulation0.8428%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.12107848,2021-06-16

Prix le plus bas0.00079463,2020-11-17

Blockchain publiqueETH

