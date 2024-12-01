ANYONE

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

Nom de la cryptomonnaieANYONE

ClassementNo.670

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.09%

Offre en circulation97,499,965.5404165

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.9749%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.2902790570354257,2024-12-01

Prix le plus bas0.16048337641442367,2025-12-17

Blockchain publiqueETH

