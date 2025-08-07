ANT

ANTTIME est un projet Web 3.0 qui combine Game-Fi et Social-Fi pour bâtir un écosystème décentralisé fondé sur la valeur juste et universelle du temps. En récompensant les utilisateurs uniquement pour leur temps et leur engagement, ANTTIME favorise l'accessibilité, l'inclusivité et une croissance durable pour tous les participants.

Nom de la cryptomonnaieANT

ClassementNo.4721

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.9004102997265195,2025-08-07

Prix le plus bas0.000008276908536787,2025-09-11

Blockchain publiqueBSC

IntroductionANTTIME est un projet Web 3.0 qui combine Game-Fi et Social-Fi pour bâtir un écosystème décentralisé fondé sur la valeur juste et universelle du temps. En récompensant les utilisateurs uniquement pour leur temps et leur engagement, ANTTIME favorise l'accessibilité, l'inclusivité et une croissance durable pour tous les participants.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.