APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

Nom de la cryptomonnaieAPFC

ClassementNo.1629

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.38%

Offre en circulation33,573,931

Offre maximale250,000,000

Offre totale250,000,000

Taux de circulation0.1342%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.1412384971742038,2025-01-31

Prix le plus bas0.017748274746753726,2025-11-07

Blockchain publiqueETH

